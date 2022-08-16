Расстрел парижан из пушек - один из фактов биографии Наполеона, который не принято афишировать

Великая французская революция стала настоящим кровавым побоищем. В 1793 году в стране господствовала якобинская диктатура, а ее лидеры - Робеспьер, Дантон и другие активно отрубали головы на гильотине "врагам революции". В конце концов, власть якобинцев была свергнута, и перешла в руки так называемого Конвента. Робеспьер сотоварищи сам отправился на гильотину, а лидеры конвента в 1795 году приняли новую конституцию, утверждавшую власть богачей, и гарантировавшую защиту прав собственности.

При якобинцах в стране была национализирована внешняя торговля, и действовали твердые цены на хлеб и некоторые другие продукты. Свергнувшие якобинцев термидорианцы отменили все эти жесткие законы, и естественно, что цены поползли вверх (а всего за 5 лет с 1790 года - выросли почти в 10 раз). Стремительно падал курс ассигнатов (бумажных денег), и поэтому крестьяне не хотели продавать хлеб в город за эти самые ассигнаты. Дороговизна и дефицит продуктов заставили рабочих голодать.

Париж XVIII - XIX веков

В Париже начались бунты. Активизировались сторонники монархии. Правда, королю к тому времени отрубили голову, но в эмиграции активно действовал его брат. Мятежей было несколько, но особое возмущение горожан вызвали новые избирательные законы.

Во-первых, отменялось всеобщее избирательное право, во-вторых, термидорианцы придумали такую схему, по которой в результате выборов в Учредительное они все равно оставались бы у власти, а монархисты заведомо не могли получить большинство. Все это, вместе с голодом и общим недовольством событиями последних нескольких лет, подогрело настроение протестующих, и в начале октября 1795 года парижане подняли вооруженное восстание против Конвента.

Наполеон был тогда малоизвестным генералом в отставке. Он ушел из армии потому, что ему предложили командовать пехотной бригадой, а Бонапарт был артиллеристом. Будущий император числился в топографическом отделении Комитета общественного спасения, получал очень маленькое жалование, и существовал, фактически, впроголодь. Но его помнили, как умного и отважного военного, уже однажды подавившего восстание против революции в Тулоне.

Один из вождей Конвента, Баррас, вспомнил про Наполеона, вызвал его, и спросил, способен ли он покончить с мятежом? Да, ответил Наполеон, но только если никто не будет вмешиваться в его распоряжения. Накануне восстания Бонапарт свез в дворцу Конвента артиллерийские орудия. Мятежников было 18 000 человек, а Конвент защищали всего 6 000. Утром 5 октября 1795 года восставшие двинулись на Конвент, но были остановлены пушками Наполеона, который не побоялся стрелять в гущу толпы. Паперть церкви Святого Роха представляла собой кровавое месиво.

Церковь святого Роха в Париже

Все было кончено. Погибло несколько сотен человек, остальные разбежались по домам. Власть Конвента устояла, восстание было подавлено. Наполеон не побоялся открыть огонь из пушек по своим согражданам. Этот "подвиг" повторит русский император Николай I ровно через 30 лет, 14 декабря 1825 года. Ну, а сам Наполеон совсем скоро захватит власть во Франции, покончит с революцией, и станет императором.

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А вы знали об этом?

В 1975 году восточноафриканской Угандой правил Иди Амин – одиозный офицер, пришедший к власти после госпереворота. Деятель был самодуром, увлекался каннибализмом и поддерживал мировой терроризм. Европе, СССР, соседним странам и в особенности США его действия не одобряли. Тогда Иди Амин объявил Вашингтону войну.Впрочем, уже на следующий день диктатор собрал конференцию и объявил, что война окончена безоговорочной победой Уганды. Белый дом африканский перформанс просто проигнорировал.

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