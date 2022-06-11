Странности Шиллера и его друга

Немец Шиллер, написавший гимн Евросоюза, обожал вид и запах гнилых яблок. Поэт работал в комнате с красными шторами, которые создавали колоритный полумрак. А яблоки у него находились повсюду: в ящиках стола, на столешнице, на полках.
Еще, чтобы лучше думалось, он опускал ступни в таз с ледяной водой. Вот такая творческая стимуляция была нужна поэту, чтобы творить. Запах гнилых яблок, холод и полумрак – вот то, что вдохновляло Шиллера на самом деле.
Окружающие поэта люди знали о его странностях от его болтливого друга Гете. Тот был под стать Шиллеру. Ведь сам работал очень странным образом. Он маниакально следил за тем, чтобы в помещении для работы не было сквозняка. Литератор любил тепло и спертый воздух.
Винить его в этом сложно. Гете умер от простуды, попросив перед смертью закрыть окно. При жизни Гете терпеть не мог запах табака. Когда он уволил свою повариху, она залезла к нему в спальню и раскурила там трубку. Страшная месть женщины удалась.
Также Гете терпеть не мог собачий лай, очкариков и чесночный запах. Зато поэт трепетно относился к фиалкам. Он их коллекционировал и всячески размножал. Из всех поездок привозил семена. Любил читать о новых сортах и знакомиться с ними лично.Он даже сеял их в окрестностях родного города, приумножая красоту вокруг. В Веймаре все фиалки и сегодня зовут цветами Гете.
А вы знали об этом?
Модные в Европе короткие штаны, чулки и туфли для мужчин, введенные в обиход Петром I, привели в замешательство его придворных. А женская одежда — платья с кринолинами и глубоким декольте — и вовсе повергла в шок не только дворцовое окружение царя, а и весь русский народ. В 1705 году в Астрахани поднялся бунт. Царя называли Антихристом и жаловались, что в русском платье не пускают на службы в храмы, а в европейском в храмы не зайдешь: «в таком виде в церкву идти – Бога хулить». 365 бунтовщиков были доставлены в столицу и казнены. В 1708 году царю донесли, что и бояре ему непослушны – во время наездов царя они надевали европейское платье, а по отъезду – возвращались к привычным теплым одеждам. Чтобы переодеть своих подданных, царь привез из Европы портных обоего полу, которые открыли в России дело по пошиву и набрали учеников. Петр I надеялся, что смена одежды включит Россию в семью европейских народов. Однако надежда эта не оправдалась. Европейцы с удовольствием ездили в «дремучую» Россию на заработки, но не спешили признавать ее не только равной, но и более или менее цивилизованной страной. Кроме того, напяливание на русских женщин декольтированных платьев, заморских легких туфель в условиях русской зимы и холода, царившего на ассамблеях, приводило к плачевным результатам: женщины простужались, болели, начинались проблемы в женской сфере, приводившие к бесплодию. А корсеты, в которые с детства стали зашнуровывать знатных девушек, приводили к возникновению патологий, в результате которых женщины не могли вынашивать детей.В результате насильственного внедрения европейской культуры, элита в России на долгие годы оказалась отрезана от русских традиций.
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