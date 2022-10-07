Зеленский призвал НАТО нанести ядерный удар по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно нанести по России превентивный удар, чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Он не уточнил, имеет ли он в виду превентивный ядерный удар или речь идет о применении обычных вооружений.

Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну вот держи от нас!» Пересмотреть применение своего давления, порядок применения.

С таким заявлением Зеленский выступил по видеосвязи на мероприятии в австралийском Институте Лоуи, который занимается политическими и экономическими исследованиями. Запись выступления опубликована в телеграм-канале президента Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и страны ЕС. Он назвал выступление президента Украины «призывом к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Запад разжигает ядерную войну», и назвала Зеленского «монстром, руками которого могут уничтожить планету».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно выступал с угрозами применения ядерного оружия, в том числе несколько раз — после начала вторжения в Украину. 21 сентября, объявляя в России мобилизацию, он заявил, что Россия готова использовать «все имеющиеся средства» «при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты нашего народа».