Зачем Петру I «шкаф для сна», и почему раньше богатые люди спали сидя

Если вы хоть раз бывали на экскурсии в старинном замке, то наверняка обратили внимание, насколько раньше короткими были кровати.

Подобную небольшую кровать можно увидеть в Меншиковском дворце в Санкт-Петербурге.

И это не только потому, что люди в прошлом были ниже ростом, хотя и это имеет место быть.

«Стоит отметить, что по данным исследователей, еще сто лет назад наши предки имели рост на 10 сантиметров ниже, чем современный человек.»

Все дело в том, что со средних веков и вплоть до XIX века многие европейцы спали полусидя, откинувшись на стопку подушек, образуя угол в 45 градусов.

Роскошь иметь кровать могли позволить себе лишь богатые. Бедняки продолжали спать по старинке – лежа на полу или на скамейке.

Интересный факт

Кроме коротких кроватей в Европе широко были распространены также шкафы для сна. Был такой и у Петра I. Его можно увидеть в домике-музее в городе Заандаме.

шкаф для сна, в котором Петр I спал в Голландии

Причин, по которым люди предпочитали спать в положении сидя несколько:

Боялись «бесов»

По версии гидов, одной из причин был страх перед наступлением ночи, когда всякая «нечесть» выходила на поверхность.

Люди переживали, что в положении лежа бесы не поймут, что они живы, и уволокут их в преисподнюю.

Защищали дом

В давние неспокойные времена в жилище богачей часто врывались разбойники и лежачему человеку дать отпор было гораздо сложнее.

В положении полулежа быть на чеку было проще. Именно поэтому люди спали в положении сидя, обхватив рукой рукоятку.

Здоровье

Кроме двух вышеперечисленных предположений было еще и медицинское обоснование.

Наши предки были уверены, что в положении лежа кровь сильнее приливает к голове и может случиться инсульт.

Также считалось, что съеденная на ночь жирная пища, которой злоупотребляли богачи во время своих частых застолий, в сидячем положении переваривается намного лучше.

Все это закончилось с наступлением XIX века, и все предрассудки ушли в прошлое.

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А вы знали об этом?

Долгое время ценность монет была эквивалентна содержащемуся в них количеству металла. В связи с этим существовала проблема — мошенники срезали небольшие кусочки металла с краёв, чтобы делать из них новые монеты. Решение проблемы предложил Исаак Ньютон, который был по совместительству сотрудником Британского Королевского монетного двора. Его идея была очень простой — прорезать в краях монеты маленькие линии, из-за которых стёсанные края были бы сразу заметны. Эта часть на монетах оформляется таким образом по сей день и носит название гурт.

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