США строят социализм, в мы свой задушили в пользу взявших у нас верх ворюг

Я бы не поверил нашим любящим приврать СМИ, если бы о том же, что стало попадаться в них, не завопил мой друг – ярый антисоветчик, 20 лет назад удравший в США:

– Они здесь с ума сошли, стали строить социализм! Куда деваться бедному беженцу? Сюда я прибыл с одной сумкой, а сейчас у меня дом в три этажа и две машины!..

А выразилось это в том, что Байден, не остановясь на омерзительном движении BLM («жизни чёрных важней»), поставившем всех белых раком, стал дальше бомбить богатых в пользу бедных.

Сенат США, во-первых, утвердил план развития инфраструктуры – то есть строительства и обновления дорог, мостов, коммунальных сетей и т.д. ценой в 1,2 трлн. долл. на 8 лет. И это вызывает ощущение чудовищной ошибки: Байден словно насмотрелся нашего зомбоящика, из года в год рисующего крах Америки. Но там на самом деле все с дорогами в порядке; полный швах с ними и коммуналкой, изношенной на 65% – у нас, нам нужен этот план! А в США, как тот же друг ворчит, это превратит рабочих коммунальных и дорожных служб, уже жирующих не в меру, в подобие новых русских: заживут не как он, научный сотрудник, в трехэтажном, а в пятиэтажных особняках!

Во-вторых, Сенат одобрил план новых социальных расходов на 3,5 трлн. долл. Сюда входит продление ежемесячных выплат на детей по 300 долл., субсидий на медстраховки (стоматология и офтальмология для тех, кто старше 65-и, и всех с ограниченными возможностями – будут бесплатны). 2 года детского сада и колледжа – тоже станут надарма. Ощутимо падут цены на лекарства, заработает вовсю система декретных отпусков и оплачиваемых больничных. Кроме того – налоговая стимуляция рынка электромобилей, меры по поддержке зеленой энергетики, усиленное финансирование природоохраны для улучшения экологии и условий жизни пиндосов.

А заплатят за все это через повышение налогов корпорации и богачи, имеющие по 6 этажей и больше, самолеты и вертолеты вдобавок к их авто.

Настоящая экспроприация, повторяющая сделанное в России большевикам в 1917 году! Только на другом уровне: не вторые сапоги и не вторую лошадь отнимают у более зажиточных в пользу босых и безлошадных – а миллиарды у миллиардеров в пользу работяг, живущих по нашим меркам и так будь здоров. Но суть-то – та же! Чистый воды социализм, который мы профукали в 1991-м: сокращение разрыва меж богатыми и бедными, мощные социальные гарантии, оплата за труд, позволяющая благоденствовать «на одну зарплату» без всякого плутовства.

Кстати любопытно, до чего разное отношение к этому плутовству у нас и в Штатах. Общаясь с моим заокеанским другом по Скайпу, я заметил, как он серьезен ко всем его финансовым обязательством: какие-то мелкие отчеты по доходам и расходам, страховки и т.п. Он объяснил, что получая на наши деньге где-то миллион в месяц официально, может позволить себе роскошь абсолютной чистоты в финансовых делах. Вдобавок там за очень мелкий обман контрольных органов можно пострадать очень жестоко. В России же среди моих друзей нет ни одного подобного чистюли – не исключение и я.

Почему же мой друг против Великой Байденовской социалистической революции на его новой родине? При Сталине его предки невинно пострадали – и всякий социализм он мстительно увязывает со сталинизмом. Но для меня важней, что признает сам факт его построения в США, ибо, на мой взгляд, именно социализму принадлежит будущее.

Насколько я могу судить, америкосы долго искали себя на разных направлениях. То в борьбе с тем же социализмом советского образца, то в попытках мирового господства, то в покаянии перед обиженными встарь черными и за свой «сталинизм» эпохи гражданской войны 1860-х, героям которой даже стали сносить памятники... Но все это настоящей радости не принесло. И вот неугомонное начало вывело их наконец под флаг великого Октября – только на более высоком экономическом уровне, чему и исполать!

Когда-то люди наконец должны понять, что высшая радость – не красть плоды чужих трудов, а плодоносить самим, этим вписываясь в вечность и бессмертие! Не больше взять, а больше дать! Ведь всем ведомо сказочное счастье щедро одарять своих детей – а если их не двое-трое, а целая деревня, город, штат, страна, планета? Да ты тогда такой счастливец, для кого ни бед, ни горестей душевных, ни проклятой смерти нет!

