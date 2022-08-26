Большой толкунчик: Хищная муха-перехватчик. Их самки пацифистки и питаются мясом только с «рук» самцов

На первый взгляд, большой толкунчик похож на комара-сталкера прямиком из Чернобыля. И на второй тоже. И даже на третий он остаётся жутким отродьем. Но не торопитесь палить свою дачу, завидев его у себя на огороде. Это насекомое — ваш бро, несмотря на все особенности его внешности!

Я большой толкунчик, а не малярийный комар! Не бей меня!

Несмотря на то, что большой толкунчик выглядит как комар, на деле он типичная муха! Приглядитесь: то же волосатое несимпатичное тельце, та же пара крыльев, тот же хоботок для посасывания всяких жидкостей. Но в отличие от своих сородичей, наш друг не летит на какахи или варенье. Он — мастерский охотник!

Ничего необычного, просто попиваю белковый смузи.

Толкунчик — самый настоящий товарищ для человека с граблями и тяпкой. В его меню входят самые доставучие твари, которых можно встретить на огороде: комары, мушки, другие мухи. Иногда их можно увидеть за поеданием более крупных насекомых, включая собратьев — каннибализм у насекомых в почёте. Так что толкунчика обитатели огорода боятся как огня.

Не обращайте внимания: пара толкунчиков совмещает приятное с приятным.

А всё потому, что толкунчик — мастерский охотник. Его тело заточено под дерзкие атаки и адреналиновые погони за добычей. Крылья стали уже и острее, теперь муха быстрее набирает скорость. Глаза заметно увеличились, а у самцов они и вовсе сливаются в одну пластинку. Благодаря этому животина постоянно мониторит пространство вокруг себя. Хоботок стал тоньше и длиннее, а на его конце появились маленькие острые зубчики — ими насекомое пробивает тело добычи.

А ещё они перекрасились в стильный чёрный цвет!

Правда, для столь брутальных целей его используют только самцы. Самки же почти не охотятся. Но это не значит, что они бесполезны. Дамы являются прекрасными опылителями — как и бабочки, они питаются нектаром растений.

Видите жёлтый налёт? Это пыльца, толкунчики также подрабатывают оплодотворителями цветов.

Неприхотливость в еде и прекрасные лётные качества позволили расселиться насекомому на огромных территориях. Толкунчиков регистрируют в Германии, Дании, Италии, Москве, Сибири и даже Японии! Правда, разницей в климатических условиях хищные мухи так и не научились пользоваться. Их срок жизни сильно ограничен: толкунчики встречаются только с апреля по август.

Отвези меня, большая обезьяна! Да куда-нибудь в Японию!

Причём значительную часть жизни они тратят не на поиски пищи, а на поиск товарищей, с которыми можно было бы собраться в одну большую толпу. За это они, в общем-то, и получили название. Каждая кучка насекомых состоит из особей только одного пола. И если самке/самцу захочется размножаться, то он(а) полетит к тусовке противоположного пола и начнёт соблазнять всех и сразу.

Микродискотека.

Но одного желания мало, чтобы акт любви состоялся. Самец должен произвести взнос в будущее детей — притащить девушке крупное и вкусное насекомое. Если даму устроят размеры добычи, она с радостью примет в дар генетический материал самца. И, конечно, перекусит подарком — на производство яиц нужно много питательных веществ.

Накрылись бы листиком, дети ведь смотрят!

Когда яйца созреют, мама отложит их во влажную почву или спрячет в прелых листьях. Личинки пробудут в спячке до следующей весны, а потом начнут кушать микроскопических беспозвоночных. Несколько недель на взросление, и следующее поколение мух-перехватчиков поднимется в воздух.

ЦУП, к взлёту готов!

Моя оценка большим толкунчикам: 8 убитых комаров из 10. Они могли бы заняться профессиональной зачисткой городских ландшафтов, если бы не одно «но». Для размножения насекомым жизненно необходима влажная земля, которой в городах не так уж и много.

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А вы знали об этом?

Мужские соски можно заставить производить молоко. Вы сбрасываете около 4 килограммов кожи в год люди являются дейтеростомами, а это означает, что когда они развиваются в материнской утробе, анус образуется раньше, чем все другие отверстия. Исследования показали, что беременные женщины на самом деле теряют часть своего мозга, Человеческая голова продолжает оставаться в сознании в течение нескольких секунд после того, как она отрублена.

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