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Как Любовь Соколова лишилась единственного сына

31 июля исполняется 100 лет со дня рождения знаменитой актрисы, народной артистки СССР Любови Соколовой. 

Миллионам зрителей она запомнилась в образе мамы Нади Шевелевой – главной героини фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», а также по десяткам образов киномам из других фильмов.

А вот за кадром ее женская и материнская судьба складывалась очень непросто: актриса чудом выжила в блокадном Ленинграде, потеряв мужа, позже вышла замуж за знаменитого режиссера, прожила с ним четверть века и подарила ему сына, но его жизнь оборвалась на взлете…

Как Любовь Соколова лишилась единственного сына

Актриса в молодости

В первые 20 лет жизни Любовь Соколова чувствовала себя любимицей Фортуны. Она выросла в Иваново, ее отец был столяром-краснодеревщиком, а мать – директором магазина. Никто в ее семье не имел отношения к миру искусства, но Люба с самого детства мечтала стать артисткой. В 5 лет она уже устраивала домашние спектакли, в школе участвовала в художественной самодеятельности, посещала драмкружок, в 10-м классе исполнила роль в спектакле «Женитьба», в 16 лет впервые вышла на сцену местного театра музыкальной комедии, где декламировала стихи. Окончив школу, она отправилась в Ленинград, поступила в пединститут и в актерскую школу при киностудии «Ленфильм» к самому Сергею Герасимову, выдержав конкурс в 1200 человек и попав в число 22-х счастливчиков.

Как Любовь Соколова лишилась единственного сына


Актриса в молодости

Испытание блокадой

В актерской школе вместе с ней учился Георгий Араповский, который начал за ней ухаживать и в буквальном смысле носил на руках. В мае 1941 г. они поженились, Люба переехала из общежития к мужу. А через месяц началась война. Ее супруга из-за слабого зрения в армию не призвали, вместе с ним и его матерью Соколова трудилась на авиационном заводе, где изготавливали детали для военных самолетов. Вокруг Ленинграда замкнулось блокадное кольцо. Киношколу закрыли, мечты об актерском будущем пришлось оставить. Они сутками пропадали в цеху, падая в обмороки от голода.


Сначала ушла из жизни свекровь, потом не стало и мужа Соколовой. Она сама чудом выжила. Когда блокада была частично снята, Любовь получила эвакуационный билет и по Дороге жизни под постоянными бомбежками выбралась из Ленинграда. Вернулась в Иваново, а потом по совету матери отправилась в Москву. Там она узнала, что блокадников принимают в вузы без вступительных экзаменов, и она выбрала ВГИК. Институт тогда находился в эвакуации в Алма-Ате, Соколова добиралась туда 2 недели, но усилия были не напрасными – ее приняли на курс Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой.

Четверть века счастья

Как Любовь Соколова лишилась единственного сына


Кадр из фильма *Хождение по мукам*, 1957-1959

В 1943 г. ВГИК вернулся в Москву, через 3 года Любовь Соколова завершила учебу и поступила в штат Театра-студии киноактера. Поначалу она не только выступала в театре, но и жила там – спала в гримерке на составленных вместе стульях. Первое время она снималась в кино в таких крохотных ролях, что ее имя часто даже не упоминалось в титрах. Но молодая актриса соглашалась на все предложения и с головой ушла в работу, даже не думая об устройстве личной жизни. Только в 37 лет на съемках фильма «Хождение по мукам» она позволила себе ответить на ухаживания, тем более что интерес к ней проявил человек незаурядный – начинающий режиссер Георгий Данелия. Он был моложе нее на 9 лет, на тот момент он еще не снял ни одного своего фильма, его имя еще не гремело на весь Союз, но все это было для нее совсем не важно. Они начали жить в гражданском браке, в 38 лет актриса впервые стала матерью, подарив мужу сына Николая.

Как Любовь Соколова лишилась единственного сына


Актриса в начале 1960-х гг.

