Пост перед причастием и исповедью: правила

Пост перед причастием и исповедью – это очень важное действие. Каждому верующему, желающему приобщиться к Богу, следует знать, как грамотно поститься перед данными таинствами, что можно и нельзя есть, а также, в чём заключается символический смысл поста.
Предлагаю получить ответы на все поставленные вопросы в материале ниже.
ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТ ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ, ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН
Причастие (иначе называется Евхаристия) – это большое христианское таинство, открывающее дверь для людей к Богу. В процессе совершения данного религиозного действа верующими принимаются Святые Дары:
- кусочек просфоры – он символизирует собой крёстную жертву Спасителя, совершённую им на Голгофе, когда Иисус заплатил своей кровью за все людские грехи;
- вино – символ Святой крови Христовой, очищающей душу, дух и тело.
Причастию всегда предшествует исповедь, на которой христианин рассказывает батюшке обо всех совершённых им грехах (для чего заранее готовится специальный список) и получает прощение.
Зачем требуется пост перед исповедью и причастием? Пост – это период усмирения человеком своей плоти, своих животных инстинктов, избавления от негативных пристрастий и привязанностей. Пост позволяет очиститься физически и духовно, делая человека ближе к Создателю.
Во время поста важно не просто ограничивать себя в употреблении скоромной пищи, а много молиться, думать о духовных вещах, о жертве, совершённой Иисусом Христом. Готовясь к причащению, верующие также выполняют анализ прожитой жизни, находя в ней совершённые грехи и от души раскаиваясь в них.
Требуется приложить немало силы воли и твёрдости духа, чтобы устоять перед искушением съесть что-то вкусненькое или выпить бокал спиртного. Но благодаря говенью происходит укрощение плоти, а также своих эмоций и нравов. Очень важно во время покаяния очищать свои мысли безмолвием, отказываться от разных наслаждений.
А если человек не выполняет большой духовной работы, а только отказывается от определённой пищи, то его пост нельзя считать полноценным. Разве можно говорить о развитии духовности, если христианин во время поста тратит часы на бессмысленное чтение ленты в социальной сети, проводит пустые разговоры по телефону (тем более – сплетничает, осуждает других людей)? Конечно же, нет!
Многие священнослужители делают акцент на том, что Господь смотрит не на желудок человека, а на его душу. А любые мысли, слова и действия, нарушающие Божьи Заповеди, представляют собой грех.
ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
Первые из христиан – апостолы Иисуса Христа, причащались каждый день, поддерживая связь с Богом. Тогда пост не играл столь важной роли, а намного большее значение отводилось размышлениям человека накануне принятия Святой жертвы Спасителя.
В апостольские времена таинство причащения проводилось в вечернее время суток. Но постепенно оно переносится на утро: чтобы верующие имели возможность с самого утра получить пищу Божью, очистить своё тело и душу.
Традиция же устраивать постные дни перед Евхаристией впервые возникает в 4 столетии нашей эры. Священнослужителями тех времён было отмечено, что христиане охладели в своей вере. Поэтому они стали призывать людей ограничивать мирские развлечения и сексуальные наслаждении до принятия Святых Даров. Правда, про пищевые ограничения речь тогда не шла.
Пост возникает в христианстве чуть позже: в количестве трёх дней в неделю, а также по установленным церковью постам. А в 9 веке возникает обычай говенья и пищевых ограничений на протяжении 3-7 суток.
Как говорит митрополит Волоколамский Илларион, единые требования насчёт трёхдневного воздержания перед причастием отсутствуют. Каждому человеку нужно принимать самостоятельное решение насчёт того, сколько времени ему требуется для поста. Ещё с данным вопросом можно обращаться к своему личному духовному наставнику.
КАК ПОСТИТЬСЯ ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ И ИСПОВЕДЬЮ: РЕКОМЕНДАЦИИ
Поэтому получается, что пост на протяжении 3 суток накануне причащения – это не обязательное требование. В большинстве оно относится к людям, совершающим Евхаристию дважды-трижды за год. Когда же длятся четыре многодневных поста, то дополнительные ограничения в еде не применяются.
Интересно! По рекомендации священников необходимо причащаться каждый воскресный день – для поддержания духовной чистоты и святости. А в среду и пятницу следует соблюдать постные дни.
