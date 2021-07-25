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В день бриллиантовой свадьбы пара поделилась секретами счастливой семейной жизни

«И жили они вместе долго и счастливо» — оказывается, такое бывает не только в сказках. Но для этого нужны несколько важных качеств. Какие именно? Рассказывают супруги, отметившие 60-летие со дня свадьбы.

Берт и Линн Уоллисс из Великобритании стали самой молодой в стране парой, отметившей 60-летие совместной жизни. Они поженились в 1961 году, как только Линн исполнилось 16 лет, она была на седьмом месяце беременности. Брак оказался счастливым, несмотря на все прогнозы родителей невесты, которые даже не пришли на свадьбу.

В день бриллиантовой свадьбы пара поделилась секретами счастливой семейной жизни

Бракосочетание было более чем скромным, а немногочисленных гостей угощали традиционным английским блюдом fish and chips (жареная рыба с картофелем фи) и пирожными.

В этом году юбилей свадьбы отметили гораздо более пышно, тем более что за шесть десятков лет у пары родилось 5 детей, 8 внуков и 8 правнуков. Супруги даже получили поздравительную открытку от королевы Елизаветы II.

В день бриллиантовой свадьбы пара поделилась секретами счастливой семейной жизни

Обыкновенная история

История любви Берта и Линн кажется простой. Впервые они встретились в 1959 году в школе. По воспоминаниям женщины, при первой встрече Берт не отрываясь смотрел на нее. «Все ли с ним в порядке?» — задалась вопросом Линн.

В школе существовали женская и мужская половины, и влюбленный 15-летний подросток выкрикивал имя своей дамы сердца через забор, разделявший две части.

Он упорно звал ее, пока она не подходила. Это смущало девушку — ей казалось, что это «уже чересчур».

Берт как-то сделал Линн комплимент при личной встрече: сказал, что она прекрасно выглядит и он хочет с ней встречаться. И та согласилась пойти с ним на свидание.

Супруги вспоминают, что в те времена единственной возможностью побыть вдвоем были походы в кино — но ни одного фильма они так и не увидели, «безобразничая» на последнем ряду. Узнав о беременности Линн, Берт уверенно сказал: «Тогда нам надо пожениться».

«Встреча с Бертом — это лучшее событие в моей жизни, — признается Линн. — Он способен развеселить меня, и делает это уже 60 лет». Ни один день своего брака супруги не считают прожитым напрасно.

«Мы встретились детьми и росли вместе, — продолжает женщина. — Столько лет прошло, а между нами все еще любовь и страсть». Берт считает Линн все такой же красивой, как при их первой встрече.

Секреты счастливого брака

Линн и Берт поделились своим рецептом долгих гармоничных отношений.

  1. Смейтесь вместе. «Все в порядке, пока мы способны рассмешить друг друга от души», — поясняет Линн.
  2. Говорите о том, что вам нужно друг от друга. «Общайтесь и старайтесь выяснять, чего вы оба хотите. Если бы он так не делал с самого начала, то оказался бы не у дел», — добавляет женщина.
  3. Умейте вовремя промолчать. «Секрет в умении делиться друг с другом всем на свете и понимать, в какие моменты ничего говорить не нужно», — поясняет Берт.

«Мы просто жили вместе и не знали, что будет потом. В те времена никто беспрестанно не говорил «я», а сейчас люди больше думают о себе».

Берт старался обеспечить семью, Линн растила детей, и они всегда были заодно, что бы ни происходило в их жизни.

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