Пост перед причастием и исповедью: правила

Пост перед причастием и исповедью – это очень важное действие. Каждому верующему, желающему приобщиться к Богу, следует знать, как грамотно поститься перед данными таинствами, что можно и нельзя есть, а также, в чём заключается символический смысл поста.

Предлагаю получить ответы на все поставленные вопросы в материале ниже.

ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТ ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ, ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН

Причастие (иначе называется Евхаристия) – это большое христианское таинство, открывающее дверь для людей к Богу. В процессе совершения данного религиозного действа верующими принимаются Святые Дары:

кусочек просфоры – он символизирует собой крёстную жертву Спасителя, совершённую им на Голгофе, когда Иисус заплатил своей кровью за все людские грехи;

вино – символ Святой крови Христовой, очищающей душу, дух и тело.

Причастию всегда предшествует исповедь, на которой христианин рассказывает батюшке обо всех совершённых им грехах (для чего заранее готовится специальный список) и получает прощение.

Зачем требуется пост перед исповедью и причастием? Пост – это период усмирения человеком своей плоти, своих животных инстинктов, избавления от негативных пристрастий и привязанностей. Пост позволяет очиститься физически и духовно, делая человека ближе к Создателю.

Во время поста важно не просто ограничивать себя в употреблении скоромной пищи, а много молиться, думать о духовных вещах, о жертве, совершённой Иисусом Христом. Готовясь к причащению, верующие также выполняют анализ прожитой жизни, находя в ней совершённые грехи и от души раскаиваясь в них.

Требуется приложить немало силы воли и твёрдости духа, чтобы устоять перед искушением съесть что-то вкусненькое или выпить бокал спиртного. Но благодаря говенью происходит укрощение плоти, а также своих эмоций и нравов. Очень важно во время покаяния очищать свои мысли безмолвием, отказываться от разных наслаждений.

А если человек не выполняет большой духовной работы, а только отказывается от определённой пищи, то его пост нельзя считать полноценным. Разве можно говорить о развитии духовности, если христианин во время поста тратит часы на бессмысленное чтение ленты в социальной сети, проводит пустые разговоры по телефону (тем более – сплетничает, осуждает других людей)? Конечно же, нет!

Многие священнослужители делают акцент на том, что Господь смотрит не на желудок человека, а на его душу. А любые мысли, слова и действия, нарушающие Божьи Заповеди, представляют собой грех.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Первые из христиан – апостолы Иисуса Христа, причащались каждый день, поддерживая связь с Богом. Тогда пост не играл столь важной роли, а намного большее значение отводилось размышлениям человека накануне принятия Святой жертвы Спасителя.

В апостольские времена таинство причащения проводилось в вечернее время суток. Но постепенно оно переносится на утро: чтобы верующие имели возможность с самого утра получить пищу Божью, очистить своё тело и душу.

Традиция же устраивать постные дни перед Евхаристией впервые возникает в 4 столетии нашей эры. Священнослужителями тех времён было отмечено, что христиане охладели в своей вере. Поэтому они стали призывать людей ограничивать мирские развлечения и сексуальные наслаждении до принятия Святых Даров. Правда, про пищевые ограничения речь тогда не шла.

Пост возникает в христианстве чуть позже: в количестве трёх дней в неделю, а также по установленным церковью постам. А в 9 веке возникает обычай говенья и пищевых ограничений на протяжении 3-7 суток.

Как говорит митрополит Волоколамский Илларион, единые требования насчёт трёхдневного воздержания перед причастием отсутствуют. Каждому человеку нужно принимать самостоятельное решение насчёт того, сколько времени ему требуется для поста. Ещё с данным вопросом можно обращаться к своему личному духовному наставнику.

КАК ПОСТИТЬСЯ ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ И ИСПОВЕДЬЮ: РЕКОМЕНДАЦИИ

Поэтому получается, что пост на протяжении 3 суток накануне причащения – это не обязательное требование. В большинстве оно относится к людям, совершающим Евхаристию дважды-трижды за год. Когда же длятся четыре многодневных поста, то дополнительные ограничения в еде не применяются.

Интересно! По рекомендации священников необходимо причащаться каждый воскресный день – для поддержания духовной чистоты и святости. А в среду и пятницу следует соблюдать постные дни.

