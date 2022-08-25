Что девушкам нельзя было трогать на Руси?

На Руси было много табу, некоторые из которых были весьма спорными. В этой статье мы объясним, чего девушки никогда не должны касаться и почему.

На Руси с детства родители приучают детей: не брать никаких посторонних вещей, которые попадаются на улице, потому что они могут быть «проклятыми» - прикоснувшись к вещи человек получал порчу. Деньги также могут быть «приманкой», и их следует избегать. Если в вашем доме обнаружен посторонний предмет: его следует подобрать не трогая (например, завернуть в ткань), вынести из дома и сжечь.

Во время менструации девушкам не полагалось прикасаться к еде или заниматься некоторыми домашними делами. Считалось, что в те времена девушке не нужно было ничего готовить – она могла испортить еду. Это правило действует также в последние дни беременности и сразу после родов (40 дней до и 40 дней после).

Существовало и другое поверье: если женщина только что вышла замуж, то ей ни в коем случае нельзя готовить в доме мужа на следующее утро после свадьбы - ей ещё предстояло горевать по родительскому дому. Только на второй день она смогла назвать дом мужа своим и начать заниматься домашними делами.

Конечно, девушкам нельзя было прикасаться к мужчинам. Исключение составляли только родственники - отец, брат, дед или тесть.

Табу, конечно, придерживались только дочери богатых семей — их родственницы следили за тем, чтобы никто не смутил девушек даже тем, что остался там. Нравы крестьян были проще: молодые люди праздновали вместе, и никто не обращал внимания на чрезмерное заигрывание юношей и девушек.

Ещё одно табу распространялось на всех без исключения: в России запрещалось прикасаться к вещам больного человека. Считалось, что болезнь могла передаваться от больного человека вместе с любыми его вещами.

Если человек умирал и в его гроб клали какие-то вещи, то их нельзя было брать ни при каких обстоятельствах. Предки верили, что умерший может прийти и забрать своё имущество, а заодно прихватив его нового владельц

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А вы знали об этом?

Считается, что блондинки воспринимаются большинством мужчин сексуально привлекательными. И доля истины в этом присутствует, так как светловолосые женщины имеют более высокие уровни эстрогена, чем другие представительницы прекрасного пола. В то же время блондинки по сравнению с рыжеволосыми или брюнетками более восприимчивы к макулодистрофии, приводящей к поражению зрения. Именно поэтому они часто носят очки.В свою очередь рыжеволосые женщины менее чувствительны к обезболивающим препаратам. Так, исследования английских стоматологов, опубликованные в British Medical Journal, показывают, что анестезия для них требует на 20% больше медикаментозных средств. Что касается брюнеток, то те более склонны к опухолевому заболеванию – неходжкинской лимфоме. Кроме того, их печень более эффективно метаболизирует никотин, поэтому среди них чаще всего встречаются табакозависмые .

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