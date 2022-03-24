Как забыть человека, которого любишь: отвязаться от мужчины помогут советы психолога

Со слов автора. К сожалению, идеальные отношения существуют только на экране телевизора. В жизни чувства редко оказываются взаимными и приводят к счастливому браку. Многие союзы распадаются по желанию или вине второй половины. Другие страдают от безответной любви, так и оставаясь для своего предмета обожания просто другом. Жить спокойно, когда внутри взрывается вулкан и эмоции ежедневно зашкаливают при виде возлюбленного – утомительно и грустно. В статье я расскажу о том, как навсегда забыть того человека, которого сильно любишь.

17 рекомендаций опытного психолога Дарьи Милай

Примите факт – произошел разрыв. Любимого нужно искоренить из жизни, забыть период и стереть воспоминания. Ничего уже не вернуть, настройтесь на эту мысль. Нет надежд на возвращение или примирение. Удалите любую связь с ним – все переписки, контакты в смартфоне, из друзей в соцсетях, чтобы не встречать о нем информацию. Избавьтесь от психологические якоря, вызывающего воспоминания о человеке: фото со всех имеющихся источников, подарки, сотрите песни, под которые происходили значимые события, старайтесь обходить места, где вы прогуливались, воркуя о любви. Не задумывайтесь о чувствах второй половинки. Вам должно быть неинтересно с кем он проводит время, какое у него настроение. Проявите полное безразличие. Не вините себя в неудавшихся отношениях. Конечно, полезно проводить самоанализ и отмечать те моменты, где были неправы, но исключительно для построения счастливого будущего. Возьмите карандаш, лист бумаги и задайте себе несколько вопросов: кто виновник разрыва, почему это случилось, какого человека мечтаю видеть в спутниках, что извлечено из прошлого, какие ошибки допущены. Если быть максимально честным, то найдёшь ответ, как быстро забыть мужчину, которого безумно любишь. Ведь его вина в расставании ничуть не меньше. Не стоит впадать в одиночество и думать, что таких больше нет. Вокруг много людей, которые способны подарить тебе любовь. Это не значит, что нужно кидаться на первого встречного. Но не держи в голове мысль, что до самой старости будешь одна. Разрыв – время роста и возможность начать что-то новое, заняться собой, самореализацией, добиваться поставленных целей. Не держи злость на бывшего партнёра. Копить в себе негатив, названивать или писать гневные смс – значит, переносить отпечаток на следующий союз. Лучше поблагодарите возлюбленного, за пережитые приятные моменты. После расставания, чтобы отвязаться от человека, которого любишь, не переключайтесь на мотив «все они одинаковые». Люди разные, и если вам не посчастливилось найти спутника, это не значит, что его нет. Имея подобные мысленные установки, вы на подсознании ведете поиск негатива в людях для подтверждения своей теории. В мире нет постоянства. Жизнь – это качели в которых ты можешь оказаться в неизвестной точке, в этом ее прелесть. Если сейчас тебе тяжело – обязательно наступит момент счастья. Пики падения и взлетов быстро сменяют друг друга. Вы обязаны быть открыты душой для нового любовного приключения. Не замыкайтесь в себе и не сомневайтесь во всех подряд. Бросаясь на поиски увлечения, никогда не сравнивайте его с предыдущими партнёрами. Не ищи такие же параметры и характеристики. Однажды тебе уже не повезло. Напомни себе о своих положительных качествах. Не угнетай сознание тем, что у тебя единственной нет второй половины, значит, ты недостаточно хороша. Этот союз закончился, начнется другой, лучший. Не говори, что «он забрал мое сердце» или «испортил мою жизнь». Все твои характеристики остались с тобой. Ты так же хороша, самодостаточна, сексуальна. Этим можно поделиться с более достойным человеком, который оценит твои качества. Лучшим способом, как забыть плохого мужчину – поверить в то, что впереди самое счастливое. Не ищи новую связь, чтобы насолить своему бывшему. Преследуя цель мести, вы не обретете счастье и покой. И главное, не предпринимайте следующие шаги. Не топите грусть в алкоголе. Это до горя банально и только вредит здоровью. Не надейтесь, что длительная поездка сотрет вам воспоминания. Вы вернетесь домой, и все нахлынет заново. Перебор негативных качеств бывшего возлюбленного не вызовет к нему безразличие. Вообще не вспоминайте о нем. Подобные рассуждения отнимают много энергии. Не переключайтесь на другую личность, только чтобы вычеркнуть его.

Можно ли забыть

Каждая имеет опыт не очень удачной связи и ощутила на себе горечь расставания. Это могло произойти по разным причинам: физическая измена, духовное предательство, отсутствие влечения, остывшие чувства. Такое событие способно понизить самооценку, создать комплексы, загнать в депрессию, надолго и глубоко отложиться в сознании.

Чтобы жизнь вновь обрела красочный сюжет, тяжелые воспоминания остались позади, нужно попытаться жить без второй половины. Ведь до ее появления вы прекрасно себя чувствовали.

