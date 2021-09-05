Гармония в семье: как создать и поддерживать

Когда встречаются два любящих сердца, для них не существует в мире никаких преград и проблем. Главное, чего они ходят, - это быть вместе и никогда не разлучаться. Но вот цель достигнута, влюбленные создали семью и зажили вместе. И вот тут-то их и подстерегают разные опасности, разрушительно влияющие на мир в семье. Как правило, в начале семейной жизни отношения между супругами подвергаются испытаниям — бытовым, психологическим, материальным. Идет притирка характеров, пересмотр привычек. Ведь далеко не каждый готов принимать свою вторую половину без коррекции некоторых черт характера или устоявшихся привычек.

Проблемы в семье могут быть в любой период

Но такие проблемы случаются и в более зрелых семьях. Поскольку чувство безоглядной любви постепенно угасает, становятся видны все недостатки близкого человека, которые уже преуменьшают чувство любви и нежности. Так и возникает конфликт интересов, переходящий в кризис семейной жизни. А все это происходит оттого, что, став супругами, влюбленные не были готовы к совместному проживанию и не уделили должного внимания привычкам и предпочтениям партнера, не были готовы принять своего суженого или суженую такими, как они есть на самом деле, а не какими им рисовало их восторженное воображение.

Женская сила

Но ведь для того, чтобы семья была счастливой, важен не только идеальный порядок в доме, гармония в семье играет куда большую роль и приносит ощутимую пользу. И многое здесь зависит от женщины, ибо именно она издревле является хранительницей семейного очага. Только в ее силах создать в семье такие условия, чтобы мужчина хотел быть защитником интересов своей семьи, не только ее материальных ценностей, но и моральных устоев, ценностей духовных. Очень важно так распределить обязанности в семье, чтобы загрузка каждого ее члена была равномерной и посильной, а каждый из супругов оставался равноправным и играющим важную роль в процессе создания семейной идиллии.

Гармония и взаимопонимание в семье. Что это такое?

Только четкое понимание своей важности в общем семейном деле позволяет увидеть, как необходимо слаженное взаимодействие двух половинок для того, чтобы воцарилась гармония в семейной жизни. Такая позиция, при которой каждый из супругов вносит свой неоценимый вклад в общее благополучие и счастье. Она заставляет их работать в одной упряжке, стараясь улучшить свой уровень жизни. В понятие "гармония" включены такие факторы, как согласованность совместных действий, слаженность и стройность в движении к общей цели — достижению счастья и благополучия в семейной жизни.

Важность гармонии понимают все без исключения, ибо невозможно достичь цели, когда гребцы гребут в разных направлениях. Только не все, к сожалению, хотят и могут этого добиться. Ведь гармония в семье строится на взаимопонимании, четкой согласованности действий супругов и других домочадцев, сопереживании и проявлении сочувствия, создании максимально позитивной атмосферы и уюта в семье.

Во многих случаях семейные конфликты возникают из-за того, что каждый из супругов принес в свою семью стереотипы отношений, действовавшие в родительских семьях. Каждый настаивает именно на такой модели семьи, к которой он привык. При этом не принимая во внимание привычек второй половины, что является тяжким бременем для партнера и показывает ему, насколько его интересы безразличны. Усугубляет эту ситуацию взаимное нежелание супругов идти на уступки и искать какие-то компромиссы.

Бесконечные взаимные обиды и обвинения в ущемлении прав партнера сильно мешают становлению новой семьи со своими семейными устоями, не дают развиваться гармоничным отношениям, пока стороны не поймут всю бесполезность этого занятия и не станут на путь построения новых семейных отношений. Это достигается путем взаимных компромиссов, доверительными отношениями, при которых можно высказывать и обсуждать любую точку зрения, но окончательное решение принимать только совместно после достижения обоюдного согласия.

Совместные планы - необходимый элемент хороших отношений в семье

По-настоящему образцовые семьи получаются только тогда, когда все ее члены строят совместные планы, определяют для каждого из домочадцев важные участки ответственности и стремятся вместе к общему результату. В таких семьях все поддерживают друг друга и не тянут одеяло только на себя, заботясь и о других участниках сообщества. Необходимо организовать мощную поддержку в период кризисных ситуаций на работе, ибо нереализованность кого-либо в профессиональном плане может нарушить семейную идиллию и привести к разрушению с такими усилиями построенных гармоничных отношений.

