Невероятно странные места нашей планеты

Мир удивителен и красив. В мире существуют различные места, отличающиеся своей природной красотой, разноцветностью, ландшафтами и богатой растительностью. Другие — красивые простотой и тонкостью. В этой статье вы найдете то, что вероятно не видели раньше: самые странные места в мире, но при этом необычайно красивые.

«Кровавый Пруд» в Японии

Кровавой источник Дзигоку (перевод с японского — ад) — находится в городе Беппу, это один из девяти термальных источников, в котором купаться запрещено.

Красноватый цвет обусловлен наличием в горячих водах высокого уровня железа, что делает это место довольно-таки странным.

Ледяные пещеры Айсризенвельт в Австрии

Эти ледяные пещеры являются самыми длинными в мире. Сегодня лишь малая их зона открыта для публики, но этого поразительно достаточно, чтобы позволить посетителям почувствовать чудесный и таинственный каприз природы.

Ледяные пещеры Айсризенвельт в Австрии

Эти ледяные пещеры являются самыми длинными в мире. Сегодня лишь малая их зона открыта для публики, но этого поразительно достаточно, чтобы позволить посетителям почувствовать чудесный и таинственный каприз природы.

Каменный лес Китая

Каменный лес Шилинь — «первое чудо света», находится в провинции Юньнань.

Этот лес занимает площадь более 400 квадратных километров и демонстрирует удивительные скальные образования с захватывающим видом. Лес был внесен в список Всемирного наследия в 2007 году.

Данакильская впадина

Впадина расположена в Эфиопии, но более известная как Данакильская. Она является одним из самых горячих населенных мест на Земле, с температурой в диапазоне от 35 градусов по Цельсию когда прохладно, и около 60 °С когда здесь жара. Это область на Африканском Роге, где разделяются тектонические плиты, что способствует выходу на землю вод Красного моря и Аденского залива. Это и есть причиной таких ярких цветов ландшафта. Стоит отметить, что это очень вулканическая и радиационная зона. Несомненно, это одно из самых необычных мест на Земле.

Большой призматичний источник

Располагается в Йеллоустонском национальном парке. Это крупнейший геотермальный источник в Соединенных Штатах и третий в мире. Своим видом он, несомненно, заслуживает на место в списке самых странных мест на планете. Формируется источник термофильными бактериями, которые производят цвета от зеленого до красного. Цвета зависят от соотношения хлорофилла и каротиноидов, и от температуры воды.

Пятнистое озеро Клилук

Это необычное озеро расположено между штатом Вашингтон и канадской провинцией Британской Колумбии. Оно богато на природные ресурсы, но самое удивительное в нем — странное формирование кругов с белыми границами и лужами внутри, отражающими солнечный свет в синих и зеленых цветах, как зеркала или двери в другие миры.

Солевая пустыня

Это огромная пустыня соли в Боливии, также известна как озеро «Уюни «. Это самый большой солончак в мире. Здесь можно увидеть действующие вулканы, равнины с гейзерами и высокие кактусы, которые делают среду бесконечной иллюзией или ландшафтом другого мира.

Парящие гейзер

Гейзер в штате Невада является одним из самых странных достопримечательностей Соединенных Штатов. Он был создан в 1916 году случайно во время бурения нефтяных скважин: вода, нагретая геотермальной энергией, вышла на поверхность, спровоцировав это красочное зрелище. Гейзер состоит из различных минералов и термофильных водорослей, которые выделяют струи воды на 1,5 м в воздух и придают ему такое разнообразие цветов и пластиковый внешний вид. Терраса состоит из около 40 бассейнов воды на территории 30 га.

Глаз Сахары

Это загадочное место находится в структуре Ришат, на африканском континенте. Его видно из космоса в связи с длинной почти 50 км. Структура расположена на высоте около 400 метров над уровнем моря в пустыне Сахара в Мавритании и имеет любопытные концентрические кольца. Есть предположение, что Глаз Сахары был создан от удара метеорита.

Сколько еще загадок таит в себе вселенная…

Источник : https://sreda.temadnya.com/2259094035744164005/n

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