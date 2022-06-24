За какой проступок на женщину в Европе надевали железную маску

В средние века ценность жизни женщины не превышала стоимости одной головы скота. Женщины не имели права получать образование, не могли претендовать на наследство родителей, если на этот момент у них не было мужа, их мнение не учитывалось ни в одном вопросе. Мужья безнаказанно воспитывали жен, применяя к ним физическую силу. Разнообразные наказания иногда поражали своей извращенностью.

Рот на замок

В средневековой Европе скандальное поведение приравнивалось к преступлению. Публичная ругань и склоки зачастую приписывались женщинам, однако бывало и такое, что женщина просто находилась рядом со своим мужем во время мужской ссоры, за что без разбирательств получала наказание «за компанию».

Впервые такое наказание было применено в Шотландии в середине XVI века. По решению суда женщине надевалась на лицо специальная железная маска, которая не позволяла шевелить челюстями. Внутри этого «намордника» находилась плоская металлическая пластина, которая прижимала язык.

В «ругательской уздечке» можно было нечленораздельно разговаривать, по крайней мере, издавать похожие на слова звуки. Тогда защитники правопорядка модернизировали маску, добавив на пластину для рта острые шипы, чтобы жертва пытки и не думала шевелить языком.

Целью наказания не ставились физические страдания, это было попыткой добиться покорности и послушания.

Чтобы усилить воспитательный эффект, преступницу привязывали к столбу на целый день, либо водили по городу на поводке, где каждый горожанин мог кинуть в нее гнилой фрукт или камень. В таких случаях к маске дополнительно крепился колокольчик, чтобы позорная прогулка не осталась незамеченной кровожадными зеваками.

Воспитание истязанием

Со временем мужчинам начало казаться, что ругательства и сварливость – это не единственные проступки, за которые женщину можно наказывать унизительной маской. Вскоре к сквернословию и брани добавились новые запрещенные действия, которые могли караться ношением «ругательской уздечки». Женщинам теперь запрещалось проявлять любопытство, сплетничать, употреблять нецензурную лексику. Маску могли присудить женщине, которая подозревалась в колдовстве, мошенничестве или измене мужу. Наказать могли даже ту, чья одежда казалась недостаточно закрытой.

Железные намордники иногда имели приделанный клюв или ослиную морду, чтобы человек в маске был похож на животное.

Часто после порки розгами женщинам надевали уздечки и привязывали к столбу на целые сутки, чтобы подобное позорное положение вызывало страх у других людей. Горожане могли закидывать жертву «правосудия» камнями и оскорблять, не боясь наказания за свой грязный язык. Бывали случаи, когда женщины погибали от пыток, но виновных никогда не наказывали.

Существуют письменные свидетельства того, что на мужчин тоже надевали подобные «ругательские уздечки», однако это происходило намного реже. В основном их наказывали за излишне бранную речь и клевету. Для пьяниц существовал отдельный вид масок с приделанной железной мордой свиньи.

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А вы знали об этом?

В 1886 году англичане создали первый в мире бюстгалтер, который назывался «приспособление для улучшения формы груди» и с вижу напоминал два чайный ситечка, насаженных на грудь и скрепленных лентой. У 80% женщин одна грудь (обычно левая) больше другой. В 2003 году американские социологи заявили, что чем больше размер груди, тем выше уровень интеллектуального развития женщины. В Японии отсутствие груди считалось символом женственности и красоты. Аборигены Австралии и считали женщин с маленькой грудью неполноценными. Для того чтобы спрятать формы, японки утягивали себе бюст полотном. Некоторые женщины способны достичь оргазма при ласке груди. У Александра Дюма были две чаши, отлитые по форме грудей графини дю Барри. Согласно статистическим данным, 58% женщин носят лифчик не того размера, который им нужен, потому что подбирают его на глазок, не зная своих параметров. Гиппократ советовал женщинам с плоской грудью много и громко петь, чтобы увеличить размер бюста. В Уставе итальянской армии записано, что девушки с особенно большим размером груди должны сделать операцию по ее уменьшению, если хотят служить в армии.

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