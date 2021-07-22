Для чего духовник не нужен

Бывает так, что люди начинают обращаться к священнику по вопросам, к душепопечению отношения не имеющим. О том, почему это происходит и почему не следует этого допускать, рассуждает игумен Нектарий (Морозов).

Не консультант и не оракул

Для начала необходимо понять, что духовник – это не консультант в области экономики, бизнеса, права или каких-то бытовых, хозяйственных вопросов. К священнику человек обращается для того, чтобы научиться жить жизнью церковной и – шире – жизнью христианской.

Бывает так, что священник обладает неким жизненным багажом – в силу своей прежней деятельности, светской профессии, пастырского опыта – и поэтому действительно может дать вполне дельный совет во многих областях жизни. Я уверен, что, если у пастыря такая возможность есть, он, безусловно, ею воспользуется и человеку поможет. Но в то же время обращаться к духовнику как к специалисту по какому-либо профилю совершенно неуместно. Нельзя наполнять беседу на исповеди или просто в храме таким содержанием, что невольно забывается даже, что это храм. К сожалению, с этим приходится сталкиваться очень часто, и бываешь вынужден человеку напомнить: я не юрист, я не разбираюсь в том, как меняется курс валют, не могу сказать, в каком районе города лучше купить квартиру, в какой клинике делать пластическую операцию и так далее.

Это, с моей точки зрения, некая профанация общения христианина с пастырем.

С другой стороны, совершенно не стоит искать в священнике, который может стать или уже стал духовником, «прозорливого старца», ясновидящего, оракула, прорицателя, который должен изречь нечто, чем ты будешь руководствоваться, в том числе и в каких-то житейских вопросах своего существования. Это тоже ложный путь. Недопустимо, не получив консультацию врача, спрашивать священника: «Батюшка, скажите, пожалуйста, делать мне такую-то операцию или не делать?» Для священнослужителя естественно в таком случае спросить, что об этом говорят врачи. Те же духовники, которые сами выносят постановление, делать или не делать операцию, и не основывают эти советы на мнении специалистов, – не правы. На мой взгляд, священник имеет право советовать что-то вразрез с мнением врача только тогда, когда он получил явное и непосредственное удостоверение от Бога в этом. Впрочем, такое мнение о своих «озарениях» у священника вполне может быть и ложным.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

В подобных случаях я всегда вспоминаю архимандрита Кирилла (Павлова). Когда к нему приходили люди, он молился о том, чтобы Господь открыл ему Свою волю о них. И бывало по-разному: иногда становилось понятно, что отцу Кириллу после такой молитвы был явлен ясный ответ. Он его тут же человеку сообщал, и этот ответ порой бывал неожиданным. Чаще отец Кирилл отвечал, основываясь на опыте и здравом смысле, но молитва все равно присутствовала. А мог дать и ответ третьего типа: «Не знаю». И он не смущался этим.

Наверное, бывают какие-то редчайшие случаи, когда священник может всецело положиться на то, что ощущает в своем сердце, но это все-таки очень рискованно, потому что одно дело – сердце, очищенное от страстей подвигом и покаянием, в котором действительно голос Божий слышится, а другое дело – это сердце человека, которое всевозможными страстями оплетено. А таковы сердца практически всех нас.

Вообще поиск некоего прозорливого наставника основывается как раз на непонимании человеком сущности христианской жизни. Есть Евангелие, в котором сказано абсолютно все, что мы должны знать о спасении, и нам остается всей нашей жизнью учиться Евангелие исполнять. И если и нужны какие-то советы и наставления, то они связаны с тем, как нам это сделать. Проблема заключается в том, что нам очень часто кажется, будто повседневная жизнь невероятно далека от Евангелия, тогда как на самом деле все, о чем в нем рассказывается, есть в нашей жизни, и самих себя мы там тоже можем найти. Другое дело, что человеку бывает непонятно, как в какой-то конкретной ситуации сказанное в Евангелии применить. И священник, как человек, который на пути к Богу уже нашел для себя ответы на многие вопросы, может этими ответами поделиться.

