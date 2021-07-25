В день бриллиантовой свадьбы пара поделилась секретами счастливой семейной жизни

«И жили они вместе долго и счастливо» — оказывается, такое бывает не только в сказках. Но для этого нужны несколько важных качеств. Какие именно? Рассказывают супруги, отметившие 60-летие со дня свадьбы.

Берт и Линн Уоллисс из Великобритании стали самой молодой в стране парой, отметившей 60-летие совместной жизни. Они поженились в 1961 году, как только Линн исполнилось 16 лет, она была на седьмом месяце беременности. Брак оказался счастливым, несмотря на все прогнозы родителей невесты, которые даже не пришли на свадьбу.

Бракосочетание было более чем скромным, а немногочисленных гостей угощали традиционным английским блюдом fish and chips (жареная рыба с картофелем фи) и пирожными.

В этом году юбилей свадьбы отметили гораздо более пышно, тем более что за шесть десятков лет у пары родилось 5 детей, 8 внуков и 8 правнуков. Супруги даже получили поздравительную открытку от королевы Елизаветы II.

Обыкновенная история

История любви Берта и Линн кажется простой. Впервые они встретились в 1959 году в школе. По воспоминаниям женщины, при первой встрече Берт не отрываясь смотрел на нее. «Все ли с ним в порядке?» — задалась вопросом Линн.

В школе существовали женская и мужская половины, и влюбленный 15-летний подросток выкрикивал имя своей дамы сердца через забор, разделявший две части.

Он упорно звал ее, пока она не подходила. Это смущало девушку — ей казалось, что это «уже чересчур».

Берт как-то сделал Линн комплимент при личной встрече: сказал, что она прекрасно выглядит и он хочет с ней встречаться. И та согласилась пойти с ним на свидание.

Супруги вспоминают, что в те времена единственной возможностью побыть вдвоем были походы в кино — но ни одного фильма они так и не увидели, «безобразничая» на последнем ряду. Узнав о беременности Линн, Берт уверенно сказал: «Тогда нам надо пожениться».

«Встреча с Бертом — это лучшее событие в моей жизни, — признается Линн. — Он способен развеселить меня, и делает это уже 60 лет». Ни один день своего брака супруги не считают прожитым напрасно.

«Мы встретились детьми и росли вместе, — продолжает женщина. — Столько лет прошло, а между нами все еще любовь и страсть». Берт считает Линн все такой же красивой, как при их первой встрече.

Секреты счастливого брака

Линн и Берт поделились своим рецептом долгих гармоничных отношений.

Смейтесь вместе. «Все в порядке, пока мы способны рассмешить друг друга от души», — поясняет Линн. Говорите о том, что вам нужно друг от друга. «Общайтесь и старайтесь выяснять, чего вы оба хотите. Если бы он так не делал с самого начала, то оказался бы не у дел», — добавляет женщина. Умейте вовремя промолчать. «Секрет в умении делиться друг с другом всем на свете и понимать, в какие моменты ничего говорить не нужно», — поясняет Берт.

«Мы просто жили вместе и не знали, что будет потом. В те времена никто беспрестанно не говорил «я», а сейчас люди больше думают о себе».

Берт старался обеспечить семью, Линн растила детей, и они всегда были заодно, что бы ни происходило в их жизни.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в

Рекомендую также прочесть :

Почему российские императоры не женились на русских женщинах (https://otari.mirtesen.ru/blog/43182578526/)

Операция «Гроза» — опережающий удар по Германии и роковой просчет бездарной военной стратегии Сталина(https://otari.mirtesen.ru/blog/43711707333/)

Почему невестке Максима Горького не позволили выйти замуж после смерти мужа и свёкра (https://otari.mirtesen.ru/blog/43638859330)