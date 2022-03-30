Почему Россия продала Аляску

Война - это дорого

Россия не была чужда войне. Достигнув своего пика в размере 8 600 000 квадратных миль, расширение до такой степени не обошлось без конфликтов.

Стоимость войны всегда была высока даже для империи такого размера, и это стало очевидным после Крымской войны (1853-1856).

Потерпев поражение от "союзников" после неудачной кампании по сокращению Османской империи, Российская империя оказалась подавлена в экономическом плане. Война привела страну к банкротству. Потеря военно-морского господства на Черном море в рамках Парижского договора уничтожила один из крупнейших торговых активов империи, что еще больше ухудшило ее экономическое положение. Царю нужны были деньги на модернизацию и восстановление, и нужны они были быстро.

Аляска в то время была единственным заморским владением России. Хотя это и приносило пользу империи благодаря престижу, который она получала от владения "колонией", экономические затраты на защиту этих 500 000 квадратных миль, которые многие считали "небытием", значительно перевешивали, особенно в то время, когда деньги было трудно достать.

В результате царь решил, что эта территория должна уйти. Теперь встал вопрос: Кому Россия должна продать Аляску?

Предложение при небольшом спросе

Если подумать, то есть только два реальных претендента на то, кому Россия должна была продать Аляску. Первым претендентом была Великобритания. В 1867 году Великобритания все еще напрямую владела Канадой как одним из своих доминионов, и было бы логично продать ее Великобритании, поскольку Аляска могла быть легко интегрирована в доминион Канада без особых проблем для обеих сторон.

С этим были только две проблемы. Во-первых, Россия и Великобритания в то время были ярыми соперниками. Во время подготовки к Крымской войне Великобритания была одной из первых стран, попытавшихся ограничить российскую экспансию, что в итоге привело к тому, что Великобритания присоединилась к Османской империи на стороне союзников для достижения этой цели. Поскольку Аляска находилась так близко к России, о продаже ее Британской империи не могло быть и речи.

Союз инженеров в Петербурге, штат Вирджиния, в августе 1864 г.

Во-вторых, даже если империи не были соперниками, Великобритания не стремилась к расширению территории на Тихом океане. Канадой и так было достаточно сложно управлять из-за ее размеров, а благодаря канадской береговой линии на западе, она также позволяла империи получить доступ к Тихому океану.

Оставался только один вариант - Америка. В то время Россия и Америка были союзниками, укрепившимися благодаря взаимной неприязни к Британской империи, поэтому они были идеальным покупателем российских земель. Была только одна маленькая проблема, которая помешала Америке приобрести Аляску раньше 1867 года - Гражданская война в США (1861-1865).

После победы Союза над Конфедеративными Штатами страна стала достаточно стабильной, чтобы начать переговоры о покупке. На Аляску была отправлена группа геодезистов из России для поиска природных ресурсов и других материалов, чтобы можно было определить стоимость покупки. Геодезисты предложили стоимость в 10 000 000 долларов, однако большинство из них утверждали, что России не следует продавать колонию, а просто реформировать ее управление.

Царь проигнорировал совет геодезистов и передал оценку американскому правительству. После долгих переговоров была достигнута цена в 7 200 000 долларов, и 18 октября 1867 года сделка была завершена, официально сделав Аляску частью Соединенных Штатов Америки, укрепив союз на долгие годы.