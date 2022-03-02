«Раковая опухоль Европы»: почему Карл Маркс так ненавидел русский народ

По иронии судьбы, главный идеолог коммунизма и идей будущего СССР Карл Маркс, был ярым русофобом. Ненависть к русскому народу была так сильна, что философ мечтал о том, чтобы Россия вовсе была стерта с лица земли.

Что говорил Карл Маркс про Россию

Маркс приготовил для американской газеты New York Daily Tribune ряд статей на эту тему. Они публиковались в период с 1853 по 1856 год. Позднее эти статьи были напечатаны и в лондонской газете The Free Press и получили название «Разоблачения по истории тайной дипломатии XVIII века». На русский же язык данные материалы были переведены только спустя полтора века в 1990 году.

В своих статьях Маркс писал, что Московия это варварское образование, которое сформировалось и выросло под влиянием монгольского ига. Как государство она усилилась только за счет виртуозной рабской политики. После освобождения — продолжила отыгрывать роль раба, но уже ставшего хозяином при этом. Маркс особое внимание в своих научных трудах уделял Петру Великому. Он утверждал, что царь совместил политическое искусство монгольского раба и амбициозные цели монгольского хана.

Отношение Маркса к русскому народу

Взгляд коммунистического идеолога на русский народ хорошо описан в письме к Энгельсу.

В 1865 году Маркс писал, что великороссы не являются славянами. Территорию Великого княжества Московского по большей части оккупировали монголы и финны. Маркс считал, что Русь узурпировали московиты. Подобное мнение у него возникло после знакомства с трудами Франциска Духинского. Примечательно, что в 1870 году Маркс свое мнение на этот счет изменил. В письме Людвигу Кугельману он писал, что теория Духинского оказалась ошибочной, но он бы хотел популяризации такого взгляда среди славян.

В совместной с Энгельсом работе «Внешняя политика русского царизма» Карл Маркс писал, что русский народ очень сильный и выносливый, но при этом чрезвычайно пассивный. Его практически невозможно победить, если исход битвы решается только сомкнутым строем. Но при этом русский народ социально пассивен и легко верит легендам и пропаганде властей. Как бы русские ни боролись с несправедливостью системы, они никогда не пойдут против царя.

Конфронтация Маркса и Герцена

Александра Герцена пригласили выступать в Лондоне на митинге, который был посвящен движению рабочих. Но против его доклада резко выступил Карл Маркс. Именно он и был одним из организаторов митинга. Впоследствии Герцен признался, что Маркс к нему не имел никаких личных счетов, проблема была лишь в его русском происхождении. Выступать из них должен быль только один. Вся эта ненависть к Герцену со стороны Маркса была сугубо платонической.

Настоящий скандал произошел позже, когда Герцен в своем журнале «Колоколъ» опубликовал «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса на русском языке. Впоследствии Энгельс назвал такой поступок Герцена «литературным курьезом». Также известно, что теоретик русского анархизма Бакунин искал повода разобраться с Марксом по-мужски, проще говоря - «набить морду». В то время он также проживал в Англии.

Почему Маркс был русофобом

В Лондон Маркс и Энгельс приехали в 1849 году, чтобы начать печататься в газете The Free Press. Наибольший накал их антироссийских высказываний пришелся на период Крымской войны 1854-1856 годов. Сам Маркс назвал ее «священной борьбой европейских наций». В одной из своих статей он писал, что Кронштадт и Петербург нужно стереть с лица земли. Без этих городов, а также Одессы, Севастополя, Риги и эмансипированной Финляндии у России нет шансов. Она бы превратилась в слепого гиганта без рук, который мог бы попытаться поразить врагов разве что своим весом.

Исследователи трудов Карла Маркса искали причину его русофобских взглядов в детстве. Коммунистический идеолог родился в семье преуспевающего немецкого адвоката и воспитывался в соответствующем духе. Военные успехи России и победа над Наполеоном, что превратило ее фактически в Монархию, только подогревали русофобию. Сам же Маркс был рейнским евреем и считал, что Россия причастна к антисемитизму.

Поражение европейского революционного движения в 1848 году сильно ударило по Марксу, а также почти уничтожило Австрийскую империю. Остановить революцию удалось лишь силами русских и австрийских войск, которые были набраны из сербов и хорватов. После этого в одной из своих статей Маркс написал, что русские это «контрреволюционная раса, раковая опухоль Европы».

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В советские годы русофобия Макса и Энгельса тщательно скрывалось от народа и до нас доходили лишь произведения основоположников марксизма, которые не отражали их истинных чувств по отношению к России. И только после распада Советского Союза стала известна правда, открывшая довольно неприглядный облик отцов марксизма.

Несмотря на русофобию основоположников идей мирового социализма Маркса и Энгельса прославляли в СССР с самых высоких трибун и почитали чуть ли не божествами, наряду с Лениным. Большевики, а затем и коммунисты, 70 лет бессовестно и цинично скрывали от своего народа истинную русофобскую сущность творцов мирового пролетариата. Возникает закономерный вопрос – почему столь оголтелая и враждебная России идеология Маркса и Энгельса , несмотря на все ее зловещие русофобские опусы, была поддержана большевиками и что самое главное даже дополнена Лениным в социальную концепцию марксизма – ленинизма, которая , как ни странно, и стала основой идеологии Российской коммунистической партии ?

А все очень просто, поскольку большевики придерживались точно таких же взглядов на Матушку-Россию, как и Маркс и Энгельс! Для всех этих кровожадных изуверов как Ленин, Троцкий, Сталин и прочих членов большевистской банды Россия была такой же отсталой и реакционной «тюрьмой народов», требующей хорошего кровопускания.

Именно поэтому эти большевистские нехристи фактически устроили геноцид своему народу, вдохновленные словами Маркса: «После прихода к власти нас станут считать чудовищами, на что нам, конечно, наплевать»! Чего только стоят кровавые события, произошедшие непосредственно после октябрьского переворота, когда Ленин разрешил Лейбу Бронштейну (Троцкому) грабить и убивать состоятельных жителей города, что вошло в историю как «Варфоломеевская ночь в Петрограде».

Готовя эту кровавую расправу, Троцкий громко кричал :«Нам нужны реки крови. Надо вырезать всех русских, опустошить эту территорию и заселить ее евреями». К утру улицы и каналы Петрограда были завалены трупами людей в дорогой одежде, единственной виной которых было то, что они были просто состоятельными гражданами !

Безусловно, на мировоззрение Ильича повлияли учения отъявленных русофобов Маркса и Энгельса , которые всю свою жизнь считали Россию варварской страной и в которую надо запустить идеологию марксизма, очевидно полагая, что русские «дураки» примут ее на «ура». К сожалению, так оно и вышло. Именно поэтому в те годы появилась старая советская поговорка «Советская власть держится на еврейских мозгах,латышских штыках ирусских дураках» !Продолжение в моей статье "Утопия и бездарность марксизма – ленинизма" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43703756663).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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