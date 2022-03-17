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Как русские во время крестин узнавали будущее ребенка

Как русские во время крестин узнавали будущее ребенка

Несмотря на то, что гадание никогда не одобрялось церковью, русские нередко использовали его для того, чтобы узнать будущее ребенка даже прямо во время крещения. Для этого срезанные волосы младенца скатывали в шарик воска и бросали в купель. Впрочем, на Руси существовали и другие способы увидеть судьбу новорожденного.

Подготовка к крещению

Крещение считалось на Руси одним из главных этапов в жизни любого человека. Дело в том, что именно в результате этого таинства ребенок впервые получал имя. К слову, до крещения имя новорожденного нельзя было называть. В особенности этот запрет касался посторонних людей, которые, согласно суевериям, могли нанести младенцу вред. Также для того, чтобы оградить ребенка от сглаза и порчи во время крещения, мать перед тем, как отправиться в церковь, разжевывала во рту зубчик чеснока и дула в лицо младенцу.
На здоровье ребенка, как считали наши предки, сказывалось поведение крестных родителей. Когда те приходили в дом за крестником, им не давали садиться. В противном случае младенец рисковал вырасти сиднем или и вовсе больным. Поэтому присесть кум и кума могли только по завершении таинства. Куме не разрешалось участвовать в крещении ребенка, если у той начинались месячные.

Иначе, думали русские, ее крестник будет страдать кожными заболеваниями.

«Крестильные» предсказания

За поведением младенца, а также за событиями происходившими во время крещения внимательно следили, так как считалось, что по некоторым деталям можно было предсказать будущее ребенка. Как писал в своем труде «Русская народно-бытовая медицина» доктор медицины Гавриил Попов, русские тщательно следили за тем, чтобы при проведении таинства вода не попадала новорожденному в рот: считалось, что в этом случае он обязательно станет пьяницей.

По реакции ребенка на погружение в купель судили о длительности его жизни. Если младенец плакал и сжимался в комок, то ему была уготована долгая жизнь; если же молчал и вытягивался в воде, то его ожидала скорая смерть. Особое внимание уделялось и рукам ребенка. Считалось, если ручки сжаты, будет скупым, расслаблены — щедрым. Одним из самых благоприятных знаков, который сулил счастливую жизнь, было чихание ребенка.

Другие приметы, связанные с таинством

Гадали на будущее младенца прямо в храме. Для этого срезанные во время таинства пряди волос заворачивали в воск и бросали в купель. Если воск оставался плавать на поверхности, то считалось, что младенец будет жить долго, а если уходил на дно – новорожденному был отмерен маленький срок на земле.
Вообще, воде в купели придавали особое, даже магическое значение. К примеру, как утверждают авторы издания «Книга примет» Александр Морок и Ксения Разумовская, крестильную воду не принято было вытирать с лица, она должна была высохнуть сама. Мало того, вода из купели считалась поганой, поэтому после проведения таинства ее выливали в озеро.

Не последнюю роль, согласно русским приметам, как в земной, так и в загробной жизни ребенка играли дары, которые раздавали его близкие. Так, по дороге в церковь для крещения младенца, принято было раздавать хлеб первым встречным. А для того, чтобы малыш вырос здоровым и богатым, на крещение брали серебряную монету, яйцо и щепотку соли. Если умирал некрещеный новорожденный, его родственники должны были раздать бедным 40 нательных крестов.

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