Дети в семье уже взрослые

Особенно актуально это в тех семьях, где есть взрослые дети. С одной стороны, они уже достаточно взрослые, чтобы самим справляться со своими трудностями, а с другой стороны, все еще дети, которым требуется авторитетное родительское мнение и уверенность в их безусловной поддержке. Семья ведь монолитный организм, где если одной части плохо, то весь организм страдает. Это то единственное место на земле, где вас любят не за какие-то выдающиеся качества или заслуги, а просто потому, что вы есть не свете, и где вас всегда ждут независимо от ваших успехов в жизни. Здесь можно отдохнуть душой и напитаться благословенной энергией, получить заряд нежности и бодрости, обрести моральный покой и найти понимание. Семья, куда стремятся уже вполне самостоятельные взрослые дети, по праву может считаться состоявшейся и очень счастливой.

Правильные отношения с детьми - залог хороших отношений в семье

Очень многие семьи страдают от того, что выстроили неправильные отношения с детьми. В детском возрасте, когда мировоззрение ребенка еще зависит от родителей, очень важно найти ту золотую середину в ваших с ним отношениях, когда он не чувствует надоедливой зависимости, но ощущает в полной мере вашу любовь и нежность. На самом деле родители и дети в семье полностью взаимосвязаны и обоюдно влияют друг на друга. Ребенок впитывает как губка взаимоотношения в семье, и если вы в семейном кругу ведете себя не так, как велите своему ребенку, толку из такого воспитания не выйдет. Если хотите воспитать в своем ребенке определенный образ, сначала примите его сами, станьте примером для своего чада. Тогда ваша воспитательная методика увенчается успехом.

Оставьте пространство для размышлений близкого человека

В действительности семья и семейные отношения — это тема довольно сложная. В каждой семье имеются свои подводные камни и опасные течения, и обойти эти острые моменты могут только люди, стремящиеся построить крепкую гармоничную семью — образец семейного счастья. Для того чтобы каждый из семейной пары был счастлив при совместном проживании, необходимо всегда оставлять партнеру возможность уединиться, побыть наедине со своими мыслями и чувствами, привести их в порядок или даже просто передохнуть от утомительных семейных дел.

Оставайтесь интересным партнеру

Кроме того, нужно стараться быть партнеру интересным во все периоды вашей жизни, даже тогда, когда сексуальный интерес по объективным причинам угасает. Есть множество платформ, на которых можно построить такие отношения, чтобы они обернулись взаимным интересом, и именно вашего общения, а не чьего-то другого, будет не хватать вашей любимой половине во время вашего отсутствия. Когда вы оба сможете сказать о своей совместной жизни - "моя любимая семья", тогда считайте, что гармония между вами достигнута.

Учитывайте интересы другого партнера

Счастливые отношения в семье возможны, когда каждый печется не только о собственном благе, но и увязывает его с интересами супруга и детей. Конечно, забывать о собственном счастье не следует, иначе ваша жертвенность грозит обернуться не созидательной силой в построении семьи, а разрушительной. Ведь если муж или жена перестанут жить собственной жизнью, полностью подчинив свои желания и потребности кому-либо из членов семьи, будь то муж или ребенок, он перестанет быть счастливым и свободным. А что доброго может принести в семью несчастливый человек?

Применение знаний

И все же, как создать гармонию в семье? Для этого просто нужно получить определенные знания и стараться применять их на практике. Ведь поначалу, когда вы влюблены и полностью ослеплены своей страстью, никто ничего специально не планирует, все отношения развиваются импульсивно, и закончится ли дело созданием семьи, знает только бог. Но когда наступает такое время, когда вы становитесь новой ячейкой общества, очень важной составляющей счастливой семейной жизни является гармония в семье.

Секрет успеха гармоничных отношений

И в этот период уже следует задуматься, как же сделать так, чтобы ваши отношения приносили друг другу радость, а не огорчения. Именно о таких отношениях в семье мечтают люди, вступая в брак, но не все готовы долго и тщательно работать над достижением такого результата. Ведь в каждую семью приходят люди с различными мировоззрениями. И далеко не все они образуют образцовые семьи. В чем же секрет успеха одних и неудачных попыток других?