Ну а мы, русские, поставленные раком нашим неискоренимым президентом, идем тем временем обратным ходом: кто больше ограбил чужих детей, отцов, матерей – тот и герой, тому следуют высшие национальные награды! Если в США сегодня раскулачивают миллиардеров в пользу миллионеров, попутно улучшая их инфраструктуру, то у нас кучка богатеев превращает бедных в нищих, а дороги еще советской постройки – в направления. При этом наворованное тратит даже не у нас, а гонит за рубеж.

И мы, когда-то бывшие во многом впереди планеты всей, чей вчерашний день делает своим завтрашним самая могучая держава мира – катимся во главе с выходцем из нашего светлого прошлого в отвратительное позапрошлое. В то, что уже презрительно отвергнуто всем миром, почему неизбежно превращаемся в отверженных и мы.

Александр Росляков

Источник : https://publizist.ru/blogs/6/40490/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Дорогой ты мой Сашенька ! До каких пор ты будешь изнывать в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму и позорно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!

Дорогой ты мой, хватит вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой многим россиянам , которых коммуняки и так развели как лохов!Неужели до твоих, забитых большевистской ересью мозгов, еще не дошло, что в Америке , как и на Западе в целом , уже давно капитализм перешел в социализм! Однако не в тот утопический советский социализм ,о котором ты все еще изнываешь в смертной тоске, а настоящий социализм, в который эволюционным путем преобразовался развитый капитализм!

Остается только пожалеть тебя, несчастного оболваненного комуняку, что ты до сих пор не понял всю утопию и бездарность марксизма – ленинизма, который , кроме бед и потерь, практически не принес ничего хорошего ни одной стране мира. Действительно , назови сегодня хоть одну страну, где кровавая и виртуальная социальная революция привела бы народ к процветанию ? Только не говори про Китай, поскольку он , хотя и однопартийный ,но давно уже капиталистический со своими многочисленными миллиардерами !

Как не парадоксально, но единственно верной и правильной концепцией, которая не нарушала природные законы развития общества, оказалась социальная концепция Бернштейна, которая ратовала за эволюционное развитие без пролетарских кровавых и разрушительных революций! В качестве новой теоретической основы Бернштейн ввел тезис о том, что капитализм не ведет к обнищанию и способен адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям.

Он сформулировал совершенно новую парадигму европейской социал-демократии, которая выражала интересы не только пролетариата, но и большой части среднего класса. На мой взгляд, именно Бернштейна надо считать величайшим философом и мыслителем современности , а не лжеученых и кровожадных бездарных революционеров Маркса, Энгельса, Ленина и т.д.. !

Ведь именно благодаря концепции Бернштейна не рухнул западный путь развития, на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее в социализм. Аналогично СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Именно к эволюционному пути развития сегодня постепенно возвращается Матушка-Россия !

Только развитый капитализм может перейти в настоящий социализм, как это произошло ,например, в Швеции или в США , ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Важно понять, что социализм – полноценная общественно-экономическая формация, зарождающаяся внутри капитализма.Видимо поэтому, нашему Сашеньке Рослякову показались странными заботы Байдена о своем народе и он по своей примитивной большевистской натуре решил, что американцы отказались от капитализма и якобы переходят в социализм!

Необходимо также понять, что преступно и неоправданно нарушать законы развития общества, согласно которым феодализм –продукт высшей стадии античной экономики, капитализм – продукт высшей стадии феодализма, а вот социализм и коммунизм, по идее, продукты высшей стадии капитализма. Только вот античная экономика существовала тысячи лет, феодальная полторы тысячи, а вот капитализм существует только 300 лет. Исходя из этого, один из главных тезисов основателей «научного коммунизма», что капитализм загнивает – просто фикция , поскольку он еще совершенно "юный" по сравнению с предыдущими общественно-экономическими формациями !

