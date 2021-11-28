Где пролегают границы в здоровых отношениях и как их строить

Личные границы в отношениях — как сигнальные флажки. Они помогают нам двигаться вместе и избежать аварий. Но часто мы либо не ставим свои флажки вовремя, либо не замечаем сигналов партнера. Тогда нам нужно учиться выстраивать границы. Это непросто, но возможно.

Как выглядят здоровые границы в паре

Мы имеем право не хотеть того же, чего хочет партнер, и хотеть чего-то другого. Можно отказаться от предложения пойти гулять вместе или посмотреть сериал, и отказ будет с уважением принят.

Наши вещи не берут без спроса. Мы можем попросить партнера перестать делать с нами то, что нам неприятно, и он перестанет. Например, не шлепать по попе, сделать музыку потише или не посыпать нашу порцию макарон сыром.

Мы твердо обозначаем, что для нас неприемлемо, и партнер это учитывает.

Мы принимаем решения за себя сами. Партнер их уважает. Решения, касающиеся обоих, обсуждаются на равных.

Мы можем сказать, что хотим побыть наедине с собой, это не будет считаться проявлением нелюбви.

И, конечно, наша свобода выбирать: друзей, место работы, одежду, хобби — не ограничивается.

Почему так трудно обозначать свои границы?

Самая частая причина проблем — детский опыт. Если в родительской семье не принято было уважать границы ребенка и друг друга, это воспринимается нормой.

И когда мы вырастаем, нам трудно не то что обозначать свои границы, а даже заметить, что они нарушаются. И так же трудно принять и не нарушать границы партнера.

Если ваши родители входили в комнату к вам, подростку, без стука, если могли читать ваши личные записи, обсуждать с другим взрослыми ваши секреты и сердечные дела, брали ваши вещи, не учитывали ваши желания и планы, если нарушали границы тела — били или целовали-обнимали против вашего желания, то, вероятно, у вас есть сложности и во взрослом возрасте.

Еще одна причина — сильное слияние в паре. В начале отношений слияние нормально. «Я это ты, ты это я, и никого не надо нам». «Я тобой живу, тобой дышу, и во сне, и наяву». Сильная влюбленность не бывает без слияния. Но в какой-то момент партнерам нужно вернуться в свои границы. Иногда этого не происходит, и люди ощущают это: «я растворилась в семье», «мне душно, тесно в паре», «я словно живу не свою жизнь».

Играют роль и убеждения о том, что любовь означает «все мое — твое». Что если мы семья, то должны все делать вместе, иметь все общее и ничего для себя. А отстаивать себя — эгоизм и нехватка любви.

Трудно отстаивать себя также, когда ценность отношений высока, а собственная ощущается как низкая. Отношения важны, а мы — словно нет.

С чего начать выстраивание границ?

1. Начать стоит с того, чтобы замечать, как они нарушаются. Как замечать? По чувству злости. Злость нам нужна как раз для того, чтобы сигнализировать: что-то идет не так. Со мной ведут себя неподобающе.

Бывало ли у вас, что вы «проглотили» свою обиду, чтобы не ссориться, а потом начинаете злиться? Или согласились на что-то из желания быть хорошим для партнера, а потом испытываете досаду? Начните замечать такие моменты. Так вам станет понятней, в какие моменты ваши границы нарушаются, какие из них наиболее принципиальны для вас.

2. Следующий шаг — дайте себе внутреннее право отстаивать свои границы. Может быть страшно испортить отношения, потерять любовь, стать стервой или ворчуном. Очень важно договориться с собой: когда мы понимаем границы друг друга, это идет на пользу отношениям, а не превращает их в нескончаемую битву. Это не эгоистично, а уважительно и зрело.

3. Затем выделите несколько моментов, аспектов, в которых ваши границы нарушаются. Что самое значимое, что особенно задевает? Например: «Ты составляешь наши планы на выходные, не спрашивая меня, чего я хочу». «Ты делаешь мне замечания в присутствии других». «Мне нужно время наедине с собой, но очень трудно сказать тебе об этом».

4. Пришло время поговорить. Лучше сделать это не во время ссоры, а в спокойный момент, не нападая, не обвиняя, а констатируя.

Разговор может начаться так: «Хочу обсудить с тобой мои конфеты. Как ты знаешь, я покупаю себе халву в шоколаде, это часть моего утреннего ритуала. И когда я вижу, что ты все съел, мне обидно и я злюсь. Это ощущается как нарушение границ. Возможно, ты не видишь в этом никакой проблемы. Но мне важно, чтобы, когда я проснусь, меня ждала моя конфета к кофе. Пожалуйста, имей это в виду. Не съедай последнюю халву».

У нас с партнером могут быть разные представления о границах и о том, где они проходят. Это нормально. Как раз прояснение в спокойном разговоре поможет понять обоим, как нам жить друг с другом комфортно.

5. Важно регулярно напоминать о границах. Поведение меняется не сразу, привычные действия устойчивы. Поэтому вам придется не раз напомнить партнеру: «Помнишь, я говорил, что это неприятно. Пожалуйста, не делай так». Если вы так же будете готовы слышать и учитывать пожелания партнера по поводу его границ, он с большей вероятностью усвоит ваши.

Здоровые границы требуют внимания к себе, уважения к партнеру, разговоров и прояснений. Но они стоят усилий, потому что делают жизнь пары комфортной, отношения — устойчивыми, и даже в чем-то исцеляющими.

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