Что же можно и нельзя есть перед исповедью и таинством причащения? По правилам Православной Церкви к употреблению запрещены следующие продукты:
- животная пища (мясо и любая продукция на его основе: колбасы, сосиски, балыки и тому подобное);
- яйца;
- молочная и кисломолочная продукция;
- запрещаются жирные сорта рыбы;
- сладости, шоколад;
- кофе, чай, алкогольные напитки;
- ограничивается соль.
Как же и чем питаться накануне причастия?
- сырыми, отваренными либо приготовленными на пару овощами. К ним можно добавлять немного растительного масла;
- в качестве гарниров лучше всего остановить свой выбор на кашах, которые заправляются маслом;
- допускается употребление нежирной рыбы, но недопустимо вкушение рыбы с икрой или отдельно икры;
- разрешён хлеб, макаронные изделия;
- в качестве десерта берутся фрукты, из них варятся фруктовые компоты, главное, не класть в них слишком много сахара. Отдайте предпочтение свежим, а не консервированным фруктам;
- питаться стараются 4-5 раз в сутки, пьют много воды (2-3 литра).
Важно понимать, что в постные дни пищу готовят не с целью получить удовольствие, а чтобы поддерживать себя в здоровом состоянии.
Также не забывайте и о вредных привычках, если таковые имеются. Например, если курите, то необходимо отказаться от табака на время поста перед исповедью и причастием. Нельзя за 3 дня до таинства заниматься сексуальными утехами, а также посещать увеселительные мероприятия, не связанные с духовной жизнью.
А за 6 часов до церковной службы следует полностью прекратить кушать и даже пить. Данный пост называется «евхаристическим», при его нарушении вы можете быть не допущены к священному таинству.
Важный момент! Когда будете исповедоваться, максимально честно и откровенно рассказывайте священнослужителю все совершённые вами проступки, не пытаясь ничего утаить или смягчить. Только искреннее раскаявшись, вы можете быть допущены к причастию.
Накануне исповеди и причащения предстоит вечернее богослужение, а утром нужно присутствовать на Литургии.
КОМУ ДЕЛАЮТСЯ ПОСЛАБЛЕНИЯ В ПОСТЕ
Есть общие церковные правила касающиеся святых таинств и постов, но, конечно, не стоит забывать об индивидуальных особенностях всех людей. Ведь для определённой категории верующих голодание или ограничение некоторых продуктов недопустимо. К ним относятся:
- беременные женщины – им нельзя ограничивать себя в пище, ведь тогда они рискуют навредить своему малышу. Им следует делать акцент на своё духовное развитие;
- детям в возрасте до 7 лет – детский организм ещё недостаточно окреп для постов. С ребёнком нужно беседовать о Боге, рассказывать ему смысл различных церковных таинств, обрядов;
- люди, страдающие от тяжёлых болезней, при которых полноценное, регулярное питание жизненно важно (например, диабетики);
- также священники снисходительны к тем, кто в силу своей деятельности находится далеко от дома, вынужден питаться в общественных столовых: к военным, детям в интернатах, больным и заключённым. Все они должны поститься по мере возможности, но не забывать о регулярной молитвенной практике, которую следует усилить.
Что касается умирающих или тяжелобольных людей, то для них причащение выполняется без какой-то подготовки.
В ЗАВЕРШЕНИЕ
Подведём итоги:
- Пост перед исповедью и причастием обычно длится 3 дня (это число может изменяться, обсуждается с батюшкой в индивидуальном порядке).
- Во время поста нельзя есть мясо, молочные продукты, рыбу, сладкое, яйца, пить кофе, чай, алкоголь. Ограничивают все плохие привычки, мирские мероприятия, интимные связи.
- Важно, чтобы пост проявлялся не просто как пищевые ограничения, но человек усиленно молился, думал о Боге, вёл себя праведно, не нарушал Заповедей Божьих.
А вы знали об этом?
Есть мнение, что Россия – самая пьющая страна в мире. Стереотип этот появился далеко не вчера, а получил распространение еще в царские времена. Было бы глупо скрывать, что уровень потребления горячительных напитков у нас достаточно высокий. Тем не менее, есть страны, которые обгоняют Россию по этому показателю.К ним относятся:Литва, Белорусия, Польша , Германия. .
Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43835415757/ )
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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