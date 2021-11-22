«И не друг, и не враг»: как токсичная дружба отравляет нам жизнь

Токсичные отношения — это неисчерпаемая тема для обсуждений, ведь мы удручающе часто с ними сталкиваемся. Причем не только в романтическом смысле. Почему так тяжело дружить с токсичными людьми? И как вообще понять, что нам не по пути?

У всех бывают разногласия с друзьями. И это совершенно нормально, ведь мы можем все обсудить, сделать необходимые выводы и спокойно общаться дальше. Именно так выглядят здоровые отношения.

Токсичные отношения — это перманентный конфликт, который никогда не разрешается. Словно яд замедленного действия, он разъедает нас изнутри, и это неизбежно сказывается на нашем психическом и физическом состоянии. Такая дружба изматывает. Только прекратить ее не так-то просто, особенно в зрелом возрасте, когда друзья наперечет.

«Дорожить немногочисленными друзьями, какими бы они ни были, — это один из механизмов самосохранения. Он заставляет нас закрывать глаза на их негативные качества, чтобы не обрывать давние связи», — объясняет психотерапевт Хавьер Морейра.

Его коллега Джина Хэндли-Шмитт считает, что формальности тоже мешают оборвать токсичную дружбу. Такие люди буквально вплетаются в нашу жизнь: общие знакомые, живем по соседству, дети учатся в одном классе. «Мы опасаемся, что разрыв непременно все усложнит, и потому соглашаемся терпеть деструктивные отношения.

Но за постоянное нарушение границ придется платить эмоциональным равновесием».

Так чем нам вредят токсичные друзья?

1.Перекладывают с больной головы на здоровую

Например, обижаются без всякой причины. Вы теряетесь в догадках, первым начинаете искать пути к примирению, потому что не хотите ссориться навсегда. Однако друг не отвечает на звонки и сообщения, а когда вы наконец прорываетесь сквозь стену игнора, просто говорит: «Отстань!» Если такое повторяется неоднократно, скорее всего, у него трудности с доверием и друг подозревает, что все вокруг желают ему зла.

2.Каким-то образом всегда остаются правыми

Признать свою ошибку? Ни за что, даже если она очевидна. Такие люди неизменно находят оправдание любым своим поступкам, не раскаиваются и не краснеют. Им бесполезно что-то доказывать, они упрямо твердят, что это вы все перепутали и поняли не так.

3.Критикуют все подряд

Токсичные личности мастерски умеют принижать других. Зачем? Со стороны это выглядит как раздутое самомнение, но за ним скрывается отчаянная неуверенность в себе. Низкая самооценка заставляет их самоутверждаться за чужой счет, и от этого им действительно становится легче. Однако на вас выливаются волны негатива, что не может не сказываться на психическом здоровье.

4.Дружба с ними напоминает игру в одни ворота

Как правило, они не уважают тех, кто ими дорожит, — просто используют ради личной выгоды. Да, и в здоровых отношениях бывают «перекосы», когда кому-то из нас требуется больше поддержки и внимания. Но так или иначе должен сохраняться баланс. Несправедливо, если один только и знает, что отдает, а другой получает.

5.Считают, что вы делаете недостаточно

Даже если лезете из кожи вон. Токсичные друзья постоянно недовольны и требуют большего, при этом ничего не давая взамен. Более того, они стараются навязать вам стыд и вину за то, что вы не оправдываете их ожиданий. В итоге вы идете против совести и жертвуете своими принципами, лишь бы им угодить.

6.Мешают вам быть собой

Рядом с такими людьми вы всегда чувствуете себя неуютно. Вас словно дергают за ниточки и заставляют вести себя совершенно неестественно: вы чувствуете себя скованно, сникаете, не говорите того, что непременно сказали бы в другой ситуации. Словом, вам не по себе, что явно говорит о токсичности отношений.

7.Доводят вас до состояния выжатого лимона

Если вы все время измотаны, в особенности — после общения с конкретным человеком, значит, он разрушает вашу психику. Речь не о временных недоразумениях, а именно о том, что вам физически плохо в его присутствии. Возможно, дело в постоянных придирках. Или вас угнетает, что вами помыкают. То есть все зашло настолько далеко, что вы готовы сбежать от этого человека за тридевять земель, лишь бы он оставил вас в покое.

8.Не дают прекратить общение

Не в открытую, конечно. Но из-за их поведения вы не можете решиться на этот шаг, беспокоясь о возможных последствиях. Или мучаетесь чувством вины. Скорее всего, причина в газлайтинге: ваши чувства систематически обесценивают и уверяют, будто вы все придумали. Поэтому вас и терзают сомнения: может, не стоит бросать друга?

Как разорвать токсичную дружбу

Прежде всего, советует психотерапевт Лайза Сейд, признайте, что эта дружба угрожает вашему психическом здоровью: «Знание — сила, как бы избито это ни звучало. Все можно изменить, если мы признаем проблему».

Если вы хотите разорвать деструктивные отношения, будьте непреклонны. Четко изложите, чем вызвано ваше решение, и заодно напомните о своих границах. Если их не уважают, пора вычеркивать человека из списка друзей и идти к тем людям, с которыми вам хорошо. Поговорить с настоящими друзьями и близкими — всегда отличная идея. Хотя бы для того, чтобы вспомнить, какими могут быть нормальные отношения.

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