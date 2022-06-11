Странности Шиллера и его друга

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А вы знали об этом?

Модные в Европе короткие штаны, чулки и туфли для мужчин, введенные в обиход Петром I, привели в замешательство его придворных. А женская одежда — платья с кринолинами и глубоким декольте — и вовсе повергла в шок не только дворцовое окружение царя, а и весь русский народ. В 1705 году в Астрахани поднялся бунт. Царя называли Антихристом и жаловались, что в русском платье не пускают на службы в храмы, а в европейском в храмы не зайдешь: «в таком виде в церкву идти – Бога хулить». 365 бунтовщиков были доставлены в столицу и казнены. В 1708 году царю донесли, что и бояре ему непослушны – во время наездов царя они надевали европейское платье, а по отъезду – возвращались к привычным теплым одеждам. Чтобы переодеть своих подданных, царь привез из Европы портных обоего полу, которые открыли в России дело по пошиву и набрали учеников. Петр I надеялся, что смена одежды включит Россию в семью европейских народов. Однако надежда эта не оправдалась. Европейцы с удовольствием ездили в «дремучую» Россию на заработки, но не спешили признавать ее не только равной, но и более или менее цивилизованной страной. Кроме того, напяливание на русских женщин декольтированных платьев, заморских легких туфель в условиях русской зимы и холода, царившего на ассамблеях, приводило к плачевным результатам: женщины простужались, болели, начинались проблемы в женской сфере, приводившие к бесплодию. А корсеты, в которые с детства стали зашнуровывать знатных девушек, приводили к возникновению патологий, в результате которых женщины не могли вынашивать детей.В результате насильственного внедрения европейской культуры, элита в России на долгие годы оказалась отрезана от русских традиций.

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