Новолуние и Полнолуние в августе

Новолуние и Полнолуние, которые произойдут в последний день лета 2021 года, будут иметь ряд особенностей.

Новолуние в августе, какие опасности таит это день

Новолуние в августе 2021 года произойдет 8 числа, в 3:48 по мск.

Это двадцать девятые лунные сутки, когда необходимо сконцентрироваться на положительной энергии и творить добро. Тоска и мрачные мысли только привлекут отрицательную энергетику и плохие события. Поэтому не поддавайтесь на искушения и не думайте негативно.



Кроме того, живительные силы Солнца идут на спад, и в это время активизируются энергетические «вампиры». Поэтому этот день лучше провести дома и подальше от людей, поменьше общаться и беречь психику. Следите за эмоциональным состоянием. Можно анализировать текущее положение дел, планировать будущие проекты, заниматься собственным здоровьем.

Наконец, стоит отметить то, что Луна в этот день будет находиться в знаке Льва, а это период усиления лидерства и эгоизма. В то же время, люди будут охотно помогать, чтобы выглядеть в чужих глазах благородно и величественно. Благоприятный день для проявления творческой энергии.

Это воскресенье — день Солнца, божественной и пассивной энергии, любви и щедрости. Стоит задуматься о будущем, отдохнуть, погулять на природе, посетить храм.

Время Полнолуния — не для мелочей

Лучше не заниматься повседневными делами, не ссориться и вообще не злиться, чтобы не «пробивать» свою ауру.



Полнолуние состоится 22 августа 2021 года в 0:00.

Это будут четырнадцатые лунные сутки, очень благоприятное время для самых грандиозных начинаний, смелых и решительных действий. На мелочи распыляться не стоит. Сосредоточьтесь и не сомневайтесь ни в себе, ни в собственных силах, а также старайтесь не упустить шансы и возможности этого мощного лунного дня.

Солнце сильно и помогает раскрыть позитивные эмоции, умственные и физические способности. Можно и нужно быть активнее и двигаться навстречу целям. Человека ждет успех во всех сферах. Отличное время для движения, путешествий, вложения денег, укрепления здоровья. За пару дней до Полнолуния лучше приостановиться, а потом двигаться с новыми силами.

В это время Луна расположится в знаке Водолея, и это усилит в человеке чувствительность и стремление к свободе. Захочется изменить все и всех, разрушить всяческие правила и стереотипы. Это время благоприятное для самореализации, занятий любимыми делами. Однако стоит учитывать частую смену настроений.

Это также воскресенье, которое следует посвятить анализу, планированию и созерцанию.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2272462560698829198/

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