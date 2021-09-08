5 символов богатства на руке

Есть определенные знаки на ладони и пальцах руки, которые могут быть символами или знаками богатства. Однако часто слово богатство многие ассоциируют только с финансовым достатком и материальным благополучием, но в хиромантии эти знаки могут означать духовно богатую натуру, отражать прекрасные качества Ума и Души.

Ну и только вам решать, что будут означать эти знаки на ваших руках. А теперь давайте рассмотрим сами эти знаки:



Первое — длина мизинца, если его ногтевая фаланга, относительно безымянного пальца выше уровня его второй фаланги.

К тому же мизинец соответвует Меркурию, а это связано с коммерческими и интеллектуальными способностями.





Второе — если сомкнете пальцы на руке, но не в кулаке, а в ладони и обратите внимание есть ли просветы между пальцами. Их отсутствие говорит о том, что вы с умом тратите свои деньги, и они не уходят у вас «как вода, сквозь пальцы».



Третье — Четкая линия Головы или Ума, при этом если эта линия не имеет разрывов петель и искажений, говорит о практичности владельца такой руки с развитыми интеллектуальными способностями. Эти качества безусловно не лишние, если человек нацелен на достижение финансовой успешности.





Четвёртое — треугольник на ладони, образованный линиями Судьбы, Головы, Здоровья свидетельствует о финансовой успешности, но при условии, если он не имеет разрывов, правильно сформирован, имеет большой размер и распоржен в центре ладони.



Пятое — важный знак, находится на большом пальце на его внутренней стороне между первой и второй фалангами. Линии сомкнуты и образуют форму рисового зерна (вытянутый поперечный овал) и это говорит, что человек всегда будет иметь достаточно денег, чтобы пережить периоды финансовой нестабильности и кризисов.

В заключение добавлю, что любой знак на руке скорее говорит о некоторой тенденции, а именно, как в реальной жизни человек сможет реализовать свой потенциал зависит прежде всего от него самого. Вместе с тем, зная об этих возможностях всегда можно стремиться к их реализации.

Ещё напомню, что наличие знаков на левой руке говорит о врождённых данных, а на правой о развитых в течение жизни.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2295823168105089471/

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