Самые длинные змеи разных видов

Почти все «самые большие змеи в мире», вид которых действительно впечатляет, живут онлайн или в голливудских фильмах. Но даже в реальном мире представители некоторых видов змей могут вырасти до невероятных размеров.

Самые длинные из них, питоны, способны достигать длины более 6,5 метров. Есть неподтверждённые свидетельства того, что некоторые экземпляры вырастали в длину до 10 метров. В 2017 году внутри питона длиной 7 метров было обнаружено тело фермера, который выращивал фрукты в Индонезии. Жители деревни заподозрили неладное, когда увидели раздутую змею, «неуклюже скользящую» рядом с тем местом, где был найден ботинок бедняги.

Сотрудники парка развлечений «Дом с привидениями на краю ада» в Канзас-Сити демонстрируют 8,5-метрового сетчатого питона, рекордсмена Книги рекордов Гиннесса

Ниже вы найдёте описание самых больших змей из когда-либо зарегистрированных. Они в самом деле невероятные!

1. Сетчатый питон



Самой длинной живой змеёй на данный момент является сетчатый питон по кличке Медуза, который живёт в парке развлечение «Дом с привидениями на краю ада» в Канзас-Сити. Длина Медузы – 8,5 метров, а вес – около 160 килограмм. Когда наступает время шоу, Медуза остаётся полностью неподвижной на протяжении всего представления.

2. Анаконда

Примерно раз в две недели ей скармливают небольшого оленя. Питоны, как известно, сначала кусают свою добычу, а затем проглатывают её целиком. В 1912 году был застрелен сетчатый питон-рекордсмен, длина которого достигала 10 метров.



Анаконды – самые большие змеи в своём роде, достигающие длины 9 метров и веса до 230 килограмм. В 2016 году появилось сообщение о десятиметровой анаконде в Бразилии, но оно не было подтверждено. Анаконды – весомая причина не купаться в реках Южной Америки, поскольку это их среда обитания. Из-за внушительных размеров их довольно легко заметить на суше, однако их почти не видно в воде; они неподвижны, пока их добыча не окажется в пределах досягаемости. Известно, что они способны проглотить целиком ягуара. Как и в случае большинства змей, самки анаконды крупнее самцов. Яйца вылупляются внутри тела анаконды: по сути, змея рожает живое потомство. Мать, которая обходится без пищи в течение семи месяцев беременности, съедает детей, которые не выживают при рождении. Змеи никогда не отличались сентиментальностью.

3. Тёмный тигровый питон



Питоны были впервые замечены в Национальном парке Эверглейдс (штат Флорида, США) в 1990-х годах, и сейчас никто толком не знает, сколько их там. Нам известно, что большинство из них – тёмные тигровые питоны, которые так нравятся любителям экзотических домашних животных. Что происходит, когда прирученная змея сбегает или становится слишком большой, а у владельца не хватает духу убить её? Она оказывается в Эверглейдсе и близлежащих болотистых районах, где присоединяется к популяции, которая почти уничтожила несколько видов млекопитающих и рептилий. Самая длинная змея, пойманная на сегодняшний день, достигает в длину 5,7 метра. Но самый тяжёлый питон, найденный во Флориде, принадлежал к тёмным тигровым питонам и был убит в 2012 году. Он весил 75 килограмма и достигал длины 5,4 метра. Внутри него находилось 87 яиц. Комиссия по сохранению рыбы и дикой природы в настоящее время изъяла 900 тёмных тигровых питонов из дикой природы Флориды. Но это лишь капля в море, учитывая, что их численность достигает 300 тысяч особей.

4. Бушмейстер



Это змея, которую легко запомнить; её называют бушмейстером. Латинское название – Lachesis muta – переводится как «тихая смерть». Это самая большая ядовитая змея в Америке, длина которой порой может достигать 3,7 метра. Смертельно опасный бушмейстер известен своей головой в форме гроба. Он часто становится агрессивным и непредсказуемым существом, когда его побеспокоят. Как и большинство змей, он предпочитает убегать от опасности. Но если его побеспокоить, он внезапно изменит курс и отравит вас какими-нибудь неприятными химическими веществами. Бушмейстер – ямкоголовая гадюка, а это значит, что она использует теплочувствительные ямки с каждой стороны своей головы в качестве инфракрасных датчиков. В принципе, они видят мир так же, как и мы, плюс ещё в инфракрасном спектре – как Терминатор. В штате Лара, Венесуэла, на долю бушмейстеров приходится 78 процентов всех смертельных укусов змей.

