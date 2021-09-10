«Золотая» тайна затонувшей нацистской субмарины

Сразу по окончании Второй Мировой появились охотники за затонувшими субмаринами и подводные кладоискатели. Осенью 1986-го после многолетних поисков датчанину Oлe Енсену удалось обнаружить нацистскую подлодку «U-534».

Судно лежало на дне пролива Каттегат, соединяющего Северное и Балтийское моря. Енсен знал, что в отсеках предположительно находится золото и секретная документация. И ему не терпелось прикоснуться к затонувшей тайне.

Засекреченная операция и неизвестный груз на борту

Поднятая подлодка.

U-534 ничем не выделялась среди нацистской армады вплоть до начала сорок пятого. К концу войны, как только фашистская Германия посыпалась под ударами советской и союзных армий, командовавшему субмариной приказали перебазироваться. В провальном для нацистов апреле командир U-534 Герберт Ноллау прибыл в Киль, на основную немецкую базу подводного флота. Команду причалившей к берегу 70-метровой лодки заменили новым экипажем. К ночи 4 мая 1945-го на военно-морскую базу гитлеровцев прибыл некий груз. Командиру приказали приступить к немедленной погрузке на борт подлодки. Вскоре герметичные алюминиевые сосуды оказались на борту.

Перед самым рассветом субмарина с таинственным грузом покинула базу, устремившись курсом на пролив между Швецией и Данией.

Находка подлодки и слухи о золоте

Но долго оставаться незамеченной у субмарины не вышло, а заметившие судно в надводном положении рыбаки передали информацию в королевские ВВС. Посланные для преследования патрульные самолёты быстро обнаружили лодку в Каттегате. U-534 шла в голове конвоя, сформированного тремя новейшими немецкими субмаринами. Несколькими атаками с воздуха подлодка U-534 была бескомпромиссно повреждена. Отсеки быстро заполнились морской водой, и Ноллау вместе с выжившим экипажем пришлось экстренно эвакуироваться на спасательных шлюпках.

Подводные работы дайверов.

Когда в 1986-м аквалангист обнаружил желанную «U-534», вокруг этого события зародилась интрига. Слухи о спрятанном в субмарине золоте (по самым смелым предположениям на 10 миллионов долларов) не давали покоя журналистам. Но лодка находилась на 60-метровой глубине, и ее покрывал толстый слой ила, водорослей и рыбацких сетей.

Енсен несколько раз погружался лично, тщательно обследуя судно снаружи и фотографируя. Ему удалось поднять на поверхность часть гидрокомпаса и перископа. Такие вещдоки убедили специалистов в том, что они имеют дело именно с «U-534». А вот с золотом можно было определиться лишь подняв огромное судно на поверхность. А это было затратно и механически, и финансово. Работы оценили в более чем 3 млн датских крон. Одни только подготовительные процессы обещали затянуться на многие месяцы.

Изыскивая необходимые средства, Енсен в тандеме с журналистом Квистом обратились в Би-би-си и известные радиокомпании. В итоге проектом заинтересовался крупный датский бизнесмен и издатель Карстон Рей. В случае успешно проведенных мероприятий ему сулила как минимум широкомасштабная реклама. Но подготовка затянулась, и «У-534» поднялась на поверхность только в августе 1993-го.

Что нашли в лодке

Подъем подлодки.

При первом же осмотре стало понятно, что драгоценностей на борту нет. Зато был обнаружен капитанский сейф с кучей документов, пленок и рукописных дневников, изъятых архивариусами из спецлужб. Поэтому можно только предполагать, какую информацию содержала находка.

Датские историки допускают, что записи касались тайных гитлеровских сценариев на случай окончания войны. К примеру, планы рейха по заключению сепаратного мира, акценты взаимоотношений Германии с влиятельными государствами; имена пособников нацистов из Великобритании, США, Франции и возможно даже чертежи разрабатываемого секретного немецкого оружия. Но где же золото из алюминиевых ящиков? На допросах немцы в один голос утверждали, что в ящиках банально перевозились зенитные снаряды. Историки предположили, что сразу же после крушения «U-534» в квадрат прибыла водолазная команда, которая изъяла ценный груз.

Версии относительно маршрута следования и «личный конвой Гитлера»

Лодку распилили на несколько частей

Относительно маршрута, по которому следовала субмарина, есть две основные версии.

Если верить первой, то «U-534» состояла в так называемом «личном конвое Гитлера». Его члены в количестве нескольких десятков подводных судов были задействованы в секретной операции «Огненная земля». На командиров с экипажами возлагалась ответственность за успешную доставку важных грузов или же первых лиц Третьего рейха на секретные базы Латинской Америки. При этом все еще достоверно неизвестно, как много лодок эвакуировались к южноамериканским берегам, какие грузы им удалось вывезти и сколько высокопоставленных нацистов бежали морем еще задолго до капитуляции. Известны лишь факты ликвидации союзниками немецких субмарин возле Бразилии в 1943-м.

Вторая версия тоже имеет свою подоплеку. В 1963-м полярные лётчики СССР зафиксировали в районе Северной земли гитлеровскую метеорологическую станцию. В том же году у Неелова залива, что в устье реки Лены, была обнаружена бочка с соляркой под немецкими надписями. Неподалеку нашли останки моряка с отличительными знаками военного кригсмарине. Сегодня исследователи все еще не берутся утверждать, кем достоверно был моряк и как его тело оказалось на необитаемом побережье. Но существуют предположения, что он состоял в подразделении, обслуживающем засекреченную военно-морскую базу. Вероятно, туда и могла направляться U-534, чтобы выгрузить золото, документы и, захватив особо важных персон, отбыть к американским берегам.

В 1993 году поднятая со дна подводная лодка отправилась на металлолом. Но нашлись спасатели из общества сохранения кораблей, которые вызвались выкупить судно. После несложных процедур судно перевезли в Великобританию в качестве раритетного экспоната. На сегодняшний день подводную лодку распилили на несколько частей и разместили в музее.

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