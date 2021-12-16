Три проблемы онлайн-знакомств

Мы все чаще знакомимся онлайн, выбирая партнера прямо на экране смартфона. Это удобно и соответствует ритму нашей жизни, но какие подводные камни скрывают онлайн-знакомства и как их избежать?

Онлайн-технологии существенно повлияли на знакомства. Многие изменения оказались позитивными, например расширение круга потенциальных партнеров и подбор людей на основе заданных характеристик. Профессор психологии Калифорнийского университета Келли Кэмпбелл пишет: «На самом деле онлайн-знакомства сейчас ответственны примерно за 20% браков».

Но эта статья фокусируется не на плюсах, а на возможных негативных моментах явления. Кэмпбелл выделяет некоторые подводные камни для тех, кто сидит на сайтах знакомств, и предлагает варианты решения.

Чрезмерное внимание к внешнему виду

Сайты и приложения для знакомств, на которых люди представлены в виде профилей — фото и краткой биографии — способствуют переоценке внешности. Хотя «встречать по одежке» нормально, но при традиционных знакомствах, например, через друзей, в школе или на работе, у нас есть возможность увидеть в человеке гораздо больше, чем просто внешний вид, и на основании общего впечатления решить, хочется ли встречаться с ним снова.

Быстрые и зачастую поверхностные оценки, связанные с онлайн-знакомствами, могут привести к тому, что мы упускаем из виду тех, кто мог бы оказаться хорошим партнером.

«Одноразовый» подход к отношениям

Как решать эту проблему? Келли Кэмпбелл рекомендует расширить диапазон своего «типажа», чтобы получить больше возможных совпадений. Притяжение может быть более интенсивным и продолжительным, когда мы узнаем характер и манеру поведения человека, ведь они влияют на степень его физической привлекательности. Стоит дать людям возможность показать свою личность, прежде чем сбрасывать их со счетов.

Допустим, у двух человек срабатывает совпадение, они обмениваются сообщениями и идут на свидание. Контекст, в котором они впервые встретились онлайн, настраивает их на дальнейшее изучение друг друга. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на положительных качествах человека, люди, идущие на свидания, выискивают, к чему бы придраться.

Одна из причин этой тенденции заключается в том, что онлайн-знакомства открывают для человека широкий ассортимент потенциальных партнеров. Срабатывает логика покупателя: если у одного кандидата слишком много недостатков, легко перейти к следующему. Когда люди встречаются привычными способами, они, как правило, какое-то время присматриваются, прежде чем начать встречаться.

Это позволяет им узнать друг друга поближе и принять более обоснованное решение о том, следует ли продолжать общение. Как избежать ловушки? Сфокусироваться в первую очередь на дружбе. Кемпбелл рекомендует поставить в профиле запрос на дружбу или выбрать пункт «искать друзей», в зависимости от интерфейса сайта или приложения. Этим мы снимаем излишнее напряжение, связанное с ожиданием романтической связи, перестаем искать недостатки и вместо этого сосредотачиваемся на общем впечатлении от человека. Стоит ли также напоминать всем, кто в поиске, что дружба — ключ к длительным романтическим отношениям?

Риск быть обманутым

Столкнуться с обманом можно в любых отношениях, но в интернете риск выше, а некоторые формы мошенничества уникальны для онлайн-знакомств. Например, человек может не говорить правды о своем семейном положении или сексуальной ориентации и в очном контексте, но ложь о половой принадлежности и физическом облике возможна только онлайн.

Кэлли Кэмпбелл приводит данные исследования, которые сообщают: до 90% участников сайтов знакомств были обманщиками, а это, как она выразилась, огромное количество, учитывая, что по данным за 2009 год в онлайн-знакомствах приняли участие около 50 млн человек. Большинство людей понимают риски, сталкиваются с поддельными профилями, встречаются с опасными людьми и испытывают эмоциональные переживания, но все равно продолжают пользоваться этими форумами.

Как избежать обмана? Стоит прислушиваться к интуиции и обращать внимание на тревожные сигналы. Например, если человек отказывается от видеочата и сразу предлагает встретиться лично или если он кажется слишком хорошим, то он, вероятно, что-то скрывает. «Не тратьте время на того, с кем не получите уважения и обращения, которых вы заслуживаете. Если вы ищете отношения, а человек не готов тратить время и силы на встречу с вами, то он не тот, кого вы ищете», — резюмирует Кэмпбелл.

Приложения и сайты знакомств открывают много возможностей для тех, кто стремится найти своего человека. Главное, помнить о безопасности и подходить к процессу разумно. Как бы ни напоминали эти ресурсы порой витрину магазина, при знакомстве и общении с людьми все же действуют иные законы.

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