Что же можно и нельзя есть перед исповедью и таинством причащения? По правилам Православной Церкви к употреблению запрещены следующие продукты:

животная пища (мясо и любая продукция на его основе: колбасы, сосиски, балыки и тому подобное);

яйца;

молочная и кисломолочная продукция;

запрещаются жирные сорта рыбы;

сладости, шоколад;

кофе, чай, алкогольные напитки;

ограничивается соль.

Как же и чем питаться накануне причастия?

сырыми, отваренными либо приготовленными на пару овощами. К ним можно добавлять немного растительного масла;

в качестве гарниров лучше всего остановить свой выбор на кашах, которые заправляются маслом;

допускается употребление нежирной рыбы, но недопустимо вкушение рыбы с икрой или отдельно икры;

разрешён хлеб, макаронные изделия;

в качестве десерта берутся фрукты, из них варятся фруктовые компоты, главное, не класть в них слишком много сахара. Отдайте предпочтение свежим, а не консервированным фруктам;

питаться стараются 4-5 раз в сутки, пьют много воды (2-3 литра).

Важно понимать, что в постные дни пищу готовят не с целью получить удовольствие, а чтобы поддерживать себя в здоровом состоянии.

Также не забывайте и о вредных привычках, если таковые имеются. Например, если курите, то необходимо отказаться от табака на время поста перед исповедью и причастием. Нельзя за 3 дня до таинства заниматься сексуальными утехами, а также посещать увеселительные мероприятия, не связанные с духовной жизнью.

А за 6 часов до церковной службы следует полностью прекратить кушать и даже пить. Данный пост называется «евхаристическим», при его нарушении вы можете быть не допущены к священному таинству.

Важный момент! Когда будете исповедоваться, максимально честно и откровенно рассказывайте священнослужителю все совершённые вами проступки, не пытаясь ничего утаить или смягчить. Только искреннее раскаявшись, вы можете быть допущены к причастию.

Накануне исповеди и причащения предстоит вечернее богослужение, а утром нужно присутствовать на Литургии.

КОМУ ДЕЛАЮТСЯ ПОСЛАБЛЕНИЯ В ПОСТЕ

Есть общие церковные правила касающиеся святых таинств и постов, но, конечно, не стоит забывать об индивидуальных особенностях всех людей. Ведь для определённой категории верующих голодание или ограничение некоторых продуктов недопустимо. К ним относятся:

беременные женщины – им нельзя ограничивать себя в пище, ведь тогда они рискуют навредить своему малышу. Им следует делать акцент на своё духовное развитие;

детям в возрасте до 7 лет – детский организм ещё недостаточно окреп для постов. С ребёнком нужно беседовать о Боге, рассказывать ему смысл различных церковных таинств, обрядов;

люди, страдающие от тяжёлых болезней, при которых полноценное, регулярное питание жизненно важно (например, диабетики);

также священники снисходительны к тем, кто в силу своей деятельности находится далеко от дома, вынужден питаться в общественных столовых: к военным, детям в интернатах, больным и заключённым. Все они должны поститься по мере возможности, но не забывать о регулярной молитвенной практике, которую следует усилить.

Что касается умирающих или тяжелобольных людей, то для них причащение выполняется без какой-то подготовки.

В ЗАВЕРШЕНИЕ

Подведём итоги:

Пост перед исповедью и причастием обычно длится 3 дня (это число может изменяться, обсуждается с батюшкой в индивидуальном порядке).

Во время поста нельзя есть мясо, молочные продукты, рыбу, сладкое, яйца, пить кофе, чай, алкоголь. Ограничивают все плохие привычки, мирские мероприятия, интимные связи.

Важно, чтобы пост проявлялся не просто как пищевые ограничения, но человек усиленно молился, думал о Боге, вёл себя праведно, не нарушал Заповедей Божьих.

Источник

А вы знали об этом?

Есть мнение, что Россия – самая пьющая страна в мире. Стереотип этот появился далеко не вчера, а получил распространение еще в царские времена. Было бы глупо скрывать, что уровень потребления горячительных напитков у нас достаточно высокий. Тем не менее, есть страны, которые обгоняют Россию по этому показателю.К ним относятся:Литва, Белорусия, Польша , Германия. .

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43835415757/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Зачем в старину русских мальчиков женили на взрослых женщинах https://otari.mirtesen.ru/blog/43739775663/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!