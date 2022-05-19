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Пост перед причастием и исповедью: правила

Пост перед причастием и исповедью – это очень важное действие. Каждому верующему, желающему приобщиться к Богу, следует знать, как грамотно поститься перед данными таинствами, что можно и нельзя есть, а также, в чём заключается символический смысл поста. 

Предлагаю получить ответы на все поставленные вопросы в материале ниже.

пост перед причастием

ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТ ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ, ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН

Причастие (иначе называется Евхаристия) – это большое христианское таинство, открывающее дверь для людей к Богу. В процессе совершения данного религиозного действа верующими принимаются Святые Дары:

  • кусочек просфоры – он символизирует собой крёстную жертву Спасителя, совершённую им на Голгофе, когда Иисус заплатил своей кровью за все людские грехи;
  • вино – символ Святой крови Христовой, очищающей душу, дух и тело.

Причастию всегда предшествует исповедь, на которой христианин рассказывает батюшке обо всех совершённых им грехах (для чего заранее готовится специальный список) и получает прощение.

Зачем требуется пост перед исповедью и причастием? Пост – это период усмирения человеком своей плоти, своих животных инстинктов, избавления от негативных пристрастий и привязанностей. Пост позволяет очиститься физически и духовно, делая человека ближе к Создателю.

Во время поста важно не просто ограничивать себя в употреблении скоромной пищи, а много молиться, думать о духовных вещах, о жертве, совершённой Иисусом Христом. Готовясь к причащению, верующие также выполняют анализ прожитой жизни, находя в ней совершённые грехи и от души раскаиваясь в них.

Требуется приложить немало силы воли и твёрдости духа, чтобы устоять перед искушением съесть что-то вкусненькое или выпить бокал спиртного. Но благодаря говенью происходит укрощение плоти, а также своих эмоций и нравов. Очень важно во время покаяния очищать свои мысли безмолвием, отказываться от разных наслаждений.

А если человек не выполняет большой духовной работы, а только отказывается от определённой пищи, то его пост нельзя считать полноценным. Разве можно говорить о развитии духовности, если христианин во время поста тратит часы на бессмысленное чтение ленты в социальной сети, проводит пустые разговоры по телефону (тем более – сплетничает, осуждает других людей)? Конечно же, нет!

Многие священнослужители делают акцент на том, что Господь смотрит не на желудок человека, а на его душу. А любые мысли, слова и действия, нарушающие Божьи Заповеди, представляют собой грех.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Первые из христиан – апостолы Иисуса Христа, причащались каждый день, поддерживая связь с Богом. Тогда пост не играл столь важной роли, а намного большее значение отводилось размышлениям человека накануне принятия Святой жертвы Спасителя.

В апостольские времена таинство причащения проводилось в вечернее время суток. Но постепенно оно переносится на утро: чтобы верующие имели возможность с самого утра получить пищу Божью, очистить своё тело и душу.

Традиция же устраивать постные дни перед Евхаристией впервые возникает в 4 столетии нашей эры. Священнослужителями тех времён было отмечено, что христиане охладели в своей вере. Поэтому они стали призывать людей ограничивать мирские развлечения и сексуальные наслаждении до принятия Святых Даров. Правда, про пищевые ограничения речь тогда не шла.

икона "Иисус и 12 апостолов"

Пост возникает в христианстве чуть позже: в количестве трёх дней в неделю, а также по установленным церковью постам. А в 9 веке возникает обычай говенья и пищевых ограничений на протяжении 3-7 суток.

Как говорит митрополит Волоколамский Илларион, единые требования насчёт трёхдневного воздержания перед причастием отсутствуют. Каждому человеку нужно принимать самостоятельное решение насчёт того, сколько времени ему требуется для поста. Ещё с данным вопросом можно обращаться к своему личному духовному наставнику.

КАК ПОСТИТЬСЯ ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ И ИСПОВЕДЬЮ: РЕКОМЕНДАЦИИ

Поэтому получается, что пост на протяжении 3 суток накануне причащения – это не обязательное требование. В большинстве оно относится к людям, совершающим Евхаристию дважды-трижды за год. Когда же длятся четыре многодневных поста, то дополнительные ограничения в еде не применяются.

Интересно! По рекомендации священников необходимо причащаться каждый воскресный день – для поддержания духовной чистоты и святости. А в среду и пятницу следует соблюдать постные дни.

