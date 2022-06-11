Как проходит венчание в православной церкви

Венчание – представляет собой важное церковное таинство с давней историей. В церкви проводятся различные обряды, но только 7 из них удостоены звания «таинств» (по-другому даров Святого Духа): это таинство крещения, причащения, миропомазания, покаяния, соборования, венчания и священства.
Благодаря таинству венчания пара верующих христиан получает благословление от Бога на то, чтобы построить крепкий семейный союз, родить и воспитать потомство. Что нужно для венчания и как проводится данный обряд – давайте рассмотрим эту тему подробно в сегодняшнем материале.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЕНЧАНИЯ?
- Прежде всего, потребуется согласие жениха и невесты, ведь только при обоюдной готовности возможно выполнить священное таинство.
- Оба молодожёна должны быть православными христианами. Если же они не проходили таинства крещения, не верят в Иисуса Христа, то венчаться им не имеет никакого смысла. В случае, когда женщина либо мужчина принадлежат к другой религии, то священник может обвенчать их, правда, с тем лишь условием, что детей, появившихся в браке, обязательно окрестят.
- У пары должно иметься подтверждение, что они официально заключили брак. Внебрачное венчание не разрешено. Зато можно венчаться в любое время после свадьбы – хоть через год, хоть через 20 лет!
- Организовать такое торжественное событие как венчание – не так просто, как кажется. Могут возникнуть трудности с подбором числа для таинства: запрещается венчаться по вторникам, четвергам и субботам, а ещё в даты больших постов. Если вы ещё не оформили официальный брак, но хотите обвенчаться, то сперва выберите дату для венчания, а потом отправляйтесь в ЗАГС подавать заявление. А если поженились ещё раньше, то для выбора удачного дня, чтобы соединить свои сердца перед Богом, используйте церковный календарь.
- Важно учитывать, что на церемонию венчания и жених, и невеста должны одеться максимально целомудренно. Допускается лёгкий макияж у девушки. Обоим важно запастись нательными крестиками, а невесте ещё и в обязательном порядке покрыть голову.
- Новобрачные могут созывать на торжественную церемонию гостей по своему усмотрению – здесь нет строгих запретов или ограничений.
ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕНЧАНИЕМ
- Венчаться не могут люди, состоящие в родстве до четвёртого колена.
- Таинство может проводиться не более трёх раз. На четвёртый раз церковь будет вынуждена отказать вам.
- Недопустимо проведение таинства, если мужчина или женщина находятся в браке с другим человеком. Все связи должны быть заранее расторгнуты и оформлен совместный официальный брак.
- Свидетелей нужно выбирать обязательно крещённых, они не должны находиться в разводе.
- Для лиц младше 18 лет обряд венчания не проводится.
- Если же одному или обоим супругам больше 80 лет или у них просто большая разница в возрасте – для венчания им потребуется получить особое разрешение у архиерея.
- Запрещён церковный союз между людьми, которые состоят в гражданском родстве: допустим, отца и приёмной дочки.
- Если девушка на момент таинства беременная, то об этом нужно заранее предупредить батюшку (во время причастия).
ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ВЕНЧАНИЮ
В каждой церкви существует перечень своих правил подготовки перед процедурой венчания. Поэтому вам нужно заранее выяснить их у священнослужителя.
Что касается общих правил, то перед таинством церковного брака жениху и невесте важно причаститься, исповедоваться и придерживаться поста на протяжении 7 дней. За это время молодожёны должны очищать не только своё тело, но и душу, регулярно читая молитвы (какие именно и когда – вам расскажет батюшка).
Подготовка к венчанию включает в себя обязательный отказ от вредных привычек (вроде употребления спиртных напитков, курения), а также подразумевает запрет на интимные отношения между супругами.
Также с собой на таинство необходимо принести венчальный набор. Что он включает в себя – рассмотрим дальше.
ВЕНЧАЛЬНЫЙ НАБОР
Набор для венчания представлен следующими предметами:
- Иконами Иисуса Христа и его божественной Матери. Важно подобрать образы в одной стилистике. Впоследствии они станут надёжным оберегом для мужа и жены, их принято передавать по наследству детям.
- Обручальными кольцами, которые символизируют собой вечную любовь. Они предварительно отдаются батюшке на освящение.
- Свечами – их новобрачные будут держать всю церемонию венчания.
- Рушником – на нём муж и жена стоят во время таинства, а затем его оставляют при храме. Покупается рушник белого цвета, символически он обозначает облако, на котором пара взмывает в небеса. Ведь не зря говорят, что браки заключаются на небе, а не на земле.
