7 мест, где вам заплатят за то, чтобы вы там жили

Нам кажется, не так много людей знают, что в мире есть места, которые по той или иной причине отчаянно нуждаются в постоянных жителях. И чтобы привлечь людей жить и работать в этих городах, власти предлагают вполне внушительные суммы за сам факт проживания.

Если вы все еще сомневаетесь, вот семь городов, которые предлагают фантастическую возможность познать культуру другой страны. Причем вам за это еще и заплатят. Ну разве это не здорово?



Город Детройт, штат Мичиган, США

«Париж Запада», «Автомобильная столица США»… Практически опустевший город потерял эти славные титулы во второй половине XX века. И в настоящее время изо всех сил пытается восстановить былую славу. Местные власти представили новую программу Challenge Detroit, которая предлагает 2500 долларов специалистам в разных сферах индустрии, которые будут жить и работать в городе.



Аляска, США

Если вы любите зиму, снежные пейзажи и неторопливый темп жизни и вас не пугают низкие температуры, тогда жизнь на Аляске может оказаться для вас идеальной. Специальный правительственный фонд платит специалистам, которые согласятся работать в регионах, где численность населения неуклонно падает. Единственное условие — нужно жить на Аляске минимум один год.



Провинция Саскачеван, Канада

Канадская провинция предлагает недавно окончившим вузы специалистам (не позднее 2010 года), которые еще не решили, что им дальше делать в жизни, потрясающую возможность. Молодым энтузиастам заплатят 20 тысяч канадских долларов за работу и проживание в провинции в течение семи лет.



Ниагарский водопад, США

Еще одна фантастическая возможность, которая кажется слишком невероятной, чтобы быть правдой, — жить в одном из самых красивых мест на планете и получать за это еще и деньги. Власти предлагают 7 тысяч долларов выпускникам университетов в качестве стимулирующего фактора для работы на местных предприятиях в течение двух лет.



Понга, Астурия, Испания

Эта восхитительная маленькая деревушка на заповедных территориях северо-востока Испании является одной из старейших в стране. Для привлечения молодых жителей и усиления экономики местные власти предлагают 3 тысячи евро каждой молодой паре, которая переедет туда жить. Плюс к этому за каждого рожденного ребенка в деревне также выплачивают 3 тысячи евро. Это отличная возможность жить в невероятно красивом месте с чистой экологией.



Утрехт, Нидерланды

Нидерланды известны всему миру своим глубоким изучением гуманитарных и социальных наук. И вот один из их социальных экспериментов: что произойдет, если все живущие в одном городе будут получать 1 тысячу долларов?



Кертис, Небраска, США

Каждый из нас наверняка жаловался, что местные власти не делают для города ничего существенного. Американский городок Кертис предложил решение — любой может получить участок бесплатно, если предложит действительно стоящую идею по улучшению городской инфраструктуры или культуры.

Источник : https://turizm.mirvokrugnas.com/2426556394471950507/

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