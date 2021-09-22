Шесть универсальных принципов фэн-шуй

Многие слышали о древнекитайском учении фэн-шуй, помогающем гармонизировать пространство с целью улучшения различных жизненных сфер. Однако не у всех есть время и желание серьезно изучать эту полезную информацию и запоминать ее. Открою секрет: достаточно соблюдать всего несколько несложных правил, чтобы реально улучшить свою карьеру и финансовое положение!

Правило первое. Устройте рабочую зону на севере

Именно северная часть помещения (северный сектор), согласно фэн-шуй, связана с трудовыми и карьерными успехами. Поэтому, если вы работаете дома, лучше всего именно в северном углу квартиры устроить себе рабочее место или кабинет. Старайтесь содержать его в порядке, так как разбросанные повсюду коробки, книги и стопки бумаг препятствуют свободному прохождению энергии Ци, от которой зависят позитивные перемены. Для большей эффективности можно разместить в северном секторе фотографии людей, которые служат для вас примером и другие предметы, служащие для вас символом успеха. Это поможет вам «набрать» необходимую энергию.



Если вы работаете в офисе, можно также попытаться устроиться в северном секторе и обустроить там все в соответствии с нашими рекомендациями. Но, скорее всего, это окажется более сложной задачей, тем более, если ваши коллеги тоже знакомы с фэн-шуй.



Правило второе. Заведите соответствующие талисманы

В фэн-шуй за богатство и карьеру отвечают трехногая жаба, птица феникс, дракон и черепаха (вернее, их символы). Черепашка, кстати, обеспечивает поддержку нужных и влиятельных людей, особенно если она выполнена из стекла. Еще не помешает держать дома статуэтку любого пернатого, например, петуха. Дело в том, что такие фигурки защищают от сплетен, которые неизбежны на любой работе. Талисманы можно держать как дома, так и в офисе, на своем рабочем месте.



Правило третье. Поместите возле порога круглый коврик

Если лестница в вашем доме или офисе буквально упирается во входную дверь, это может помешать вашему карьерному взлету. Понятно, что сменить квартиру, а тем более место работы не так просто. Но вы можете блокировать помехи, положив возле порога круглый коврик. Да-да, прямоугольный, квадратный или овальный, которые чаще всего можно встретить в продаже, тут не помогут. Коврик должен быть именно круглой формы. Поищите в Интернете – там есть все! Если вы работаете в офисе, начальство, скорее всего, тоже не будет против такого «подарка».

Правило четвертое. Держите в рабочей зоне кактус

Далеко не все любят кактусы. Многих отталкивают их не слишком презентабельный вид и колючки. Есть даже поверье, что кактусы отпугивают женихов. Но это точно неизвестно, а вот что кактусы способствуют карьере – это истинная правда. Может быть, отчасти поэтому раньше рекомендовалось ставить кактус близ компьютерного монитора – якобы они предохраняют от излучений. Но современные компьютеры не обладают вредным излучением. А во многих офисах действительно можно увидеть кактусы.



Дело в том, говорят мастера фэн-шуй, что кактус является очень мощным профессиональным символом, который поможет вам трудиться более эффективно, что, конечно же, будет отмечено начальством. А вот изящные комнатные цветы, которые радуют глаз, только затормаживают карьерное продвижение. Их можно держать дома, но не там, где вы работаете.

Правило пятое. Держите поблизости воду

Вода поможет поправить текущие дела и даже получить повышение по службе, если вы на него надеетесь. Конечно, можно всегда держать на рабочем столе, скажем, графин, вазу или стакан с водой. Очень хорошо «работает» аквариум, в котором плавает восемь рыбок. Но это не всегда удобно. Подойдет любой «водяной» символ: что-нибудь синего или морского цвета (он ассоциируется с водной стихией), компьютерная заставка с изображением волн, картины или фотографии, на которых изображены водоемы… Вот только фонтанов или водопадов избегайте: считается, что текущая вода уносит деньги. Может, вы их и заработаете, но они быстро станут утекать сквозь пальцы.



Правило шестое. Используйте особые ароматы

Запахи также способны оказывать определенное энергетическое воздействие, поэтому их часто используют в фэн-шуй. В данном случае необходимо использовать ароматы, которые могут улучшить ваше финансовое благосостояние и достаток - мяты, шалфея, цитрусовых и лемонграсса. Как они работают? Возможно, вскоре вам повысят зарплату, вы получите премию, какие-то дополнительные денежные бонусы…



Если собираетесь просить начальника о повышении оклада, непременно используйте какой-нибудь из указанных запахов. В рабочем помещении можно побрызгать эфирным маслом (или использовать аромалампу). Если же вы идете к боссу «на ковер», то можно использовать соответствующие духи, туалетную воду, спрей или дезодорант. Не верите в результат – проверьте сами!

Источник : https://mistika.temaretik.com/2306794781677979884/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему мусульмане не режут хлеб ножом https://otari.mirtesen.ru/blog/43202246250/

Похороны Суворова: чем они удивили очевидцев https://otari.mirtesen.ru/blog/43032233258

Письмо — откровения советского мизантропа Бухарина (https://otari.mirtesen.ru/blog/43222933536/)