- Союзным рушником, символизирующим брачные узы. С его помощью батюшка свяжет за руку мужчину и женщину.
- Платочками – ими свидетели придерживают венчальные венцы над головой новобрачных.
- Короной – символизирует благословенье Бога.
- Платочками для свечей. Всю церемонию венчания должны гореть свечи, а платочки защитят руки и наряд невесты и жениха от капающего воска.
- Вином (выбирается церковное вино – кагор). Когда была произнесена молитва «Отче наш» молодым следует выпить вина из одной чаши. Таким действием они символически обозначают своё полное единение, желание быть вместе и в горе, и в радости.
КАК ПРОХОДИТ ВЕНЧАНИЕ В ЦЕРКВИ
Давайте теперь поговорим о том, как происходит венчание.
В храме совершается подготовка к таинству ещё до прибытия новобрачных: ставятся и зажигаются свечи, венчальные кольца отдаются священнику, расстилается белый рушник для жениха и невесты. Выполнить данную подготовку должны свидетель со свидетельницей.
Чуть позже в храм приезжают сами виновники торжества, приблизительно за полчаса до венчания. Сейчас им разрешается добираться вместе, а раньше жених приезжал первым и должен был дожидаться свою избранницу на пороге.
Само венчание проводится по таким шагам:
- Шаг 1. Молодые входят в церковь, сопровождаемые диаконом. Женщина стоит с левой стороны от мужчины. Они становятся на белый рушник. Появляется священнослужитель, выполняет троекратное благословение новобрачных, даёт им в руки венчальные свечки. Муж и жена должны перекреститься после каждого из благословений.
- Шаг 2. Диакон молится, прося Господа послать своё благословение для новобрачных.
- Шаг 3. Священнослужителем выносятся венчальные кольца для жениха и невесты, они лежат на специальном подносе. Кольцо мужчины находится с левой стороны, а женщины – с правой. Венчающиеся должны трижды обменяться кольцами.
- Шаг 4. Затем им следует подойти в центральную часть храма, двигаясь за священником. Тот задаёт вопросы ему и ей, согласны ли они добровольно заключить брак. После чего батюшка вопрошает присутствующих, не знает ли кто причины, почему союз не может быть заключён.
- Шаг 5. Дьяконом вновь произносятся молебны. Когда они завершаются, то свидетели поднимают венцы над головами новобрачных.
- Шаг 6. Выносится ёмкость с вином, супругам необходимо три раза выпить из неё до дна, но делая небольшие глотки.
- Шаг 7. Потом священник объединяет молодых за руки, трижды проводит их вокруг аналоя.
- Шаг 8. Венчающиеся должны подойти к Царским Вратам, прикоснуться губами к кресту и иконам. Батюшкой произносится напутственная речь и процедура венчания считается оконченной.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЕНЧАНИИ
Есть некоторые моменты, которые волнуют многих пар перед венчанием. Проведём обзор их дальше:
- Невесте нельзя облачаться в костюм, на ней должно быть исключительно платье. А если в наряде обнажены плечи или спина, то требуется прикрыть их с помощью накидки.
- Девушке желательно купить туфли на низком каблуке, ведь в храме придётся простоять несколько часов, за это время ноги могут сильно устать.
- Важно сделать акцент на максимальной скромности в причёске и макияже для новобрачной. Нет смысла сооружать громоздкую причёску, ведь она всё равно спрячется за венцом.
- С женихом ситуация более простая, ему нельзя только показывать на всеобщее обозрение пирсинг и татуировки, если таковые у него имеются. Если мужчина носит длинные волосы, то их следует собрать.
- Все гости на церемонию должны запастись нательными крестиками, женщины покрывают голову платками.
- На время совершения венчания всем следует выключить мобильный телефон.
- Сегодня очень популярно заказывать услуги профессиональной фото и видеосъёмки, как для свадьбы, так и для венчания. Учтите, что для того, чтобы пригласить фотографа или видео-оператора в храм потребуется заранее получить разрешение и заплатить за него установленную сумму.
И самое главное – не забывайте о сакральном смысле церемонии венчания. Ведь она заключается не во внешних атрибутах, а в искреннем желании партнёров сочетать себя узами церковного брака, закрепить свою любовь Божьим благословением.
Источник : https://religiya.temaretik.com/2498021108770670797/
А вы знали об этом?
В Древнем Риме мужья уступали своих жён другим мужчинам. Эта практика не была редкостью, особенно среди высших классов, и не считалась эксцентричной и неудобной. В его основе лежала идея о том, что женщины детородного возраста обязаны производить как можно больше потомство, чтобы обеспечить продолжение высших классов.
Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43088733433/ )
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