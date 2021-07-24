10 поразительных фактов о тантрическом сексе

На первый взгляд, у секса и духа нет ничего общего, но правда как раз лежит в противоположном. Секс – это интимный опыт, в результате которого между партнёрами устанавливается особая связь, пусть даже временно. С этой точки зрения тантрический секс можно рассматривать как глубокую связь на духовном уровне, когда сексуальное удовлетворение доступно обоим партнёрам. О тантрическом сексе известно несколько поразительных фактов, и о них нам следует знать, поверим мы им или нет.

Чувственность, страсть и желания – особые движения каждой отдельной пары. Именно поэтому перспективы секса изменяются под влиянием личностей партнёров. Следовательно, проявление тантрического секса можно, к примеру, заменить духовной сексуальностью. Это требует большего, чем обычный половой контакт, а точнее – учёта множества условий.

10. ГЛУБОКОЙ СВЯЗИ НЕ НУЖЕН ЭГОИЗМ



Разумеется, это правило можно применить ко всем сторонам жизни, но оно также важно и с точки зрения качества секса. Когда в нём участвуют двое людей, важно то, что нужно каждому из них, и ни у кого из них нет приоритета перед другим.

9. ЕДИНСТВО ЛИЧНОСТЕЙ, А НЕ ТОЛЬКО ТЕЛ



Один из малоизвестных фактов о тантрическом сексе таков: страсти, удовольствия и даже привычки каждого – это часть личности.

8. ДЕЙСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РАЗГОВОРОМ

И каждая эта часть проявляется в сексуальном поведении. А потому важно понимать, что это проявляется не только на телесном уровне, но и психическом. Идеи, таланты и культуру обоих партнёров нужно принимать во внимание, чтобы достичь более глубокого уровня близости.



Нигде в мире не приветствуется, чтобы люди сразу переходили к делу. Даже если это секс на одну ночь, партнёры сначала поговорят друг с другом, что позволит узнать, изучить, кто такой и что собою представляет другой, и выразить их собственные желания. Более того, разговор с эротическим подтекстом может стать началом прелюдии.

7. НЕТ ИДЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ



Это один из самых полезных фактов о тантрическом сексе. Последним делом, которому нужно уделять внимание во время интимной связи, будет посматривание на часы. Кому-то нужно будет больше времени, внимания и чуткости, в то время как у других духовная связь устанавливается за считанные минуты. Более того, слежение за временем должно остаться за дверями спальни.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИТУАЛОВ



Многие понимают слово «ритуал» с религиозным оттенком, но дело не всегда в этом. Одним из самых поразительных фактов о тантрическом сексе является тот, что ритуал может состоять из взаимных прикосновений партнёров, может быть, даже в выборе одежды, и создании атмосферы с помощью музыки, ароматов и свечей.

5. ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ ЩЕДРОСТИ



Как гласит первое правило чувственности, духовную связь между двумя партнёрами можно установить не с помощью эгоизма, а наоборот – проявлением щедрости. Независимо, в сексе или отношениях, каждый из партнёров должен предложить себе и другому те же удовольствия, что чувствует он сам.

4. ВОСХИЩЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЁРУ



Как я и говорил ранее, одним из самых удивительных фактов о тантрическом сексе является тот, что каждый из нас – уникальная личность. Это относится и к телу. Два партнёра должны благодарить то тело, которое участвует в этой связи, чтобы осознать его уникальность и оценить всю красоту индивидуальности своего естества.

3. НЕТ СЕКСА БЕЗ УВАЖЕНИЯ



На протяжении всей истории сексуальность извращалась в удовольствии от подчинения. Поэтому людям, в зависимости от их сексуальных предпочтений, вешают обидные ярлыки. В сексе нет ничего неправильного, пока двое взрослых людей идут на него по согласию, и никого нельзя судить за их предпочтения. А потому рождённую во время секса духовную связь нельзя прерывать, а нужно уважать и тело и душу партнёра.

2. КАЖДЫЙ ДОСТОИН ВОСХИЩЕНИЯ



У древних греков и римлян любовь и страсть олицетворялись в образе богини Афродиты, или Венеры. Говорят, что на одном из множества греческих островков люди приходят к статуе богини во всей её наготе и великолепии, чтобы почтить и просить её о помощи. И точно так же, как греки поклонялись образу богини, современные люди должны проявлять уважение и восхищение к человеку, с которым уединяются.

1. ЭТО ЧАСТЬ НАС



Так как это нечто настолько естественное, приятное, то связи, которые приводят к настолько богатому опыту, нужно воспринимать как что-то нормальное. Поэтому из сексуальной жизни нужно исключить стеснение и стыд – не только для того, чтобы партнёры лучше узнали друг друга, но и чтобы избежать неприятных ситуаций.

Источник : https://batop.ru/10-porazitelnyh-faktov-o-tantricheskom-seks...

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в

Рекомендую также прочесть :

Почему невестке Максима Горького не позволили выйти замуж после смерти мужа и свёкра ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43638859330)

Караимский перстень: главная тайна талисмана Пушкина https://otari.mirtesen.ru/blog/43771431938/)