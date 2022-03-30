Почему 3-я по величине империя в истории была вынуждена продать свою единственную заморскую территорию?
Флаг Русско-Американской компании образца 1806 года
Многие считают, что штат Аляска всегда был частью США. Если это так, то для некоторых может стать шоком тот факт, что Россия на самом деле владела территорией современного штата Аляска на протяжении значительной части истории, а его название происходит от адаптированного к русскому языку слова коренных жителей Аляски. Изначально это слово было Alaxsxaq, но русские исследователи русифицировали его в Alyaska.
18 октября 1867 года российская территория Аляска была продана Соединенным Штатам Америки за 7 200 000 долларов, что с учетом инфляции составляет около 111 миллионов долларов. Даже по современным меркам эта сумма кажется довольно мизерной за 586 412 квадратных миль земли, особенно если вспомнить, насколько могущественной была Российская империя в то время. Поэтому мы должны спросить, почему Россия продала Аляску?Элитные тюрьмы в СССР: почему зэки питались лучше надзирателей
Война - это дорого
Россия не была чужда войне. Достигнув своего пика в размере 8 600 000 квадратных миль, расширение до такой степени не обошлось без конфликтов.Стоимость войны всегда была высока даже для империи такого размера, и это стало очевидным после Крымской войны (1853-1856).
Потерпев поражение от "союзников" после неудачной кампании по сокращению Османской империи, Российская империя оказалась подавлена в экономическом плане. Война привела страну к банкротству. Потеря военно-морского господства на Черном море в рамках Парижского договора уничтожила один из крупнейших торговых активов империи, что еще больше ухудшило ее экономическое положение. Царю нужны были деньги на модернизацию и восстановление, и нужны они были быстро.
Аляска в то время была единственным заморским владением России. Хотя это и приносило пользу империи благодаря престижу, который она получала от владения "колонией", экономические затраты на защиту этих 500 000 квадратных миль, которые многие считали "небытием", значительно перевешивали, особенно в то время, когда деньги было трудно достать.
В результате царь решил, что эта территория должна уйти. Теперь встал вопрос: Кому Россия должна продать Аляску?
Предложение при небольшом спросе
Если подумать, то есть только два реальных претендента на то, кому Россия должна была продать Аляску. Первым претендентом была Великобритания. В 1867 году Великобритания все еще напрямую владела Канадой как одним из своих доминионов, и было бы логично продать ее Великобритании, поскольку Аляска могла быть легко интегрирована в доминион Канада без особых проблем для обеих сторон.
С этим были только две проблемы. Во-первых, Россия и Великобритания в то время были ярыми соперниками. Во время подготовки к Крымской войне Великобритания была одной из первых стран, попытавшихся ограничить российскую экспансию, что в итоге привело к тому, что Великобритания присоединилась к Османской империи на стороне союзников для достижения этой цели. Поскольку Аляска находилась так близко к России, о продаже ее Британской империи не могло быть и речи.Союз инженеров в Петербурге, штат Вирджиния, в августе 1864 г.
Во-вторых, даже если империи не были соперниками, Великобритания не стремилась к расширению территории на Тихом океане. Канадой и так было достаточно сложно управлять из-за ее размеров, а благодаря канадской береговой линии на западе, она также позволяла империи получить доступ к Тихому океану.
Оставался только один вариант - Америка. В то время Россия и Америка были союзниками, укрепившимися благодаря взаимной неприязни к Британской империи, поэтому они были идеальным покупателем российских земель. Была только одна маленькая проблема, которая помешала Америке приобрести Аляску раньше 1867 года - Гражданская война в США (1861-1865).
После победы Союза над Конфедеративными Штатами страна стала достаточно стабильной, чтобы начать переговоры о покупке. На Аляску была отправлена группа геодезистов из России для поиска природных ресурсов и других материалов, чтобы можно было определить стоимость покупки. Геодезисты предложили стоимость в 10 000 000 долларов, однако большинство из них утверждали, что России не следует продавать колонию, а просто реформировать ее управление.
Царь проигнорировал совет геодезистов и передал оценку американскому правительству. После долгих переговоров была достигнута цена в 7 200 000 долларов, и 18 октября 1867 года сделка была завершена, официально сделав Аляску частью Соединенных Штатов Америки, укрепив союз на долгие годы.
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