Загадка на логику о хитрой женщине

Шутливые распределения логики на мужскую и женскую - это весело, но далеко от реальности, ведь настоящая логика обязует справляться не только с рутинными простыми вопросами, а и с более серьезными.

Начнем с того, что логика - это умение правильно мыслить. Это касается разных сфер деятельности, да что там - всей жизни. От логики человека зависит то, насколько легко он будет справляться с различными жизненными ситуациями.

Как же ее натренировать? Для этого не обязательно придумывать велосипед или решать очень сложные задачи. Достаточно лишь регулярно устраивать для себя мозговые штурмы, которые требуют мыслить структурно и последовательно. С этим помогут даже самые простые, на первый взгляд, задачи. Предлагаем одну из таких.

Условие

Загадочная женщина прославилась своей хитростью, так как она постоянно водила всех за нос. Она либо всегда лжет, либо всегда говорит правду, либо чередует правду и ложь. Как при помощи всего 2 вопросов, ответить на которые она может "да" или "нет", определить, какому типу ответов она следует прямо сейчас?

Постарайтесь не просто дать быстрый ответ, а действительно проанализировать это условие и подобрать наиболее рациональный ответ.

Готовы?

Еще немного времени.

Уверены в своем ответе?

Пришло время узнать правду.

Ответ

Нужно дважды задать ей один и тот же вопрос: "Чередуете ли вы правду с ложью сейчас?". Если она дважды ответит "нет", значит она всегда говорит правду. Два раза "да" - всегда лжет. "Да" и "нет" - чередует правду и ложь. Все оказалось очень просто!

А вам удалось правильно ответить? Как долго пришлось думать? Поделитесь своим результатом в комментариях.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2281519622419908655/

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