Прежде всего, в фундамент новой семьи следует заложить все те жизненные ценности, которые не вызывают разногласий и находят горячий отклик у обеих сторон. Это такие глобальные понятия, как добро и зло, дружба и предательство, порядочность и подлость, уважение и презрение. Если мнения по этим вопросам у вас совпадают, это уже большой плюс к счастливой семейной жизни. На этих основных принципах строится гармония в семье. Все остальные вопросы, вызывающие плюрализм мнений, предстоит долго и кропотливо дорабатывать путем взаимных уступок и непременных компромиссов. Ведь чтобы семья выступала как единая монолитная команда, необходимо устранить разъединяющие ее факторы.

Для того чтобы вам в своей семье всегда было комфортно и уютно, а рядом друг с другом тепло и радостно, необходимо приложить немало усилий. Но оно того стоит, ведь счастье и взаимное доверие нельзя купить ни за какие коврижки, это достигается только кропотливым и неустанным трудом, апофеозом которого должна стать полная гармония в семье.

Рекомендации, которые помогут вам улучшить отношения в семье

Существует несколько действенных правил, которые помогут вам создать гармоничную семью и пронести ее через десятилетия совместной жизни. Приводим наиболее значимые из них:

Старайтесь выбирать партнера для жизни с близкими вашим взглядами и убеждениями — это поможет вам легче справляться с различными превратностями судьбы, да и меньше придется устранять разногласий при построении здоровой семьи. Если до вступления в брак вы привыкли все решать и делать только самостоятельно, срочно пересмотрите эту привычку и скорректируйте ее так, чтобы ваша половинка не почувствовала себя ущемленной и отстраненной от принятия общих решений. Старайтесь все сложные ситуации — семейные или же рабочие — не замалчивать, а подвергать совместному обсуждению. Позвольте вашему избраннику принять участие в устранении ваших проблем и неприятностей. Ваш партнер сможет дать дельный совет и поддержать в случае неудачи. Все крупные покупки или кардинальные изменения, касающиеся семейной жизни, всегда старайтесь решать сообща. Так вы сможете уберечь ваш брак от многих мелких ссор и различных обид. Поскольку малоприятные домашние дела все равно придется делать, определитесь сразу с кругом обязанностей каждого из супругов, учитывая, что и у кого получается лучше. Так вы сведете к минимуму ссоры на тему уборки и готовки. Обсуждайте не только семейный бюджет, но и такие приятные моменты, как куда вы поедете отдыхать в отпуске, где будете встречать Новый год, кому из друзей или родственников пора нанести визит, а кого пригласить в гости. Для идеальной семьи мелочей не существует, все, что делается для блага семьи, важно и нужно. Находите силы для общения в семье, даже если смертельно устали на работе после трудового дня. Пусть это общение будет короче, чем обычно. Но при этом ваша половинка должна принимать участие в вашей жизни, знать, что именно вас так изнурило и вызвало усталость, и что ваша сдержанность - это всего лишь результат усталости, который пройдет после хорошего отдыха. Проявляйте заинтересованность к делам своего партнера, живите его интересами, узнайте о событиях на работе. Также помните, что планировать совместно ваши выходные - это очень полезное занятие. Оно сближает двух любящих людей. Почаще обращайтесь за советами к близким людям, обсуждайте различные тупиковые ситуации или просто обменивайтесь мнениями по разным вопросам, важным для семьи. Всегда цените своего избранника и всячески ему демонстрируйте, что вы ни капельки не ошиблись в выборе спутника жизни. Делайте своей половине комплименты, не скупитесь на похвалу и признание его заслуг, причем нелишне это иногда сделать в присутствии друзей, как бы признавая перед ними важность для вас ваших отношений. Проявляйте заботу и внимание, которые можно выражать разными способами — вкусным ужином, ласковым отношением, букетом цветов без всякого повода, совместным походом в театр или же кино и прочее. Не теряйте дружеского расположения к партнеру — это укрепляет семейные узы порой даже покрепче любви.

Небольшое заключение

Но главное при создании гармоничной атмосферы в семье — это обоюдное осознанное желание сделать ваш брак счастливым и благополучным. А, как вы знаете, от желания до реализации уже не так и далеко.

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