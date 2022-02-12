10 уникальных культурных традиций, которые вскоре могут исчезнуть

У каждого народа есть свои культурные традиции - верования, обычаи и обряды, которые передаются из поколения в поколение.

Одни имеют символическое значение, тогда как другие появились в угоду политическим веяниям или новым культурным течениям.

Правда, в настоящее время многие интереснейшие древние традиции находятся на грани исчезновения.

1. Традиционные татуировки Калинге

Племя Батук.

93-летняя женщина с гор Калинге считается последним традиционным татуировщиком Филиппин. Во время молодости она она татуировала много бесстрашных воинов, ведущих племенной образ жизни, используя только две бамбуковые палочки и сок местного фрукта каламондин. Эти традиционные татуировки, которые также известны под названием "батук", были больше, чем просто визуальным украшением для мужчин племени Калинга. Они являлись символами гордости, чести и достоинства для носителей: мужчины получали эти традиционные татуировки только тогда, когда сумели победить противника, отрезать ему голову и принести ее обратно в деревню.

Вдохновение для своих татуировок люди Калинга черпали вдохновение от животных. В прошлом воинам наносили татуировку многоножки на руках для защиты и татуировку питона на плечи для выносливости.

2. Аутентичные эквадорские шляпы- панамы

Самые же смелые воины получали татуировку орла на груди и спине. К сожалению, традиционный татуаж Калинга теперь наносят и туристам за деньги.

Эквадорские шляпы.

Также известные под названием "монтекристи", настоящие панамы на самом деле созданы вовсе не в Панаме. Их делают в эквадорском селении под названием Пайл. На протяжении многих веков ткацкая промышленность Эквадора процветала благодаря этим шляпам. Тем не менее, когда Китай начал массовое производство более дешевых шляп из бумаги, ткаческая промышленность Эквадора начала резко сокращаться. Китай экспортирует соломенные шляпы на $ 1 млрд каждый год. Это более, чем достаточно, чтобы просто задавить количеством эквадорскую промышленность, которая производит соломенных шляп всего на $ 2,3 млн каждый год.

Китай в настоящее время контролирует 40 процентов мирового рынка, в то время как Эквадор - менее одного процента. Эта ситуация заставила многих эквадорских ткачей искать альтернативные источники заработка. К сожалению, всего лишь менее 20 ткачей по-прежнему продолжают традицию создания подлинных панам.

3. Китайский театр теней

Театр теней.

На протяжении сотен лет театр теней был весьма популярен в Китае. Во время различных мероприятий и торжеств, таких как празднование урожая, бракосочетания и фестивали обязательно показывали так называемый теневой спектакль. Эта красочная древняя традиция сопровождалась музыкой и в ней участвовали от шести до семи актеров, которые манипулировали куклами из - за ширмы. К сожалению, теневые пьесы могут попросту исчезнуть, поскольку молодое поколение Китая не заинтересовано в изучении этой интереснейшей традиции.

Ху Чангью, старик из деревни Хужань, является лишь одним из двух живущих мастеров теневых постановок. Несмотря на то, что он является известным мастером, Ху не смог передать знания своим детям просто потому, что у них театр теней не вызывает интереса.

4. Традиционное ткачество Лаоса

Луангпхабанг.

Луангпхабанг считается центром текстильной промышленности в Лаосе. Традиционные ткачи, большинство из которых - члены племени Кату, до сих пор делают одни и те же конструкции и используя те же методы, что использовали их предки сотни лет назад. В последние годы эта бедная азиатская страна пережила резкий рост индустрии туризма. В 2012 году Лаос посетили более 3,3 млн иностранных туристов, в основном из Китая и Таиланда. Хотя значительное увеличение иностранных посетителей пошло на пользу индустрии туризма, это негативно сказалось на текстильной промышленности.

Увеличение иностранных посетителей привело к увеличению спроса на лаосскую текстильную продукцию. Чтобы удовлетворить внезапно увеличившийся спрос, торговцы прибегают к продаже поддельного лаосского текстиля, который изготавливается из тайского или вьетнамского шелка (более глянцевого на вид и более грубого).

5. Рождественские традиции Бохола

Традиции Бохола.