5. Titanoboa Cerrjoensis



Самая большая змея, о которой мы когда-либо слышали – это титанобоа. Она жила 60 миллионов лет назад, появившись всего за 6 миллионов лет после того, как тираннозавр Рекс покинул сцену. Окаменелые останки змеи длиной 13 метров и весом около 1,1 тонны были обнаружены в шахтах по добыче угля в Колумбии. Учёные считают, что титанобоа был высшим хищником своего времени и, как анаконда, проводил большую часть своего времени в воде. Он сжимал добычу и глотал её целиком. Структура его челюсти и множество зубов позволяют предположить, что он ловил рыбу, а также питался крокодилами и черепахами. Некоторые учёные указывают на размер змеи как на признак того, что она обитала в тропическом климате, более тёплом, чем считалось ранее. Они считают, что ни одно хладнокровное животное такого размера не могло обладать достаточными ресурсами для регулирования температуры тела и выживания в холодном климате.

6. Восточная индиговая змея



Самая длинная змея в Северной Америке – восточная индиговая, разновидность чёрных змей, обитающих в прибрежных районах Джорджии, Флориды, Алабамы и Миссисипи, в регионе, который переживает стремительную модернизацию. Самая длинная восточная индиговая змея в истории достигала длины 2,8 метра, но этот вид, возможно, просуществует ещё недолго. Он занесён в список видов Флориды и Джорджии, находящихся под угрозой исчезновения. Департамент охраны природы и природных ресурсов штата Алабама относит змею к числу потенциально уничтоженных. Когда ей что-то угрожает, восточная индиговая змея расплющивает шею, чтобы выглядеть больше. Она также обладает одни из уникальных механизмов выживания: она невосприимчива к яду гремучей змеи, водяного и медноголового щитомордников.

7. Ромбический гремучник



Ромбического гремучника считают самой опасной ядовитой змеёй Северной Америки. В Книге рекордов Гиннесса нет пункта, посвящённого «самым тяжёлым ядовитым змеям», однако мы уверены, что рекордсменом определённо стал бы ромбический гремучник. В 1946 году была найдена змея, которая достигала длины 2,5 метра. Возможно, ещё больше ужасает тот факт, что она весила 15 килограмм. Это слишком много для гремучей змеи. Более того, ромбический гремучник обладает ядом двойного действия, который, согласно одному источнику, содержит «тромбиноподобный фермент кроталазу, способный свёртывать фибриноген, что приводит к вторичной активации плазминогена из эндотелиальных клеток». Понятия не имеем, что это такое, но нам это совсем не нравится. У ромбического гремучника самые длинные клыки из всех гремучих змей (до 2,5 сантиметра в длину). И он способен впрыснуть достаточно яда, чтобы убить трёх человек.

8. Чёрная мамба



Чёрная мамба – самая длинная ядовитая змея в Африке и вторая по длине в мире. Длина самой большой из зарегистрированных чёрных мамб составляла 4,5 метра, хотя чаще всего они имеют длину от 2,5 до 3 метров. У чёрной мамбы есть несколько весомых причин, чтобы быть в этом списке. Она охотится как на земле, так и на деревьях. Её яд представляет собой коктейль нейротоксинов, которые вызывают болезненные симптомы в течение 10 минут и могут привести к летальному исходу в течение 20 минут. Чёрная мамба развивает скорость до 20 километров в час. Это нервная змея и, когда ей угрожают, она ведёт себя чрезвычайно агрессивно. Ввиду этих факторов она считается самой смертоносной змеёй в мире. Тем не менее, многие источники настаивают на том, что это застенчивая змея, которая избегает взаимодействия, если только не чувствует угрозы.

9. Королевская кобра



Королевская кобра – самая длинная ядовитая змея в мире, она может вырастать до 5,5 метра в длину. При угрозе она отрывает треть своего тела от земли и продолжает двигаться вперёд, чтобы атаковать. Будучи родом из лесов Юго-Восточной Азии, она заставит вас дважды подумать, прежде чем отправиться в поход. Это единственная змея в мире, которая строит гнездо для своих яиц и яростно охраняет их. Хорошая новость, условно говоря, заключается в том, что яд королевской кобры не особенно эффективен. Однако его вырабатывается так много, что за один укус она может впрыснуть дозу, способную убить два десятка человек. Заклинатели змей очень любят королевских кобр. И, как правило, они используют истощённых змей, которые не могут атаковать в таком состоянии.

10. Мулга



Мулга также обитает в Австралии и принадлежит к роду чёрных змей. Самая длинная в истории мулга имела длину 3,35 метра, хотя средней считается от 1,8 до 2,4 метра. В Австралии есть более ядовитые змеи, но мулга компенсирует это сильным укусом и привычкой жевать добычу, чтобы впрыснуть больше яда, который разрушает клетки крови, повреждает мышечную ткань и обладает умеренной нейротоксичностью. В целом вы чувствуете себя не очень хорошо. Противоядие лучше вводить от чёрной змеи, поскольку оно более эффективно. И, пожалуй, это единственная ядовитая змея в этом списке, которая ведёт себя агрессивно при любом раскладе, даже если её не провоцировать.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2285124193476151945/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как Россия Шамиля встречала https://otari.mirtesen.ru/blog/43208710428

Как русские стали называться «русскими» https://otari.mirtesen.ru/blog/43878837223

Cамые странные картины, проданные за бешеные деньги https://otari.mirtesen.ru/blog/43458590121