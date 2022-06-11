Как проходит венчание в православной церкви

Венчание – представляет собой важное церковное таинство с давней историей. В церкви проводятся различные обряды, но только 7 из них удостоены звания «таинств» (по-другому даров Святого Духа): это таинство крещения, причащения, миропомазания, покаяния, соборования, венчания и священства.

Благодаря таинству венчания пара верующих христиан получает благословление от Бога на то, чтобы построить крепкий семейный союз, родить и воспитать потомство. Что нужно для венчания и как проводится данный обряд – давайте рассмотрим эту тему подробно в сегодняшнем материале.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЕНЧАНИЯ?

Прежде всего, потребуется согласие жениха и невесты, ведь только при обоюдной готовности возможно выполнить священное таинство. Оба молодожёна должны быть православными христианами. Если же они не проходили таинства крещения, не верят в Иисуса Христа, то венчаться им не имеет никакого смысла. В случае, когда женщина либо мужчина принадлежат к другой религии, то священник может обвенчать их, правда, с тем лишь условием, что детей, появившихся в браке, обязательно окрестят. У пары должно иметься подтверждение, что они официально заключили брак. Внебрачное венчание не разрешено. Зато можно венчаться в любое время после свадьбы – хоть через год, хоть через 20 лет! Организовать такое торжественное событие как венчание – не так просто, как кажется. Могут возникнуть трудности с подбором числа для таинства: запрещается венчаться по вторникам, четвергам и субботам, а ещё в даты больших постов. Если вы ещё не оформили официальный брак, но хотите обвенчаться, то сперва выберите дату для венчания, а потом отправляйтесь в ЗАГС подавать заявление. А если поженились ещё раньше, то для выбора удачного дня, чтобы соединить свои сердца перед Богом, используйте церковный календарь. Важно учитывать, что на церемонию венчания и жених, и невеста должны одеться максимально целомудренно. Допускается лёгкий макияж у девушки. Обоим важно запастись нательными крестиками, а невесте ещё и в обязательном порядке покрыть голову. Новобрачные могут созывать на торжественную церемонию гостей по своему усмотрению – здесь нет строгих запретов или ограничений.

ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕНЧАНИЕМ

Венчаться не могут люди, состоящие в родстве до четвёртого колена.

Таинство может проводиться не более трёх раз. На четвёртый раз церковь будет вынуждена отказать вам.

Недопустимо проведение таинства, если мужчина или женщина находятся в браке с другим человеком. Все связи должны быть заранее расторгнуты и оформлен совместный официальный брак.

Свидетелей нужно выбирать обязательно крещённых, они не должны находиться в разводе.

Для лиц младше 18 лет обряд венчания не проводится.

Если же одному или обоим супругам больше 80 лет или у них просто большая разница в возрасте – для венчания им потребуется получить особое разрешение у архиерея.

Запрещён церковный союз между людьми, которые состоят в гражданском родстве: допустим, отца и приёмной дочки.

Если девушка на момент таинства беременная, то об этом нужно заранее предупредить батюшку (во время причастия).

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ВЕНЧАНИЮ

В каждой церкви существует перечень своих правил подготовки перед процедурой венчания. Поэтому вам нужно заранее выяснить их у священнослужителя.

Что касается общих правил, то перед таинством церковного брака жениху и невесте важно причаститься, исповедоваться и придерживаться поста на протяжении 7 дней. За это время молодожёны должны очищать не только своё тело, но и душу, регулярно читая молитвы (какие именно и когда – вам расскажет батюшка).

Подготовка к венчанию включает в себя обязательный отказ от вредных привычек (вроде употребления спиртных напитков, курения), а также подразумевает запрет на интимные отношения между супругами.

Также с собой на таинство необходимо принести венчальный набор. Что он включает в себя – рассмотрим дальше.

ВЕНЧАЛЬНЫЙ НАБОР

Набор для венчания представлен следующими предметами:

Иконами Иисуса Христа и его божественной Матери. Важно подобрать образы в одной стилистике. Впоследствии они станут надёжным оберегом для мужа и жены, их принято передавать по наследству детям. Обручальными кольцами, которые символизируют собой вечную любовь. Они предварительно отдаются батюшке на освящение. Свечами – их новобрачные будут держать всю церемонию венчания. Рушником – на нём муж и жена стоят во время таинства, а затем его оставляют при храме. Покупается рушник белого цвета, символически он обозначает облако, на котором пара взмывает в небеса. Ведь не зря говорят, что браки заключаются на небе, а не на земле. Союзным рушником, символизирующим брачные узы. С его помощью батюшка свяжет за руку мужчину и женщину. Платочками – ими свидетели придерживают венчальные венцы над головой новобрачных. Короной – символизирует благословенье Бога. Платочками для свечей. Всю церемонию венчания должны гореть свечи, а платочки защитят руки и наряд невесты и жениха от капающего воска. Вином (выбирается церковное вино – кагор). Когда была произнесена молитва «Отче наш» молодым следует выпить вина из одной чаши. Таким действием они символически обозначают своё полное единение, желание быть вместе и в горе, и в радости.

