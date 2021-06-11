Самая опальная невестка британской королевской семьи: Принцесса Каролина

В восемнадцатом и девятнадцатом веках Англию и Европу сотряс скандал – один из немногих скандалов о семейном насилии.

Он вызывал такой горячий отклик в народе, что тут и там даже вспыхивали бунты – англичане протестовали против обращения сначала наследного принца, затем короля Георга IV со своей женой.

Несчастную звали Каролиной, и она была своему мужу двоюродной сестрой.

Принцесса-грязнуля

3 апреля 1795 года немецкая принцесса Каролина Брауншвегская, правнучка английского короля Георга II по матери, высадилась в Англии с корабля. На карете её доставили к месту встречи с будущим женихом, также правнуком Георга II, но по отцу. Следуя этикету, принцесса присела перед ним в глубоком реверансе. Он также следовал этикету: поднял её, подав ей руку, и обнял. После этого изменился в лице и буквально сбежал в другую комнату, где немедленно потребовал бренди. «Что-то мне дурно», сказал он. Ещё бы: принцесса совершенно ужасно воняла.

Это свойство принцессы заметил ещё приехавший за ней лорд Малмсбери. Для него было настоящим шоком увидеть, что дочь английской принцессы (мать Каролины и отец Георга были сестрой и братом) так нечистоплотна. Он быстро выяснил, что принцесса крайне редко меняет нижнее бельё, то есть сорочки, юбки и чулки.

Лорд пытался воздействовать на Каролину, но добиться значительных успехов ему не позволило слишком ограниченное время путешествия.

Портрет Каролины кисти Томаса Лоуренса.

Первая брачная ночь тоже не задалась. Принц напился мертвецки пьян и заснул на коврике у камина. С утра он объяснил отсутствие крови на простынях не тем, что не консумировал брак (это, кстати, многие бы поняли и сочли бы проявлением деликатности – принц и принцесса едва друг друга знали). Нет, он обвинил в этом Каролину – мол, у неё наверняка прежде были мужчины. Очень уж она нестеснительно себя вела. Как он сумел разглядеть нестеснительное поведение Каролины с коврика у камина – загадка.

На следующий вечер супруга шокировала его тем, что принялась замывать пятна понятного характера в области бёдер, спереди и сзади на ночной рубашке. Для этого она развела в воде зубной порошок и орудовала специальной щёточкой. Происхождение пятен, которое было более, чем очевидно, и мысль о том, сколько раз уже произвели с рубашкой эту операцию со времени последней стирки, привело принца в подавленное состояние. В общем, прошло несколько дней, прежде чем он смог, как тогда говорилось, вступить в свои супружеские права. Принцесса практически сразу забеременела, и принц с облегчением поставил крест на посещении её покоев.

Портрет принца Георга.

Принцесса-шутница

Несмотря на то, что фрейлины (среди которых, кстати, была любовница принца) откровенно рассказывали всем любопытным о гигиенических привычках принцессы, Каролина очень быстро покорила сердца свёкра, многих дворян и черни. Всё дело в её весёлом и добром нраве. Правда, склонность шутить и не оглядываться на мнение света у неё порой было чрезмерным…

Как-то раз к её матери, которая была в это время на балу, прискакали встревоженные слуги: Каролина умирает! Она мечется по кровати и кричит. Встревоженная мать срочно приехала домой и вбежала в комнату дочери. Та закричала при виде матери, что рожает и что нужно послать за акушеркой. Несчастная английская принцесса так и обмерла. Шестнадцатилетняя незамужняя дочь – рожает! Какой позор! Видя реакцию матери, Каролина засмеялась и спросила, мол, что, больше не будете дочку дома одну оставлять, пока сами на балах развлекаетесь?

На балах возле танцующей с кавалерами Каролины до самого сватовства ходила гувернантка. Дело в том, что так рискованно шутить себе девушка позволяла не только с матерью. То ли её тяготила семейная обстановка и хотелось вести себя вызывающе, то ли Каролина полагала, что смешно ломать из себя невинное дитя, когда тебе глубоко за двадцать...

