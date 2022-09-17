Мусор вечером выносить нельзя. Узнайте почему

Нам в детстве родные часто говорили: вечером после заката Солнца мусор из дому выносить нельзя. Это народное поверье так сильно укоренилось в нашей жизни, что мы порой не замечаем, как следуем ему. Однако причину этого запрета знают не всем.

Мы постарались разобраться в этом вопросе и выяснить, что же такое может произойти, если выбросить мусор после заката Солнца.

Ночью на улицах в полной мере начинают свою активность нечисть и злые духи. Неосторожному обывателю, наплевавшему на древний обычай, грозит наступление чёрной полосы в жизни вплоть до лишения семьи, работы и дома одновременно. Ещё это грозит тем, что духи через мусор смогут наладить контакт со всеми, кто его касался, а значит распространить свою негативную энергию они смогут не только на вас, но и на ваших близких и даже случайных гостей.

Ещё угрозу при выносе мусора после заката солнца представляют колдуны и чародеи. С помощью вашего личного мусора они без труда смогут навести через него порчу и даже наложить проклятие. В дневное время суток они такое провернуть не смогут, так как солнечная энергетика попросту «продезинфицирует» мусор, превратив его из ваших личных вещей в нейтральные.

Если же вы не успели вынести мусор в дневное время суток, но при этом не хотите злить дух домашнего очага и рисковать его уходом из вашей квартиры, то есть правильный алгоритм действий, который помогут выбросить мусор вечером и даже ночью.

Перед выходом вы должны стать на самом пороге и сказать: «Мусор я вынесу, но нужное оставлю. Удача и деньги — не беспокойтесь». Мусор выбрасывайте двумя руками, а по дороге домой смотрите строго перед собой и ни с кем не разговаривайте, ведь любой встретившийся на вашем пути человек может оказаться злым колдуном.

Вот так, на первый взгляд, обычная народная примет имеет, на самом деле, важное значение .

Источник : https://mistika.temaretik.com/2569948262370380288/

А вы знали об этом?

Дарвиновские пауки — еще те ревнивцы. Чтобы сперма чужака не оплодотворила самку, самец может оторвать свою ножку и засунуть ее партнерше в половые пути.

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