КАК ПРОХОДИТ ВЕНЧАНИЕ В ЦЕРКВИ

Давайте теперь поговорим о том, как происходит венчание.

В храме совершается подготовка к таинству ещё до прибытия новобрачных: ставятся и зажигаются свечи, венчальные кольца отдаются священнику, расстилается белый рушник для жениха и невесты. Выполнить данную подготовку должны свидетель со свидетельницей.

Чуть позже в храм приезжают сами виновники торжества, приблизительно за полчаса до венчания. Сейчас им разрешается добираться вместе, а раньше жених приезжал первым и должен был дожидаться свою избранницу на пороге.

Само венчание проводится по таким шагам:

Шаг 1. Молодые входят в церковь, сопровождаемые диаконом. Женщина стоит с левой стороны от мужчины. Они становятся на белый рушник. Появляется священнослужитель, выполняет троекратное благословение новобрачных, даёт им в руки венчальные свечки. Муж и жена должны перекреститься после каждого из благословений.

Шаг 2. Диакон молится, прося Господа послать своё благословение для новобрачных.

Шаг 3. Священнослужителем выносятся венчальные кольца для жениха и невесты, они лежат на специальном подносе. Кольцо мужчины находится с левой стороны, а женщины – с правой. Венчающиеся должны трижды обменяться кольцами.

Шаг 4. Затем им следует подойти в центральную часть храма, двигаясь за священником. Тот задаёт вопросы ему и ей, согласны ли они добровольно заключить брак. После чего батюшка вопрошает присутствующих, не знает ли кто причины, почему союз не может быть заключён.

Шаг 5. Дьяконом вновь произносятся молебны. Когда они завершаются, то свидетели поднимают венцы над головами новобрачных.

Шаг 6. Выносится ёмкость с вином, супругам необходимо три раза выпить из неё до дна, но делая небольшие глотки.

Шаг 7. Потом священник объединяет молодых за руки, трижды проводит их вокруг аналоя.

Шаг 8. Венчающиеся должны подойти к Царским Вратам, прикоснуться губами к кресту и иконам. Батюшкой произносится напутственная речь и процедура венчания считается оконченной.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЕНЧАНИИ

Есть некоторые моменты, которые волнуют многих пар перед венчанием. Проведём обзор их дальше:

Невесте нельзя облачаться в костюм, на ней должно быть исключительно платье. А если в наряде обнажены плечи или спина, то требуется прикрыть их с помощью накидки.

Девушке желательно купить туфли на низком каблуке, ведь в храме придётся простоять несколько часов, за это время ноги могут сильно устать.

Важно сделать акцент на максимальной скромности в причёске и макияже для новобрачной. Нет смысла сооружать громоздкую причёску, ведь она всё равно спрячется за венцом.

С женихом ситуация более простая, ему нельзя только показывать на всеобщее обозрение пирсинг и татуировки, если таковые у него имеются. Если мужчина носит длинные волосы, то их следует собрать.

Все гости на церемонию должны запастись нательными крестиками, женщины покрывают голову платками.

На время совершения венчания всем следует выключить мобильный телефон.

Сегодня очень популярно заказывать услуги профессиональной фото и видеосъёмки, как для свадьбы, так и для венчания. Учтите, что для того, чтобы пригласить фотографа или видео-оператора в храм потребуется заранее получить разрешение и заплатить за него установленную сумму.

И самое главное – не забывайте о сакральном смысле церемонии венчания. Ведь она заключается не во внешних атрибутах, а в искреннем желании партнёров сочетать себя узами церковного брака, закрепить свою любовь Божьим благословением.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2498021108770670797/

А вы знали об этом?

В Древнем Риме мужья уступали своих жён другим мужчинам. Эта практика не была редкостью, особенно среди высших классов, и не считалась эксцентричной и неудобной. В его основе лежала идея о том, что женщины детородного возраста обязаны производить как можно больше потомство, чтобы обеспечить продолжение высших классов.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43088733433/ )

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