"Daygon са Igue-Igue" или "Хвала рождению" - вымирающая народная рождественская музыкальная традиция, которая практикуется на филиппинском острове Бохол. К сожалению, осталось всего несколько людей, которые практикуют эту музыкальную традицию, изображающую рождение Иисуса Христа.

В последний раз полная версия "Daygon са Igue-Igue" ставилась в 2011 году во время фестиваля искусств Бохола. Помимо отсутствия интереса среди молодого поколения, на традицию также негативно повлияла современная западная музыка.

6. Румынское традиционное стеклоделие

Румынское стеклоделиеa.

С точки зрения художественности и утонченности, румынское традиционное стекло, возможно, одно из лучших в мире. Эта пользующаяся популярностью продукция обычно продается в роскошных магазинах по всей Европе и США. Несмотря на гламурную репутацию традиции, а также ее богатую историю, традиционное стеклоделие постепенно исчезает из - за того, что ему мало кто хочет учиться. Учитывая отсутствие поддержки со стороны румынского правительства, стеклодувы обеспокоены тем, что традиция может умереть раньше, чем ожидалось.

7. Индийская Агра гхарана

Агра гхарана является одной из основных форм индийской классической музыки. К сожалению, эта богатая музыкальная традиция медленно умирает из - за уменьшения числа как ее покровителей, так и практикующих специалистов. Несмотря на это, несколько страстных приверженцев Агра гхарана не собираются сдаваться. Устад Акил Ахмад Сахаб, последний известный исполнитель этой 400-летней музыкальной традиции, продолжает учить своему искусству нескольких людей, несмотря на то, что он является нищим стариком.

8. Шведская фика

Фика.

Фика - шведский термин, который означает "выпить кофе, съесть сладости и пообщаться с коллегами". В отличие от обычного кофе-брейка, где все делается торопливо, этот шведский обычай призывает перестать спешить, найти время, чтобы расслабиться, поразмыслить о жизни и провести время с друзьями за чашкой кофе. К сожалению, эта традиция медленно умирает. Молодые шведы больше не считают ее неотъемлемой частью своей культуры и национальной идентичности.

Есть несколько причин , почему фика медленно исчезает, но, пожалуй, самым важным фактором является то, что многим шведам сегодня попросту не хватает времени, чтобы практиковать фика.

9. Рыбалка на ходулях в Шри – Ланке

Рыбалка на ходулях.

Рыбалка на ходулях или рыбалка на сваях звучит, как очень древний метод ловли рыбы, но на самом деле это не так. Данная традиция возникла только во время Второй мировой войны. Тогда шриланкийцы использовали обломки самолетов и кораблей, чтобы ловить рыбу. Со временем они научились строить сваи из палок и веревок на коралловых рифах. На этих сваях и сидели рыбаки. Так продолжалось до 2004 года, когда Шри-Ланка столкнулась с разрушительным цунами, который резко изменил береговую линию страны.

После ликвидации последствий цунами 2004 года, многие рыбаки отказались от традиции и начали искать другую работу, такую как сельское хозяйство или продажа рыбы на рынках. К счастью, есть надежда на будущее рыбалки на ходулях, чему могут поспособствовать туристы, которые просто очарованы этой традицией и всегда хотят сфотографировать рыбаков.

10. Японский Ама-дайвинг

Ама-дайвинг.

Ама дайвинг - древняя японская традиции, которая включает подъем с дна моря раковин с жемчугом, съедобных моллюсков и водорослей без использования какого-либо дыхательного оборудования. Эту традицию делает уникальной то, что ама могут стать только женщины. Каждый раз, когда ама ныряют на глубину 15-20 метров с грузом, они рискуют своей жизнью. Археологические данные показывают, что ама-дайвинг практикуется в Японии, в частности, на полуострове Сима, с доисторических времен. Кроме того, в былые времена, женщины из этого региона не могли выйти замуж, если они не становились ныряльщицами ама.

К сожалению, традиция находится на грани исчезновения: в 1972 году насчитывалось более 4000 ныряльщиц ама, а в последние годы их количество уменьшилось до 800. Снижение количества ныряльщиц ама началось в 1960-е и 1970-е годы, когда Япония пережила огромный экономический рост. Экономический бум позволил многим японским женщинам получить образование и устроиться на более лучшую работу.

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