«Родина-мать зовет!»: кем на самом деле была женщина с плаката

Плакат «Родина-мать зовет!» относится к числу самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны. В первые же месяцы после нападения на СССР гитлеровской Германии он был напечатан огромными тиражами. Седая женщина с суровым взглядом и экспрессивно воздетой рукой встречала людей на вокзалах, призывных пунктах, в Домах культуры и других учреждениях. Открытки с этим плакатом в эпоху безверия были для многих красноармейцев чем-то вроде икон Богородицы: их носили в кармане гимнастерки, вешали на стены блиндажей и землянок. Описаны случаи, когда, отступая, солдаты забирали с собой и дорогой сердцу плакат, говоря при этом: «Маму нельзя здесь оставлять!»

История создания плаката

Автор самого известного агитационного символа Великой Отечественной – грузинской художник Ираклий Тоидзе. Он был потомственным рисовальщиком, учился в Тбилисской академии художеств, где преподавал и его отец. В Москву Ираклий Моисеевич перебрался в 1930-х годах. Он был известен как автор великолепных книжных иллюстраций. Когда началась война, он как раз работал над иллюстрациями к эпосу Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Сын художника Александр Тоидзе так передает историю создания плаката. Когда по радио прозвучало сообщение о начале войны, жена Ираклия Моисеевича Тамара вбежала в мастерскую мужа с восклицанием: «Война!

» Выражение ее лица, трагический жест – рукой Тамара указывала на радиоприемник, откуда прозвучало сообщение, – так поразили художника, что он приказал жене не двигаться и сделал первый набросок. И уже на следующий день легендарный плакат был готов.

Тамара Тоидзе была в ту пору молодой женщиной, но художник сознательно состарил ее и придал ее лицу строгость матери, зовущей на битву своих детей. Жест – воздетая левая рука – характерен для целого ряда агитационных плакатов времен Первой мировой и других войн, однако в работе Тоидзе это движение не выглядит повтором, оно органично и чуть-чуть напоминает экспрессивную жестикуляцию грузинок. Одежда матери, ее красный цвет и силуэт, вызывает ассоциации и с красным флагом, и с одеяниями античных времен. В целом получился образ, безошибочно бьющий в самое сердце и поднимающий на битву лучше, чем сотня комиссаров.

Национальность женщины с плаката

Тамара Тоидзе не была грузинкой. Она родилась в Санкт-Петербурге, и среди ее предков, по словам сына Александра, были испанцы, поляки, цыгане, евреи. Тамара Теодоровна была редкой красавицей, принадлежала к «высшему свету» тогдашней Москвы и близко дружила с женой самого Л. Берии. Когда по радио передали сообщение о начале войны, Тамара страшно перепугалась за своих детей. Ее дочь от первого брака, в частности, жила не с ней, и поэтому она бросилась в мастерскую к мужу именно с таким выражением лица: надо что-то делать, спасать, бороться!

Но не стоит считать, что Тамара Теодоровна была единственной моделью для Ираклия Тоидзе. Александр Тоидзе утверждает, что в лице с легендарного плаката он видит некоторые черты их соседки по коммунальной квартире. Были случаи, когда в образе Родины-матери узнавали и других женщин.

Так кем же была по национальности Мать с плаката? Русские видели в ней русскую, украинцы – украинку, грузины – грузинку… Уникальность изображения в этом и заключается: едва ли не каждый советский солдат видел на этом плакате свою родную мать, зовущую его на бой.

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