Что же можно и нельзя есть перед исповедью и таинством причащения? По правилам Православной Церкви к употреблению запрещены следующие продукты:

  • животная пища (мясо и любая продукция на его основе: колбасы, сосиски, балыки и тому подобное);
  • яйца;
  • молочная и кисломолочная продукция;
  • запрещаются жирные сорта рыбы;
  • сладости, шоколад;
  • кофе, чай, алкогольные напитки;
  • ограничивается соль.
девушка держит в руках помидор

Как же и чем питаться накануне причастия?

  • сырыми, отваренными либо приготовленными на пару овощами. К ним можно добавлять немного растительного масла;
  • в качестве гарниров лучше всего остановить свой выбор на кашах, которые заправляются маслом;
  • допускается употребление нежирной рыбы, но недопустимо вкушение рыбы с икрой или отдельно икры;
  • разрешён хлеб, макаронные изделия;
  • в качестве десерта берутся фрукты, из них варятся фруктовые компоты, главное, не класть в них слишком много сахара. Отдайте предпочтение свежим, а не консервированным фруктам;
  • питаться стараются 4-5 раз в сутки, пьют много воды (2-3 литра).

Важно понимать, что в постные дни пищу готовят не с целью получить удовольствие, а чтобы поддерживать себя в здоровом состоянии.

Также не забывайте и о вредных привычках, если таковые имеются. Например, если курите, то необходимо отказаться от табака на время поста перед исповедью и причастием. Нельзя за 3 дня до таинства заниматься сексуальными утехами, а также посещать увеселительные мероприятия, не связанные с духовной жизнью.

А за 6 часов до церковной службы следует полностью прекратить кушать и даже пить. Данный пост называется «евхаристическим», при его нарушении вы можете быть не допущены к священному таинству.

Важный момент! Когда будете исповедоваться, максимально честно и откровенно рассказывайте священнослужителю все совершённые вами проступки, не пытаясь ничего утаить или смягчить. Только искреннее раскаявшись, вы можете быть допущены к причастию.

Накануне исповеди и причащения предстоит вечернее богослужение, а утром нужно присутствовать на Литургии.

КОМУ ДЕЛАЮТСЯ ПОСЛАБЛЕНИЯ В ПОСТЕ

Есть общие церковные правила касающиеся святых таинств и постов, но, конечно, не стоит забывать об индивидуальных особенностях всех людей. Ведь для определённой категории верующих голодание или ограничение некоторых продуктов недопустимо. К ним относятся:

  • беременные женщины – им нельзя ограничивать себя в пище, ведь тогда они рискуют навредить своему малышу. Им следует делать акцент на своё духовное развитие;
  • детям в возрасте до 7 лет – детский организм ещё недостаточно окреп для постов. С ребёнком нужно беседовать о Боге, рассказывать ему смысл различных церковных таинств, обрядов;
  • люди, страдающие от тяжёлых болезней, при которых полноценное, регулярное питание жизненно важно (например, диабетики);
  • также священники снисходительны к тем, кто в силу своей деятельности находится далеко от дома, вынужден питаться в общественных столовых: к военным, детям в интернатах, больным и заключённым. Все они должны поститься по мере возможности, но не забывать о регулярной молитвенной практике, которую следует усилить.

Что касается умирающих или тяжелобольных людей, то для них причащение выполняется без какой-то подготовки.

В ЗАВЕРШЕНИЕ

Подведём итоги:

  • Пост перед исповедью и причастием обычно длится 3 дня (это число может изменяться, обсуждается с батюшкой в индивидуальном порядке).
  • Во время поста нельзя есть мясо, молочные продукты, рыбу, сладкое, яйца, пить кофе, чай, алкоголь. Ограничивают все плохие привычки, мирские мероприятия, интимные связи.
  • Важно, чтобы пост проявлялся не просто как пищевые ограничения, но человек усиленно молился, думал о Боге, вёл себя праведно, не нарушал Заповедей Божьих.

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А вы знали об  этом?  

Есть мнение, что Россия – самая пьющая страна в мире. Стереотип этот появился далеко не вчера, а получил распространение еще в царские времена. Было бы глупо скрывать, что уровень потребления горячительных напитков у нас достаточно высокий. Тем не менее, есть страны, которые обгоняют Россию по этому показателю.К ним относятся:Литва, Белорусия, Польша , Германия. .                                                                                                                                                          

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43835415757/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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