Отец её мужа, король Георг III, очень быстро понял, что Каролину можно назвать весёлой, доброй и в чём-то смелой девушкой, зато из дурных сторон у неё только проблемы с гигиеной, которые можно устранить постепенным научением. Он искренне к ней привязался и всегда защищал перед мужем. Зато свекровь Каролину невзлюбила и поддерживала принца в его неприязни к жене.

Портрет Каролины неизвестного авторства.

Принцесса, которой пренебрегали

Каролину начали унижать в час, когда она сошла с корабля. По этикету полагалось, чтобы в порт немедленно подъехала карета, куда – подальше от портовой вони и грубости – поскорее села бы невеста принца. Отвечала за это фаворитка принца, назначенная им во фрейлины к Каролине. И эта фаворитка сразу захотела показать будущей госпоже её место.

Карету подали только через час, весь этот час Каролина не понимала, чего ждать, не забыли ли о ней, не говоря уж о том, что присесть ей было некуда. В самой карете фаворитка принца пыталась помешать Каролине сесть на выбранное ей место. Каролина начала понимать, что её укрощают, и воспротивилась пересаживанию. Завязалась перепалка.

Позже молодой жене принца выделили только три комнаты – спальную, туалетную и салон. Да, они были богато обставлены, но не соответствовали статусу жены наследного принца. Хотя бы уже тем, что ей прислуживали знатные дамы, которым требовалось собственное помещение.

Когда же Каролина родила дочь, принц воспользовался тем предлогом, что ему не подарили наследника, чтобы пренебрегать женой и унижать её уже откровенно. Девочку отобрали для воспитания при дворе короля (это было, увы, распространённой практикой). Саму Каролину вытеснили, так, что она принуждена была жить в загородной усадьбе.

Принцесса Каролина с дочерью Шарлоттой. Художник Томас Лоуренс.

И принцесса, которую оболгали

Теоретически, принцесса должна была там чахнуть вдали от мужа, между редкими встречами с дочерьми. Но не таков был характер у Каролины. Она немедленно организовала бурную деятельность. Посещала местных дворян, собирала для воспитания сирот и просто бедных детей. Принимала в гостях несколько капитанов кораблей, чтобы потом отдать им мальчиков в юнги и быть уверенной, что её воспитанников не обидят. Один из капитанов также давал ей уроки рисования. В общем, со стороны это могло выглядеть и быть представлено так, словно Каролина постоянно принимает дома морячков, а потом у неё неизвестно откуда появляются дети. И нашлись люди, которые готовы были, по желанию принца, представить дело именно так.

Дело в том, что народная любовь к Каролине, да и просто Каролина вся, раздражали принца. Вообще, вероятно, принц и принцесса согласились бы на некоторый аналог развода – раздельное проживание с выплатами со стороны супруга, и даже дочь бы он отдал тогда Каролине. Но неожиданно против оказался король. Он-то считал такое предложение оскорблением для невестки, не замечая, насколько легче стала бы её жизнь. Так что принц попытался устроить развод в духе Генриха VIII: он был намерен доказать, что принцесса ведёт распутный образ жизни. По английским законам, измена наследному принцу приравнивалась к государственной. А в таком случае принц Георг запросто мог стать вдовцом и жениться, на ком захочет...

Одна из дворянок, с которой Каролина успела рассориться, грубо пошутив, дала множество показаний о том, как Каролина её чуть ли не домогалась, как ходила беременная, как к ней постоянно ездили мужчины. Нашлись и кое-кто из слуг, кто готов был дать показания против своей госпожи. Когда через полгода собранный компромат оказался в руках у Каролины, у той только что волосы дыбом не встали. Она попыталась просить аудиенции у короля - но тот больше не желал видеть невестку. Тогда Каролина заявила, что... опубликует весь компромат на себя, если король её не выслушает. И пусть народ судит, как её унизили и оскорбили. В конце концов доказательства рассмотрели тщательнее, и Каролину оправдали.