К 1890 м окончательно стало очевидным, что предсказания Маркса относительно путей развития капитализма не только не сбылись, но и оказались неверны. В противовес тому, что он предрекал, классовая борьба в европейских странах не обострялась, а рабочие не объединялись против буржуазии. Численность пролетариата не только не росла, как это прогнозировал Маркс, но,напротив, сокращалась, а численность среднего класса – социальной опоры капиталистической системы – увеличивалась. Кроме того, группа крупных капиталистов количественно расширялась, хотя Маркс говорил о неизбежности ее уменьшения. Вместо обнищания европейские страны становились богаче, а доходы пролетариата росли.Прошли десятилетия – не сбылось ничего. Один из видных сторонников Маркса – В.Зомбарт – признал в 1896, что Маркс ошибся во многих важных вопросах,несмотря на то, что Маркс всегда подчеркивал научный характер своих выводов.

К сожалению, основоположники марксизма -ленинизма попытались постичь непостижимое, так и неосознав главного, что социальные преобразования возможны лишь в том случае, когда они не противоречат общему ходу исторического развития общества. Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно –отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого не стали богаче ! При развитом же капитализме богатые сами создали все условия для нормальной жизни трудящихся, создав им не виртуальный, а настоящий социализм!

Сегодня становится все более непонятен и загадочен смысл проведения большевиками революции. Одни, даже несмотря на все пережитые ими ужасы, продолжают настаивать о несомненном благе, принесенном в страну завоевавшим ее социализмом. Другие, хоть краешком глаза ознакомившись с ранее секретными документами большевиков, приходят в ужас, осознавая всю виртуальность и губительность пролетарской революции .

Сегодня только слабоумные люди не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет подкармливали нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот виртуальный и утопический строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках большая часть богатства СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора!

Именно горбачевы , ельцины, чубайсы и прочие, обрушили СССР и прибрали к рукам всю "общенародную" собственность, возродив новый класс , составляющий костяк сегодняшней "пятой колоны"!К сожалению, это никак не могут понять некоторые доморощенные коммуняки, которые все еще надеяться на очередную мировую революцию и светлое будущее! Именно поэтому все еще злободневна старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ»!

Справедливости ради надо отметить, что ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны и не будет разногласий. Один раз такое «идеальное» общество ,казалось бы, уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим. Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

К сожалению, Россия эволюционным путем развития смогла дойти только до начальных форм капитализма, а далее, чтобы приостановить её дальнейшее развитие и процветание, Запад с помощью большевиков спланировал и осуществил октябрьский переворот, результатом которого стала неслыханная братоубийственная гражданская война, развал экономики, в результате чего страна оказалась в тупике.

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Справедливости ради, надо отметить, что октябрьские события изменили саму модель развития капитализма, заставив его пойти по иному, значительно более демократичному и социализированному пути развития (выходит, что большевиков за октябрьские события в семнадцатом и из-за геноцид собственного народа должны больше благодарить западные ,а не российские трудящиеся!).

В этом отношении стоит прислушаться к словам бывшего генерального секретаря Испанской компартии Сантьяго Каррильо «У вас, по-моему, просто не отдают себе отчёта в том, что Октябрьская революция дала гораздо больше народам за пределами СССР, чем народам вашей страны. Из страха, что она вызовет цепную реакцию, капитализм был вынужден сделать столько социальных уступок, что они модифицировали систему. Сегодня многие страны капиталистичны, однако уровень благосостояния там высочайший и человека там не оставят в беде., Чем такое хуже, чем социалистическое устройство?»!

Безусловно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д . Конечно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот виртуальный строй со временем не рухнул как карточный домик. Само собой , сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми.

На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа!

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа ( бесплатное образование , медицина, жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. Поймите же наконец-то , что бесплатный сыр только в мышеловке!

Немаловажно, что теперь в России не социализм, не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени, чтобы полностью отказаться от утопического советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет , никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин. Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ) , то они обрекут себя опять на голод и нищету.Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !

Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям, населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

Что касается нашего героя-коммуняку Сашеньку, то пусть он особо не переживает и не радуется, что Байден стал бомбить богатых в пользу бедных, поставив якобы богатых белых раком!Дорогой ты мой , раком поставили свой народ именно коммуняки, подобные тебе , и до сих пор продлжают это делать!Кроме того, запомни, что в Америке, как и на Западе в целом, давно уже богатые больше уделяют внимание бедным, чем в свое время лживые коммуняки, которые устраивали искусственные голодоморы, уничтожив десятки миллионов своих граждан , тем самым устроив фактически геноцид своему народу!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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