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Шесть универсальных принципов фэн-шуй

Многие слышали о древнекитайском учении фэн-шуй, помогающем гармонизировать пространство с целью улучшения различных жизненных сфер. Однако не у всех есть время и желание серьезно изучать эту полезную информацию и запоминать ее. Открою секрет: достаточно соблюдать всего несколько несложных правил, чтобы реально улучшить свою карьеру и финансовое положение!

Правило первое. Устройте рабочую зону на севере

Фэн-шуй для начинающих. Фундаментальные основы.

Именно северная часть помещения (северный сектор), согласно фэн-шуй, связана с трудовыми и карьерными успехами. Поэтому, если вы работаете дома, лучше всего именно в северном углу квартиры устроить себе рабочее место или кабинет. Старайтесь содержать его в порядке, так как разбросанные повсюду коробки, книги и стопки бумаг препятствуют свободному прохождению энергии Ци, от которой зависят позитивные перемены. Для большей эффективности можно разместить в северном секторе фотографии людей, которые служат для вас примером и другие предметы, служащие для вас символом успеха. Это поможет вам «набрать» необходимую энергию.

Если вы работаете в офисе, можно также попытаться устроиться в северном секторе и обустроить там все в соответствии с нашими рекомендациями. Но, скорее всего, это окажется более сложной задачей, тем более, если ваши коллеги тоже знакомы с фэн-шуй.


Правило второе. Заведите соответствующие талисманы

В фэн-шуй за богатство и карьеру отвечают трехногая жаба, птица феникс, дракон и черепаха (вернее, их символы). Черепашка, кстати, обеспечивает поддержку нужных и влиятельных людей, особенно если она выполнена из стекла. Еще не помешает держать дома статуэтку любого пернатого, например, петуха. Дело в том, что такие фигурки защищают от сплетен, которые неизбежны на любой работе. Талисманы можно держать как дома, так и в офисе, на своем рабочем месте.


Правило третье. Поместите возле порога круглый коврик

Если лестница в вашем доме или офисе буквально упирается во входную дверь, это может помешать вашему карьерному взлету. Понятно, что сменить квартиру, а тем более место работы не так просто. Но вы можете блокировать помехи, положив возле порога круглый коврик. Да-да, прямоугольный, квадратный или овальный, которые чаще всего можно встретить в продаже, тут не помогут. Коврик должен быть именно круглой формы. Поищите в Интернете – там есть все! Если вы работаете в офисе, начальство, скорее всего, тоже не будет против такого «подарка».

Правило четвертое. Держите в рабочей зоне кактус

Далеко не все любят кактусы. Многих отталкивают их не слишком презентабельный вид и колючки. Есть даже поверье, что кактусы отпугивают женихов. Но это точно неизвестно, а вот что кактусы способствуют карьере – это истинная правда. Может быть, отчасти поэтому раньше рекомендовалось ставить кактус близ компьютерного монитора – якобы они предохраняют от излучений. Но современные компьютеры не обладают вредным излучением. А во многих офисах действительно можно увидеть кактусы.

Дело в том, говорят мастера фэн-шуй, что кактус является очень мощным профессиональным символом, который поможет вам трудиться более эффективно, что, конечно же, будет отмечено начальством. А вот изящные комнатные цветы, которые радуют глаз, только затормаживают карьерное продвижение. Их можно держать дома, но не там, где вы работаете.

Фэншуй: как разбогатеть и оздоровиться, не выходя из дома?

Правило пятое. Держите поблизости воду

Вода поможет поправить текущие дела и даже получить повышение по службе, если вы на него надеетесь. Конечно, можно всегда держать на рабочем столе, скажем, графин, вазу или стакан с водой. Очень хорошо «работает» аквариум, в котором плавает восемь рыбок. Но это не всегда удобно. Подойдет любой «водяной» символ: что-нибудь синего или морского цвета (он ассоциируется с водной стихией), компьютерная заставка с изображением волн, картины или фотографии, на которых изображены водоемы… Вот только фонтанов или водопадов избегайте: считается, что текущая вода уносит деньги. Может, вы их и заработаете, но они быстро станут утекать сквозь пальцы.


Правило шестое. Используйте особые ароматы

Запахи также способны оказывать определенное энергетическое воздействие, поэтому их часто используют в фэн-шуй. В данном случае необходимо использовать ароматы, которые могут улучшить ваше финансовое благосостояние и достаток - мяты, шалфея, цитрусовых и лемонграсса. Как они работают? Возможно, вскоре вам повысят зарплату, вы получите премию, какие-то дополнительные денежные бонусы…

Если собираетесь просить начальника о повышении оклада, непременно используйте какой-нибудь из указанных запахов. В рабочем помещении можно побрызгать эфирным маслом (или использовать аромалампу). Если же вы идете к боссу «на ковер», то можно использовать соответствующие духи, туалетную воду, спрей или дезодорант. Не верите в результат – проверьте сами!

Источник : https://mistika.temaretik.com/2306794781677979884/

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