Принцесса Каролина.

Принцесса, которая так и не стала королевой

Все эти издевательства привели к тому, что принцесса Каролина буквально бежала на континент и принялась путешествовать по Европе. Она поехала в страну, которая считалась полной противоположностью сырой и скучной Англии – в Италию. Там наняла переводчика. Его звали Бартоломео Пергами. Бывший солдат, он отличался высоким ростом и атлетической фигурой. Кроме того, он был просто хорош собой и сердечен в общении.

Надо ли говорить, что эти двое в конечном итоге сошлись и были счастливы вместе? Пергами даже приучил принцессу часто мыться – ванну она принимала с удовольствием, если Пергами сам её мыл. Считается, что сблизились они изначально из-за его чудесной маленькой дочки Виктории – принцесса любила детей до безумия.

Карикатуры на Каролину и Бартоломео.

Вместе с Бартоломео, его дочкой и одним из своих юных воспитанников Каролина совершила путешествие по нескольким странам. В том числе она побывала в Тунисе, полагая там выкупить несколько христиан-невольников. Христиан для принцессы не нашлось, но её утешили, показав ей настоящий гарем. Где-то по пути Каролина купила Бартоломео баронский титул.

Конечно, слухи дошли до Георга, и он срочно затеял новое расследование. К этому моменту он был уже регентом при угасающем отце и вот-вот должен был стать королём. С новыми данными на руках он… Нет, не попытался обвинить Каролину в госизмене – как ни странно, если любовник его жены был иностранцем, это не считалось госизменой. Он захотел с Каролиной развестись. Правда, по английским законам это было возможно, только если муж обладал безупречной репутацией. Георг же был известен своим распутством. И всё же билль о разводе (и лишении Каролины всего, что есть) был внесён им в Парламент.

Каролина поспешила в Англию. На родине её встречали ликующие подданные. Люди сочли оскорблением со стороны Георга с его похождениями мстить давно оставленной им на деле жене, даже если она и нашла утешение у другого мужчины. В знак поддержки встречающие выпрягли коней из кареты Каролины и повезли её сами.

Карикатура на Георга, не ожидавшего приезда Каролины.

После прибытия Каролины в Лондон жители столицы организовали флешмоб: каждый, кто поддерживал Каролину, ставил вечером на окно зажжённую свечу. Если какой-то дом стоял без свечи на окне, разгорячённые лондонцы кидали в окна булыжники. Они пытались даже атаковать с булыжником резиденцию Георга, но не преуспели.

Когда в Парламенте началось рассмотрение билля, здание пришлось окружить двойным оцеплением – настолько волновалась толпа. Мужчины в знак поддержки Каролины цепляли белые кокарды, женщины размахивали белыми платками – никогда ещё этот жест не выглядел так воинственно.

Как ни странно, несмотря на многочисленность свидетельств против королевы, её адвокаты сумели опровергнуть многие из них. Одним из самых ярких опровержений доказательств был обнаруженный адвокатами факт, что свидетелям за дачу показаний заплатили. Суд длился неделями, судей адвокаты ни в чём не убедили… Но Каролину оправдали. Может быть, никто не хотел бунта. Может быть, все всё понимали про её мужа.

Увы, наслаждалась победой принцесса недолго. После суда её муж должен был короноваться. По традиции, короновать должны были и её - но Георг вычеркнул её из списка допущенных до церемонии. Каролина пыталась войти в собор в день коронации - её не пустили. Она устроила тогда у себя роскошный ужин. Он серьёзно ударил по её пищеварительной системе. Неправильно принятое затем лекарства усилило проблемы. Несколько недель некоронованная королева умирала. Её тело увезли на родину. Король на него даже не взглянул. Сама же Каролина осталась в памяти народа как самая оскорблённая из королевских невесток.

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