В тот период она часто отказывалась от больших ролей, чтобы не оставлять надолго семью. Она с упоением занималась домашними хлопотами и воспитанием сына и совершенно не думала о том, что это может как-то препятствовать ее кинокарьере. Тем более, Соколова всегда много снималась, хоть и в небольших ролях, но у самых известных режиссеров. Соколова стала одной из самых снимаемых советских актрис, в разных источниках указываются разные цифры – от 180 до 380 киноролей. В любом случае, она стала рекордсменкой по количеству эпизодов и ролей второго плана.

Как Любовь Соколова лишилась единственного сына


Кадр из фильма *Ирония судьбы, или С легким паром!*, 1975

За несколько минут экранного времени актриса успевала проживать целиком судьбы своих героинь, и даже в крохотных эпизодах запоминалась зрителям. Известность пришла к ней уже в зрелом возрасте, и чаще всего ей предлагали роли матерей главных героев. Будучи человеком добрым, открытым и отзывчивым, актриса наделяла этими качествами и своих героинь, наотрез отказываясь от отрицательных ролей.

Как Любовь Соколова лишилась единственного сына


Георгий Данелия с сыном Николаем

О своей семейной жизни актриса позже рассказывала: «Данелия – творческий и увлекающийся человек. Жизнь с ним была совсем не гладкой и счастливой, хоть и прожили мы 26 лет. Он мог пропасть на несколько дней из дома, мог сильно выпить, увлечься другой женщиной. О его романе с писательницей Викторией Токаревой говорила вся Москва – я старалась этого не видеть и не знать. Мэричка, свекровь моя любимая, меня уговаривала, утешала: у тебя сын растет. Я все терпела. Поплачу, поплачу – и дальше живу».

Личный ад «всесоюзной киномамы»

Как Любовь Соколова лишилась единственного сына


Любовь Соколова в фильме *Два капитана*, 1976

Они расстались, когда режиссер в очередной раз увлекся другой женщиной и принял решение уйти из семьи. Соколова нашла в себе силы принять его выбор и попрощаться мирно. Но тут случилась беда, которая выбила у нее почву из-под ног: в возрасте 26 лет их сын ушел из жизни при загадочных обстоятельствах. Друзья обнаружили его бездыханным в квартире с телефонной трубкой в руках. Причина не установлена до сих пор.

Как Любовь Соколова лишилась единственного сына


Любовь Соколова в фильме *Несколько дней из жизни И. И. Обломова*, 1979

Как Любови Соколовой удалось справиться с этой потерей – знала только она сама. В 64 года актриса осталась в одиночестве, но и тут не опустила рук и выстояла. Пережить боль ей помогли невестка и внучка. Как всегда, утешение и спасение она находила в работе. Ее называли главной советской киномамой, ее экранными детьми стали десятки самых известных советских актеров. Остается только догадываться о том, что Соколова чувствовала, в очередной раз играя материнские чувства и не имея возможности излить их на собственного ребенка.

Как Любовь Соколова лишилась единственного сына


Кадр из фильма *Долгая дорога в дюнах*, 1980-1981

20 лет назад одна из самых снимаемых и узнаваемых отечественных актрис ушла из жизни, не дожив полутора месяцев до своего 80-летия. В Доме кино готовился ее юбилейный вечер, но он так и не состоялся. Уже после ее ухода обнаружили дневники Любови Соколовой, и эти записи заставляют еще раз поразиться удивительной силе духа этой несгибаемой и невероятно светлой женщины. Она писала: «Обижаться никогда и ни на кого нельзя – ни на судьбу, ни на Всевышнего. Что Господь дает, тому и радоваться надо. А силы… Любить надо. Тогда и силы будут. Любить, несмотря ни на что, всех и все, что нас окружает. Я радуюсь каждому новому дню, солнцу, деревьям, цветам, добрым людям, которые, слава Богу, окружают меня».

Источник : https://spletnik.temaretik.com/2273409128657586749/

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