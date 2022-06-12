Крепостные солдаты: как служили при Александре I

К началу XIX века сложилось так, что армия в столь обширной империи была не постоянной, в случае нужды основная масса солдат призывалась из мирного населения.

Добужинский. Военное поселение.

Однако война с Наполеоном (в том числе ранние бои) наглядно показала, что при таком подходе быстро мобилизовать большое число солдат просто невозможно. Систему нужно было срочно менять.

У Александра I возникла мысль о создании крупных военных поселений. Строго говоря, идея была не нова. Еще за сто лет до этого, Петр I организовывал подобные поселения на территории Украины. После, этой практикой занималась Екатерина Великая, но в те времена количество таких учреждений было мало и они не оказывали существенного влияния на всю военную машину.

В 1810 году император поручил своему фавориту, военному министру А.А. Аракчееву, провести преобразования всей армейской системы. Монарх преследовал две важнейшие цели – усиление боеспособности войск и сокращение расходов на их содержание. Граф Аракчеев, хоть и не разделал оптимизма Александра, с присущей ему неумолимой строгостью, взялся за выполнение поставленной задачи.

В срочном порядке началось массовое создание военных поселений. Солдаты, постоянно живущие в них, в мирное время должны были заниматься сельским хозяйством (в большей степени обеспечивая свое пропитание самостоятельно) одновременно уделяя большое внимание военной подготовке.

Аракчеев железной рукой ломал многовековые устои простых крестьян, сгоняя их в поселения.

Граф Аракчеев.

Неумолимо, самым жестоким образом, было подавлено несколько бунтов поселенцев. Александру I поступали лишь самые оптимистичные отчеты. Учреждение поселений нового типа непомерно превозносили.

В действительности ситуация была не так радужна. Отправка на службу в военное поселение была равнозначна ссылке, и зачастую применялась в качестве наказания к провинившимся офицерам.

Для того чтобы организовать множество крупных военных поселений, необходима была свободная земля.

Переселенцев приходилось вести далеко на восток страны. Крестьяне, в большинстве своем очень консервативные люди, активно сопротивлялись насильственному переезду.

Кровавые стычки были не редкостью. В обиход вошло понятие «Аракчеевщина», означающее политику жесточайшего военного произвола. Однако граф Аракчеев, использовал тактику не только кнута, но и пряника.

С одной стороны железная дисциплина, и строжайшие наказания за неповиновения. С другой – множество льгот и преференций новопоселенцам. Бывшим крестьянам бесплатно выдавался весь инвентарь, домашний скот. Поощряли женатых солдат, при необходимости молодоженам казна оплачивала расходы на свадьбу.

Так или иначе, Аракчеев выполнил поставленную перед ним задачу. Число военных поселений постоянно росло (причем и при правлении сына Александра I).

В ходе этого процесса возникало множество проблем, о которых Аракчеев не задумывался, а Александр I попросту не знал:

1. При мобилизации поселенцев на фронт, сохранить поселения не удавалось. Их просто-напросто расхищали.

2. После возращения с войны крепостным солдатам приходилось начинать все с ноля. Это требовало больших расходов казны

3. Крепостная зависимость в самих поселениях только крепла. Солдаты полностью зависели от произвола командиров.

4. Практически невозможно найти хороших офицеров, добровольно соглашавшихся идти служить в поселения. Служба там крайне тяжела, приходилось кроме военной науки приходилось постоянно заниматься земельными и бытовыми вопросами. Поэтому на поселения отправляли штрафников.

В период правления Александра I и его сына Николая I практику военных поселений поддерживали и развивали. Однако вошедший на престол Александр II провел ревизию этих поселений. Всплыла удручающая картина. Большинство из них находилось в упадке. Большинство рекрутов, проживающих там, с трудом сводили концы с концами, о нормальной боевой подготовке говорить вообще не приходилось.

В 1857 году указом императора Александра II военные поселения расформированы.

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Молодой Черчилль был авантюристом и сорвиголовой, принимавший участие во многих вооруженных конфликтах. Во время Англо-бурской войны «величайший британец в истории» попал в плен к бурам. Британцы на бронепоезде проводили разведывательный рейд. Но на состав напали буры, начали обстреливать англичан. Буры вывели из строя британское орудие, часть вагонов сошла с рельсов. Уинстон вызвался расчищать завалы. Бронепоезд, в конце концов, смог уйти, но больше пятидесяти англичан вместе с Черчиллем попало в плен. Черчилль попал в плен в ноябре 1899 года, но уже в декабре ему удалось сбежать. С тех пор Уинстон бронепоезда не любил, называя их в мемуарах грозными только с виду...

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