Три несложных действия

Если не знаешь, как быстро выкинуть из памяти мужчину, к которому есть чувства, первое, что необходимо предпринять – выплеснуть горечь эмоций и переживаний наружу. Кричите, плачьте, бейте посуду или рвите бумагу, мните до дыр игрушку-антистресс. Не потеряйте себя в волнах нахлынувшего горя. Многие перестают следить за собой, не переживают из-за относительно грязных волос и помявшейся одежды. Ведь жизнь закончена и наряжаться не для кого. Выбросьте эти мысли с головы. Наоборот, займитесь внешностью – ходите на спа-процедуры, расслабляющий массаж, бегайте или занимайтесь в спортзале. Еще одно увлечение, которое принесет удовольствие – шопинг. Как отстать от дорогого человека, которого любишь – думайте о позитивных моментах, где нет вашего бывшего, но есть другие дорогие люди. Сходите к ним на чашку кофе или пригласите в кино.

Расставание с возлюбленным

Хорошо, если отношения закончились обоюдно. Но как пережить боль, если этого захотел только один? Тот, кто не планировал разрыв испытывает теплые чувства вперемешку со вкусом внезапного предательства. Это мешает полноценно работать, питаться, общаться, следить за собой. Бывший партнер полностью теряет себя и психо-эмоциональный контроль. Появляются депрессии, слезы, агрессия. Нередко дело доходит до суицидальных мыслей.

Ситуации бывают разные. Важно уметь забывать мужчину и не вспоминать, полностью выкинуть из своей головы и начать жить заново. В этом я помогу вам, для этого запишитесь на мою личную консультацию. Я упорядочу мысли в голове и найду выход к долгожданной свободе от любовной зависимости. Вы снова обретете спокойствие и уверенность в себе, жизнь наполнится новыми красками и впечатлениями.

Когда появляется необходимость забыть любимого

Связь исчерпала себя. Мужчина рассказал, что больше не заинтересован в общении, не видит будущего. Со временем вы можете понять, что у второй половинки есть масса причин не разрывать с вами связь. Но среди них, точно нет любви. Вы просто удобны своему избраннику. Если партнер предпочел вам другую.

Расстояние. Если у вас нет возможности покинуть свой дом.

Как вычеркнуть из памяти парня

С задачей, как забыть самого дорогого, любимого человека и перестать думать о нем, редко можно справится в кратчайшие сроки. Лучшее лекарство – время. Но выстроив правильную тактику поведения, облегчите свое существование.

Расставание – болезненная проверка на пути к новому счастью. О рекомендациях, которых нужно придерживаться, чтобы не угнетать себя мыслями о бывшем бойфренде, я расскажу далее.

Как разлюбить женатого мужчину

Вам стоит посмотреть на минусы, которые проявятся в случае удачного развития романа с несвободным молодым человеком:

Не надейтесь, что он нашел свое счастье и изменил жене в виде исключения. Возможно, через время вас ждет та же участь.

Вы можете полагать, что подобная связь несерьезна, и в любой момент переключитесь на другого, свободного парня. На самом деле, вы просто теряете время и упускаете возможность завести нормальные отношения, тратя силы на роман, без уверенности, что любимый когда-нибудь уйдет к вам.

Сначала вам будет приносить удовольствие тот факт, что мужчина предпочел вас своей жене. Ваше сознание подогревают мысли, что он оставляет семью и мчится к вам. Но, вас ждут одинокие праздничные дни, выходные и разговоры о его семье. Вы будете второй и осознание этого придет очень быстро.

При таком романе вы не сможете совместно радоваться семейным праздникам, устанавливать небольшие традиции, чувствовать себя желанной и единственной.

Дайте шанс другим парням добиться вашего расположения. Вам не нужен тот, кого уже использовали, кто уже испытал радость замужества или рождения первенца. Второй раз его эмоции не будут настолько искренними.

Методы и советы опытного психолога Дарьи Милай, как быстро забыть дорогого и любимого мужчину

Вот из чего сложена стандартная последовательность правильных действий после расставания:

Отпустить. Примите факт как данность, не пытайтесь что-то изменить, постоянно изводя себя мыслями о потере. Запишите все отрицательные черты любимого и неприятные моменты отношений. Может список будет и немаленький, что поможет быстрее расстаться с «неидеальными взаимоотношениями». Уберите все его вещи и подарки, сотрите контакты.

Измениться. Поработайте над своим имиджем, поменяйте стиль, прическу, работу или запишитесь на курсы повышения квалификации. Это здорово вас отвлечет.

Влюбиться снова. Когда первые два этапа пройдены – не стесняйтесь новых знакомств и общения. Одиночество не красит человека.

Пять причин забыть разрушенные отношения

Это нужно сделать чтобы:

Не переносить оставшиеся чувства на следующую связь. Это будет мешать ее развитию и опять приведет к разрыву.

Быть готовым к новым любовным приключениям.

Не винить себя в произошедшем и обрести душевный покой.

Восстановить самооценку, убедится в своей индивидуальности, неповторимости сделать шаг к счастливому будущему.

Перестать ждать возобновления отношений и не жить надеждами.

Как стереть из памяти безответную любовь

«Насильно мил не будешь» – глубокий смысл и правдивость этой фразы понимаешь не сразу. Откажитесь от действий на эмоциях и необдуманных поступков, которые выставят вас не в лучшем свете.

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