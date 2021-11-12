Жизнь Чингисхана: Самая большая афера в истории?

«Тайная история монголов» монгольского националиста Баавудая Ценд Гуна – величайшая афера в истории. Это фантастическое произведение, выданное за факт нечестными историками.

«Тайная история монголов» описывает жизнь Чингисхана или Тэмуджина, как он иногда называл себя, в мельчайших подробностях, но эта книга была опубликована в 1908 году. Источники, которые цитирует Баавудай Ценд Гун в своей книге, не подтверждают его рассказ, на самом деле источники, которые он использовал, похоже, вообще не существуют.

Утверждается, что «Тайная история монголов» была заново открыта как дополнение к другой загадочной книге под названием «Тайная история династии Юань», однако ни одной копии этой книги найти не удалось. Источник, на который он ссылается, – несуществующая книга, которую никто никогда не читал, и никто никогда не видел прежде. Перекрестные ссылки на источники важны в реальных исследованиях, но при тщательном рассмотрении книга Баавудая содержит только составные источники.

Как может книга, написанная в 1908 году, точно описать события 1200-х годов, не имея источников для более ранних работ? Других книг о жизни Чингисхана, написанных до издания в 1908 году «Тайной истории монголов», не существует. Тэмуджин или Чингисхан почти не упоминаются в более ранних китайских рукописях. О жизни Тэмуджина ничего не известно, кроме этой единственной книги, опубликованной в 1908 году. Однако историки считают эту книгу монгольского националиста ХХ века высшим свидетельством подлинной жизни Чингисхана.

Вот на чем основана эта история. На одной книге, написанной одним человеком в ХХ веке. Оригинальных китайских текстов нигде не найти, так что это в основном сказка. Она не подкреплена никакими вескими доказательствами, поэтому по определению является фантастическим произведением.

Вот какие следующие факты должны быть приняты во внимание:

Чингисхан – даже не собственное имя, оно просто означает «Великий Хан».

Нет ни одной монеты той эпохи с именем Чингисхана или Тэмуджина.

Монета, используемая в монгольской империи, обозначала множественное число «ханы».

Нет статуй Чингисхана старше 200 лет. Прямых письменных свидетельств Чингисхана или его полководцев нет.

Чингисхан не строил никаких военных укреплений и не основывал городов.. Никаких торговых соглашений или договоров с Чингисханом нет.

Ни один лидер той эпохи никогда не упоминает Чингисхана.

Нет никаких исторических карт завоеваний Чингисхана (существуют только современные графические изображения). У Чингисхана нет настоящей гробницы. Существуют только памятники, которые были построены столетия спустя.

Монголия в 1200-х годах имела крошечное население и мало ресурсов. Огромные армии, исчисляемые миллионами, были невозможны. Пастбища Монголии не могли прокормить такое количество людей и лошадей.

Зубчатые стены Великой Китайской стены смотрят не в ту сторону. Вместо того чтобы указывать на север, они смотрят на юг.

Когда Марко Поло посетил двор Хубилай-хана, он описал его как белого человека, живущего во дворце в западном стиле. Ниже можно увидеть развалины дворца Хубилай-хана:

Это здание было разрушено во время Второй Опиумной войны.

Есть и другие книги, описывающие Великого «Хана» Моголов и его сыновей как людей со светлыми волосами и голубыми глазами. Переводчиков «Золотой книги» заставляли вставлять вымышленные имена. Моголов не следует путать с Монголией.

Это настоящее исследование, основанное на фактах. Взвешивая фактические данные, можно сделать единственный логический вывод: Чингисхан – это историческая фикция. Нет никаких исторических свидетельств того, что Чингисхан когда-либо существовал. Во всех отношениях он – вымышленный персонаж.

О мистификации ДНК​

Осталось ли ДНК Чингисхана в ДНК современных людей? Подписался ли он своим именем на молекулярном уровне? Конечно же, нет. Эти утверждения о существовании ДНК Чингисхана у миллиардов людей – полная чушь, основанная на предвзятости и нелепых предположениях. Данные ДНК показывают, что у многих людей похожая ДНК. Это не доказывает, что это именно ДНК Чингисхана. Это показывает, что историки проталкивают этот рассказ о Чингисхане до глубины души, постоянно производя новые доказательства, часто противоречащие старым.

Когда Баавудай Ценд Гун создал свою эпическую сказку, он первоначально описал Тэмуджина как благородного человека, верного своей первой жене по имени Бортэ Уджин. Теперь повествование внезапно меняется – так как у миллиардов человек ДНК Чингисхана, получается, что он изнасиловал половину известного мира. Чушь собачья» Конечно, как о вымышленном персонаже, историки могут писать о нем все, что угодно.

А вот в более старых исторических генеалогиях, которые предшествовали ревизиям Баавудая, Чингисхан жил в Индии и был потомком императоров Тартарии.

Почему был придуман миф о Чингисхане

Чтобы скрыть исчезновение из исторических записей «1000 городов Бактрии». Бактрия была процветающим царством буддийских греков. Вероятный пробел в истории. Загадочное царство исчезает только для того, чтобы появиться под другим именем, когда, согласно некоторым легендам, за один час погибло 1 748 000 человек.

Расположенное в современных Афганистане и Туркменистане Бактрийское царство было основано Александром Македонским в 330 году до н.э. После смерти Александра оно стала независимым царством эллинистических греков, принявших буддизм, и в последующие столетия выросла до 1000 городов с общим населением более 1 миллиона человек. До этого момента это считалось официальной историей.

То, что происходит дальше, действительно странно. Все царство просто исчезает без объяснения причин в 1 веке н.э. Затем проходит почти 1000 лет, и царство из 1000 городов вновь появляется под другим названием «Хорасан» только для того, чтобы быть полностью уничтоженным Чингисханом. Население истребляется до последнего человека. Согласно местным легендам, один миллион человек был убит за один час.

Хотя эти два факта из официальной истории, они показывают необычайное совпадение событий. Во-первых, царство Бактрия исчезает по неизвестным причинам с предположением об его уничтожении неизвестными всадниками из степей Центральной Азии. Затем все события повторяются 1000 лет спустя, и на этот раз они приписываются Чингисхану. Еще одна часть официальной истории – это утверждение, что Чингисхан убил 1 748 000 человек за один час, но историки признают, что это невозможно.

Нынешнее состояние руин Бактрии – в плачевном состоянии. В ходе конфликтов в Афганистане города были еще более разрушены современными бомбами. Исследования этих мест были запрещены на протяжении десятилетий, поскольку мародеры и бандиты продолжают грабить руины Бактрии. То, что вы видите, – это история, стираемая в реальном времени. Сначала они вычеркивают царство из учебников истории, а затем уничтожают руины, превращая их в пыль. Этот процесс продолжается. Что на самом деле происходит в Афганистане и что они скрывают?

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