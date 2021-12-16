Три проблемы онлайн-знакомств

Мы все чаще знакомимся онлайн, выбирая партнера прямо на экране смартфона. Это удобно и соответствует ритму нашей жизни, но какие подводные камни скрывают онлайн-знакомства и как их избежать?
Онлайн-технологии существенно повлияли на знакомства. Многие изменения оказались позитивными, например расширение круга потенциальных партнеров и подбор людей на основе заданных характеристик. Профессор психологии Калифорнийского университета Келли Кэмпбелл пишет: «На самом деле онлайн-знакомства сейчас ответственны примерно за 20% браков».
Но эта статья фокусируется не на плюсах, а на возможных негативных моментах явления. Кэмпбелл выделяет некоторые подводные камни для тех, кто сидит на сайтах знакомств, и предлагает варианты решения.
Чрезмерное внимание к внешнему виду
Сайты и приложения для знакомств, на которых люди представлены в виде профилей — фото и краткой биографии — способствуют переоценке внешности. Хотя «встречать по одежке» нормально, но при традиционных знакомствах, например, через друзей, в школе или на работе, у нас есть возможность увидеть в человеке гораздо больше, чем просто внешний вид, и на основании общего впечатления решить, хочется ли встречаться с ним снова.
Быстрые и зачастую поверхностные оценки, связанные с онлайн-знакомствами, могут привести к тому, что мы упускаем из виду тех, кто мог бы оказаться хорошим партнером.Как решать эту проблему? Келли Кэмпбелл рекомендует расширить диапазон своего «типажа», чтобы получить больше возможных совпадений. Притяжение может быть более интенсивным и продолжительным, когда мы узнаем характер и манеру поведения человека, ведь они влияют на степень его физической привлекательности. Стоит дать людям возможность показать свою личность, прежде чем сбрасывать их со счетов.
«Одноразовый» подход к отношениям
Допустим, у двух человек срабатывает совпадение, они обмениваются сообщениями и идут на свидание. Контекст, в котором они впервые встретились онлайн, настраивает их на дальнейшее изучение друг друга. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на положительных качествах человека, люди, идущие на свидания, выискивают, к чему бы придраться.
Одна из причин этой тенденции заключается в том, что онлайн-знакомства открывают для человека широкий ассортимент потенциальных партнеров. Срабатывает логика покупателя: если у одного кандидата слишком много недостатков, легко перейти к следующему. Когда люди встречаются привычными способами, они, как правило, какое-то время присматриваются, прежде чем начать встречаться.
Это позволяет им узнать друг друга поближе и принять более обоснованное решение о том, следует ли продолжать общение. Как избежать ловушки? Сфокусироваться в первую очередь на дружбе. Кемпбелл рекомендует поставить в профиле запрос на дружбу или выбрать пункт «искать друзей», в зависимости от интерфейса сайта или приложения. Этим мы снимаем излишнее напряжение, связанное с ожиданием романтической связи, перестаем искать недостатки и вместо этого сосредотачиваемся на общем впечатлении от человека. Стоит ли также напоминать всем, кто в поиске, что дружба — ключ к длительным романтическим отношениям?
Риск быть обманутым
Столкнуться с обманом можно в любых отношениях, но в интернете риск выше, а некоторые формы мошенничества уникальны для онлайн-знакомств. Например, человек может не говорить правды о своем семейном положении или сексуальной ориентации и в очном контексте, но ложь о половой принадлежности и физическом облике возможна только онлайн.
Кэлли Кэмпбелл приводит данные исследования, которые сообщают: до 90% участников сайтов знакомств были обманщиками, а это, как она выразилась, огромное количество, учитывая, что по данным за 2009 год в онлайн-знакомствах приняли участие около 50 млн человек. Большинство людей понимают риски, сталкиваются с поддельными профилями, встречаются с опасными людьми и испытывают эмоциональные переживания, но все равно продолжают пользоваться этими форумами.
Как избежать обмана? Стоит прислушиваться к интуиции и обращать внимание на тревожные сигналы. Например, если человек отказывается от видеочата и сразу предлагает встретиться лично или если он кажется слишком хорошим, то он, вероятно, что-то скрывает. «Не тратьте время на того, с кем не получите уважения и обращения, которых вы заслуживаете. Если вы ищете отношения, а человек не готов тратить время и силы на встречу с вами, то он не тот, кого вы ищете», — резюмирует Кэмпбелл.
Приложения и сайты знакомств открывают много возможностей для тех, кто стремится найти своего человека. Главное, помнить о безопасности и подходить к процессу разумно. Как бы ни напоминали эти ресурсы порой витрину магазина, при знакомстве и общении с людьми все же действуют иные законы.
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