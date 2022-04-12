Как и за что казнили Калигулу?

Шекспировский персонаж Полоний сказал про Гамлета: «Если это безумие, то в нем есть система». Все действия римского императора Гая Юлия Цезаря Августа по прозвищу Калигула принято считать чистым сумасбродством. Но так ли это?

Жрец-друид в сериале «Британия»

Весной 40 г. н.э. император готовит масштабное вторжение в Британию. Причиной было не желание расширить границы Империи, а устранение постоянной угрозы для римских владений на северо-западе Европы. Британские друиды всячески поддерживали и вдохновляли своих сородичей на континенте, а вожди островных племён устраивали пиратские набеги на побережье. Калигула собрал большое войско и много десантных судов, но по прибытии на место от вторжения отказался. По свидетельству римского историка Светония, вместо этого он заставил легионеров собирать раковины на морском берегу. Это ли не явный признак потери рассудка?

Онагр, римский боевой механизм. Картина современного художника

Современные историки считают, что в данном случае могла иметь место семантическая ошибка. В латинском языке слово musculus означало как морские раковины, так и осадные машины. То есть римская армия на берегу Дуврского пролива по императорскому приказу демонстративно собирала боевые орудия, готовясь к вторжению, которое не было осуществлено. Почему? Британский учёный Томас Видеманн считает, что к римлянам пришли посланцы от британских племён, напуганных римскими планами, и договорились о мирном разрешении конфликта. Бритты прекратили пиратские действия и подрывную агитацию, а римляне не вторглись на остров.

Вожди варваров пришли просить римлян о мире. Картина современного художника

Возможно, Калигула вообще не планировал вторжение, ведь оно обошлось бы Империи очень дорого и не окупилось бы в ближайшие десятилетия. Точно так же император действовал и на германском лимесе — демонстративно готовился к захвату земель за Рейном, а когда испуганные вожди варваров увели свои народы подальше от грозных римских легионов в глубь непроходимых лесов, отказался от своих планов. Тем самым Калигула обеспечил прочный мир в этом регионе, притом без пролития крови.

Компьютерная реконструкция внешности Калигулы

Калигула вообще не любил воевать. С главным соперником Рима на Востоке, Парфией, он тоже предпочёл вести переговоры. Внешняя политика Калигулы сберегала жизни римлян и государственные средства, но делала его крайне непопулярным у римской знати. Во все эпохи дети патрициев на войне делали стремительные карьеры, а их отцы обогащались на военных поставках и грабеже завоёванных территорий. Без постоянных войн могла бы обойтись Империя, но не её политическая элита.

Калигула верхом на Инцитате. I в. н.э.

Все прочие так называемые безумства императора служили одной цели — унизить сенат. Взять хотя бы историю с любимым конём Калигулы по кличке Инцитат, которого он хотел сделать консулом. Почему именно консулом? Это высший пост исполнительной власти в Республике, нечто вроде современного президента. Калигула сам был консулом первые годы своего правления, но осенью 39 года избираться на этот пост не стал. Второй консул в те дни умер, и какое-то время Рим пребывал вообще без консулов.

Калигула и его конь. Картина современного художника

Ничего страшного при этом не случилось, все остальные магистраты работали как прежде. Тогда Калигула и сказал, что неплохо бы сделать консулом его коня. По сути, он назвал этот пост чисто декоративным, на котором может находиться даже неразумное животное. У сенаторов это заявление вызвало шок. Ведь формально Рим при императорах оставался республикой, а консулы были одним из главных её символов. Сенат счёл, что Калигула своими словами демонстративно и публично унизил саму республику. Но из страха перед безжалостным правителем сенаторы в тот раз промолчали.

Александрия Египетская в античности. Арт из компьютерной игры Assassin's Creed Origins

В конце 40 года по Риму прошёл слух, что Калигула со всем аппаратом управления Империей, в котором к тому времени остались только его личные ставленники, намерен перебраться в столицу провинции Египет — Александрию. Там император стал бы абсолютно неуязвим для любых заговорщиков. Неизвестно, насколько этот слух соответствовал истине, но сенаторы решили, что действовать нужно немедленно. 24 января 41 г. н.э. преторианцы во главе с центурионом Кассием Хереей внезапно напали на охраняемого ими Калигулу, которому нанесли 30 ударов мечом — на 7 больше, чем получил в своё время Юлий Цезарь.

Убийство императора в фильме «Калигула» Тинто Брасса, 1979 г.

Сенаторы сразу после этого поспешили заявить о восстановлении Республики. Они хотели, чтобы Римом больше никогда не правил один человек, а высшая власть вернулась к сенату. Однако остальные римляне думали иначе. Здание сената окружила толпа, которая выкрикивала имя Клавдия — родственника покойного Калигулы. Поскольку преторианская гвардия также поддержала нового императора, сенаторам пришлось смириться с выбором народа.

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