Из сказанного можно сделать вывод, что область вопросов, с которыми человек приходит к священнику, должна лежать исключительно в плоскости духовной христианской жизни. И да, и нет. Дело в том, что христианская жизнь объемлет буквально все стороны нашего бытия, и человеку приходится дома, на работе, в магазине, в транспорте совершать поступки, которые либо делают его христианином, либо делают его не христианином. Поэтому совершенно естественно, когда человек будет задавать духовнику какие-то вопросы, связанные со своей повседневной жизнью, но в определенной плоскости: как мне жить по-христиански в тех обстоятельствах, в которых я существую? И в связи с этим некоторые бытовые вопросы тоже могут звучать, но именно «в связи с этим», а не в такой трактовке: «Куда мне шкаф поставить, и куда мне кровать передвинуть?». Ведь священник – это не специалист в области фен-шуя…

Неполезно для души?

Бывают ситуации, хоть внешне и похожие на приведенные примеры, но несколько иные. Предположим, человек ведет бизнес и думает о том, купить ему еще один магазин или нет, но не с точки зрения материальной выгоды, а с точки зрения духовной безопасности: стоит ему развивать бизнес, отдавая ему еще больше времени и сил, или это уже будет неполезно для его души. Есть принципиальная разница между ситуацией, когда человек пытается использовать священника как консультанта и когда человек просто приходит к своему духовнику для того, чтобы он дал некую духовную оценку его намерениям, чтобы попросить благословения на какое-то новое начинание, какие-то изменения в жизни – например на переезд. И совершенно естественно, что пастырь в этом случае может поделиться с ним своими соображениями, которые у него родились при наблюдении других подобных ситуаций, от чего-то человека предостеречь, в какой-то ситуации даже его остановить. При этом подразумевается, что вопрошающий сначала посоветовался со специалистами, сам взвесил все «за» и «против», а потом, обращаясь к священнику, обрисовал общую ситуацию с учетом всех мнений. И тогда священник уже может попытаться вместе с человеком как-то оценить риски, порассуждать. Но решение человеку все равно принимать самому.

Исповедь. Фото: Борис Гуревич

Кроме того, священник – употреблю такое слово – «настроен» на прихожанина, который у него регулярно окормляется. Это нечто похожее на интуицию родителей, которым нередко удается почувствовать нависшую над их детьми угрозу. Ничего сверхъестественного: просто мама или папа беспокоятся о ребенке, переживают за него. И порой духовник может таким же естественным образом почувствовать опасность, которая таится в том, что собирается делать его духовное чадо.

Безусловно, священник должен молиться о том, чтобы Господь помог ему не ошибиться в отношении человека. Авва Дорофей говорит, что когда ты молишься о том, чтобы Господь открыл тебе Свою волю, то все равно можешь совершить после этого ошибку, но эта ошибка не будет трагической, потому что если после такой искренней горячей молитвы Господь тебе все-таки попустил ошибиться, то Он же тебе потом поможет из этой ситуации выйти.

Носитель традиции

Иногда и в отношении благословений люди впадают в крайности, ошибочно полагая, что благочестиво бежать к духовнику за благословением на каждый шаг. Если священник не страдает тягой к лжестарчеству и не стремится к тому, чтобы стать неким гуру для какой-то группы людей, то он будет объяснять, что человек в состоянии сам принять абсолютно любое решение, так как создан Богом свободным. И этот дар свободы Он никогда не отнимает, тем более не должно его терять и им пренебрегать в Церкви. Человек в Церкви не должен превращаться в ребенка, который не может сделать двух шагов без того, чтобы о чем-то священника не спросить. Правильно обращаться к духовнику за благословением, чтобы приобрести некий опыт и в дальнейшем этим опытом руководствоваться – не потому, что это опыт конкретного человека, одного-единственного, которому ты доверяешь, а потому, что в какой-то степени это опыт Церкви.

Церковная жизнь предполагает традицию, преемственность. А как эта преемственность реализуется? Именно через священника. Духовник для человека – это не только наставник, советчик, но и носитель традиции христианской жизни, который эту традицию каким-то образом передает. Священник сам пытается научиться жить этой жизнью, с большим или меньшим успехом, и пытается помочь в этом другому. И, наверное, на первых порах совершенно естественно, когда человек спрашивает священника о самых разных, в том числе и совсем простых вещах, как ребенок спрашивает родителя. Но ребенок не остается ребенком постоянно – он вырастает. И в Церкви человек постоянно должен расти.

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