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Мусор вечером выносить нельзя. Узнайте почему

Нам в детстве родные часто говорили: вечером после заката Солнца мусор из дому выносить нельзя. Это народное поверье так сильно укоренилось в нашей жизни, что мы порой не замечаем, как следуем ему. Однако причину этого запрета знают не всем.

Мы постарались разобраться в этом вопросе и выяснить, что же такое может произойти, если выбросить мусор после заката Солнца.

Ночью на улицах в полной мере начинают свою активность нечисть и злые духи. Неосторожному обывателю, наплевавшему на древний обычай, грозит наступление чёрной полосы в жизни вплоть до лишения семьи, работы и дома одновременно. Ещё это грозит тем, что духи через мусор смогут наладить контакт со всеми, кто его касался, а значит распространить свою негативную энергию они смогут не только на вас, но и на ваших близких и даже случайных гостей.

Мусор вечером выносить нельзя. Узнайте почему

Ещё угрозу при выносе мусора после заката солнца представляют колдуны и чародеи. С помощью вашего личного мусора они без труда смогут навести через него порчу и даже наложить проклятие. В дневное время суток они такое провернуть не смогут, так как солнечная энергетика попросту «продезинфицирует» мусор, превратив его из ваших личных вещей в нейтральные.

Если же вы не успели вынести мусор в дневное время суток, но при этом не хотите злить дух домашнего очага и рисковать его уходом из вашей квартиры, то есть правильный алгоритм действий, который помогут выбросить мусор вечером и даже ночью.

Перед выходом вы должны стать на самом пороге и сказать: «Мусор я вынесу, но нужное оставлю. Удача и деньги — не беспокойтесь». Мусор выбрасывайте двумя руками, а по дороге домой смотрите строго перед собой и ни с кем не разговаривайте, ведь любой встретившийся на вашем пути человек может оказаться злым колдуном.

Почему нельзя выносить мусор вечером

Вот так, на первый взгляд, обычная народная примет имеет, на самом деле, важное значение .

Источник : https://mistika.temaretik.com/2569948262370380288/

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