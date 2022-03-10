Кургинян: России к 100-летию Октября нужны правда и достоинство

Россия на пороге 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, которая определила лицо ХХ века и создала государство, победившее фашизм, не может вернуть себе свою историю, заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян на конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность», проходящей в Ростове-на-Дону, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Кургинян на конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность» © ИА REGNUM

По его словам, спустя сто лет после Великой Французской революции, которая тоже была разной: беспощадной, страшной, были внутренние перегибы, много чего там было, французская интеллигенция уже полностью определилась, что такое революция. Были созданы соответствующие объективные исторические произведения, была проведена полемика между различными школами, было осмысление и так далее.

И для России объективно крайне важно, а как относиться к Октябрю?

«Вопрос в том, понимаем ли мы смысл, знаем ли мы хотя бы объективно, что здесь было уникального в истории. Хоть что-то объективное есть? Или каждый раз, когда какая-нибудь сила побеждает, она создает свою картину истории, а предыдущую переписывает прямо противоположным образом?», — сказал Кургинян.

Он пояснил, что нельзя вернуть себе историю в мире «странных выкриков: журналистских, пропагандистских, случайных». Нельзя в 2017 году говорить о том, что было репрессировано в 30-е годы то ли 10, то ли 60 миллионов, когда есть объективные посчитанные цифры.

«Тоже самое с гражданской войной. Если говорить о красном терроре, то есть все цифры. Они не столь объективны, как цифры сталинского террора, там было много убийств, которые не входили в протокол. Но все равно мы понимаем, что речь идет о десятках тысяч убитых, а не о каких-то кошмарных миллионах. Эти цифры уже есть, история содержит в себе нечто объективное. Так почему же это объективное не победило в 2017 году?», — уточнил политолог.

А не победило оно потому, что в случае победы было бы уничтожено то, ради чего создавалась ложь — комплекс исторической неполноценности. Он навязан всем народам нашей страны и согласно ему, все события российской истории являются беспрецедентно кровавыми, такими кровавыми, как ни у кого и никогда, нигде и ни у кого.

«Отсюда вытекает, что мы — народ неполноценный, который обречен на подчинение нормальным народам мира, которые не совершали подобных зверств», — считает лидер движения «Суть времени».

А если из исторического процесса уйдет этот навязываемый комплекс неполноценности, то Россия вернется к своей исторической правде, в которой, безусловно, есть горькие страницы. А у кого их нет? Кроме того, если говорить о большевиках, только как об убийцах, которые убивали царей и представителей высшей правящей элиты, то нужно выводить из истории всех убийц.

«Хорошо, давайте всех убийц выводить из истории. Но тогда привести из истории Екатерину Великую, Александра I, а потом пусть другие народы займутся этим, и будем «копать отсюда и до обеда». А далее можно разбираться со всей историей человечества», — сказал Кургинян.

России пора вернуться к нормальной исторической ситуации, когда не каются бесконечно, а одни говорят о величии одной стороны, а другие — другой. Нужно историческое достоинство народа, без всякого перебора, ведь 100 лет назад была трагическая реальность, и великие трагические сложные события нужно ввести в определенный контекст, чтобы никто не требовал покаяния и не превращал русских в народ-безумец, который истреблял собственное население, как никто.

Вот во имя правды и исторического достоинства следует говорить факты. Сколько было уничтожено людей, столько и надо сказать, сколько было посажено — надо назвать, сколько погибло в годы Гражданской войны — такую цифру и надо озвучить.

«История — это наука, факты нельзя извращать. Их можно по разному интерпретировать в разных школах, но нельзя извращать. Вот тогда и откроется дорога к нашему нормальному историческому достоинству, мы не кинемся из крайности в крайность. Мы не будем прославлять или проклинать, мы будем понимать себя, и передадим эту правду детям и внукам. Тогда будет нация, тогда будет идентичность. Тогда мы сможем выстоять в XXI веке, в противном случае все будет очень плохо», — заключил лидер «Сути времени».

Источник : https://regnum.ru/news/polit/2328691.html

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Дорогой ты мой , господин Курдинян !Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков! К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

Правда со временем западные спонсоры государственного переворота пожалеют о содеянном ,осознав ,как их «кинули» большевики и почему им не удалось поделить между собой территорию и богатства России. Справедливости ради надо отметить, что наравне с Западом крупнейшими инвесторами октябрьского переворота были старообрядцы, которые из-за своих религиозных взглядов в то время считались низшим классом российского общества . Учитывая, что старообрядцам-миллионерам , таким как Савва Морозов, Мамонтов , Шмит, Рябушинский и т.д. , принадлежали 60% всех частных капиталов Российской Империи, то не удивительно, что такое положение дел их не устраивало и они решили исправить это, спонсировав большевиков на государственный переворот. Любопытно, что активным членом так называемого «частного собрания старообрядцев» был выдающийся русский химик Д.И. Менделеев, который происходил из семьи старообрядцев поморского согласия.

Еще одной причиной, почему подобная революция произошла именно в России является то, что «ахиллесовой пятой» России всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. Так называемую русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям ! Именно поэтому она шумно рукоплескала каждой новой политической жертве кровожадных революционеров, называя их борцами за свободу и счастье трудового народа. Именно поэтому Ф.М. Достоевский в свое время заявил: «Наш либерал это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить». В этом смысле интеллигенция начала ХХ века ничем не отличалась от представителей таковой в конце столетия. К сожалению, и для этих нравственных уродов русофобия стала одной из форм национального патриотизма!

Говоря о демографическом коллапсе и критическом исчезновении коренного населения России, нельзя не отметить и обойти стороной главную причину этого национального бедствия! Как это не чудовищно, но советский режим по данным экономиста Ивана Курганова прямо или косвенно в период от 1917-1991 года унес жизни 110 миллионов человек! Причем большинство этих жертв русские (их более 65 миллиона, что фактически равносильно геноциду) и относятся к периоду правления кровавых диктаторов Ленина и Сталина!

Ведь именно по этой причине сегодня россияне, населяющие самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде «К познанию России», всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, предсказывал , что к 2000 году в России должно проживать 600 миллионов человек!

Безусловно, подобный демографический анализ Менделеева со временем однозначно подтвердился бы ,если кровожадные большевики не разрушили бы Великую Российскую империю, ослабив Матушку-Россию для интервенции западных держав. О вероятности подтверждения предсказания Менделеева говорит и тот факт, что в 1913 году в Российской империи жило 170 миллионов человек , что составляло 10 % население Земли. После Китая и Индии это было самое большое население Земли. Сегодня же на территории того, что осталось от России, проживает всего 2,4% населения Земли , т. е. четвертая часть от этих 10% ! Подробно об этом можете прочесть в моей статье на моем сайте (https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)!

Исходя из всего вышесказанного, сегодня только доверчивые и слабоумные люди, которых коммуняки развели как лохов, не верят в геноцид, варварски произведенный большевиками!Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

Так или иначе, за все содеянные преступления тех лет и за сегодняшние беды россиян, нужно винить в первую очередь Запад , большевиков вместе с старообрядцами и европеизированную псевдорусскую интеллигенцию!Вместе с тем нельзя особо не отметить, что октябрьские события 1917 года были на самом деле иудейским государственным переворотом в России. Причем, в феврале власть у царя захватили местные иудеи ашкенази («февральская революция»), а уже в октябре после приезда в страну Ленина и Троцкого иудеи ашкенази тихо-мирно передали власть в России иудеям сефарди (октябрьский переворот). Так мировой сионистский синдикат осуществил «великую иудейскую революция»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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