Зачем немцы хотели похитить Сталина, Рузвельта и Черчилля, и почему им это не удалось

План по похищению руководителей государств «Большой тройки» можно было бы назвать авантюрой, если бы не пунктуальность и размах, с которым немцы готовились к операции. Одного не учли германские руководители перед «Длинным прыжком» – активности и осведомлённости советских разведчиков, слаженности и масштабности их тайной, но эффективной работы.

Благодаря своевременному задержанию диверсантов СС и арестам немецких агентов, спецслужбам СССР удалось сорвать операцию уже на первом этапе её выполнения.

Крупная рыба, плывущая в Тегеран: как и зачем была организована миссия «Длинный прыжок»

Отто Скорцени – руководитель операции «Длинный прыжок».

В 1943 году в период с 28 ноября по 1 декабря в столице Ирана Тегеране прошла конференция с участием лидеров «Большой тройки»: Черчилля (премьер-министра Great Britain), Сталина (генсека СССР), Рузвельта (президента USA). Несмотря на то, что встреча в верхах организовывалась в условиях повышенной секретности, нацисты получили о ней информацию ещё на этапе подготовки – где-то в середине октября.

Шифровку с данными о «крупной рыбе, плывущей в Тегеран», передал германскому руководству агент «Цицерон», которого в реальной жизни звали Элиас Базна. Уроженец Албании, Базна добывал сведения, работая домашней прислугой посла Великобритании в Турции.

Получив разведывательные данные, Эрнст Кальтенбруннер, возглавлявший Главное управление безопасности, в спешном порядке разработал план по захвату лидеров «Большой тройки».

После одобрения плана Гитлером, выполнять миссию, которая получила кодовое название «Длинный прыжок», доверили Otto Skorzeny (Отто Скорцени) – руководителю частей СС по разведывательной и диверсионной деятельности в тылу противника. Главой операции был назначен Эрнст Кальтенбруннер.

Сталина демонстрировать в клетке, Рузвельта скормить акулам, Черчилля убить на месте – планы Скорцени

Эрнст Кальтенбруннер — начальник Главного управления имперской безопасности СС и статс-секретарь имперского министерства внутренних дел Германии (1943—1945).

По утверждению историка и иранского переводчика Ахмада Сареми, полная информация о деталях Тегеранской конференции появится лет через 100, не менее. Однако уже сейчас, используя рассекреченную архивную документацию, можно догадаться, что первостепенной задачей нацистов было не убийство, а похищение глав государств «Большой тройки».

Их ликвидация, по размышлениям Кальтенбруннера, не могла остановить войну – такой вариант вообще имел много непредсказуемых последствий. Зато взятие в плен государственных лидеров наверняка вызвало бы шок в странах антигитлеровской коалиции и породило неразбериху на фронте.

По словам иранской газеты «Хабар», похищенных правителей ожидала незавидная судьба. Так Иосифа Сталина немцы планировали доставить в Берлин и, заключив политика в клетку, демонстрировать его населению. Что делать после похищения с Рузвельтом, у представителей рейхсканцелярии не было единогласного мнения: одна часть считала, что президента Соединённых Штатов следует принудить к капитуляции, другая – прилюдно казнить. Особо жестокую казнь готов был рекомендовать Кальтенбруннер – он предлагал отдать Рузвельта на растерзание акулам, записав все ужасы процесса на киноплёнку. Единственного из тройки, кого не хотели брать в плен, был Уинстон Черчилль – британского премьер-министра планировалось убить стразу на месте.

Почему попытка покушения на лидеров «Большой тройки» была обречена на провал?

Несмотря на то, что операцией «Длинный прыжок» руководил легендарный Отто Скорцени, миссия по ликвидации Сталина, Черчилля и Рузвельта, все-таки провалилась – сотрудники НКВД хорошо сработали!

Разведка СССР работала не хуже немецкой: узнав о нацистских планах, в Тегеран было откомандировано три тысячи человек – самых опытных сотрудников НКВД. Их задача состояла в охране мест, где могли появиться главы государств «Большой тройки». Позже американские и британские историки начнут задавать вопросы: почему, имея в Иране почти 7 000 своих людей, немцы так и не осмелились на операцию «Длинный прыжок»?

План Кальтенбруннера не смог воплотиться в жизнь по нескольким причинам. Перед Тегеранской конференцией, в начале ноября 1943 года советскими спецслужбами было раскрыто и арестовано около 400 тайных агентов Абвера. Затем в период с 22 по 27 ноября сотрудники разведки СССР выявили и задержали 14 групп немецких диверсантов-парашютистов заброшенных в окрестности городов Казвин и Кум. Немного погодя, 30 ноября британцы арестовали ещё 6 диверсантов и их командиров – власовца Владимира Шкварева и эсэсовца Рудольфа фон Холтен-Пфлуга.

То есть основными причинами срыва планов СС стала отличная работа советской разведки и, в частности, отдельных её сотрудников. Так благодаря 19-летнему резиденту в Иране Геворку Вартаняну, удалось обезопасить не одну сотню фашистских агентов. А ведь первоначально немцы были уверены в успехе: подготавливаясь к операции, они завербовали чиновников и иранских военных из почти 50 гражданских и военных министерств.

В какой-то мере поспособствовала провалу «Длинного прыжка» и немецкая бюрократия: пока в Германии согласовывались и утверждались многочисленные варианты плана, в Иране советские разведчики активно раскрывали агентурные сети, арестовывая участников.

Как сложилась судьба тех, кто был задействован в операции «Длинный прыжок» в Тегеране?

Памятник Геворку Вартаняну в Москве.

Судьба участников провалившейся операции сложилась по-разному, но каждый из них, получил в итоге по своим заслугам. Например, автор идеи похищения Эрнст Кальтенбруннер, по приговору Нюрнбергского суда был казнён через повешенье в 1946 году. Агент «Цицерон», передавший немцам информацию о намечающейся Тегеранской конференции, получив от них гонорар в британских фунтах, обнаружил, что все купюры фальшивые. Он всю жизнь пытался получить настоящие банкноты, подавая в суд на правительство Германии, однако, так и не достигнув успеха, скончался в 1970 году в возрасте 66 лет.

Отто Скорцени прожил до 1975 года и умер в Испании, успев после войны посидеть в американской тюрьме и написать книгу о своих, большей частью небезобидных приключениях.

Бывший иранский резидент Геворк Вартанян продолжил после войны заниматься разведывательной работой, специализируюсь на сборе сведений о НАТО. В его послужной список входили такие страны, как США, Франция, Германия. В общей сложности Геворк Андреевич отдал разведке 43 года: дослужившись до полковника он никогда не был раскрыт и никогда не находился на грани разоблачения. Скончался и похоронен Г. А. Вартанян в 2012 году в Москве.

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