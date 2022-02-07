Сало: почему этот продукт стал культовым на Украине

Считается, что интерес к салу на Украине возрос в XVI веке, когда участились набеги татар и турок из Османской империи на славянские территории.

Легенда о сале

Чтобы иноверцы не отбирали хотя бы скот, запорожцы придумали хитрый трюк: они воспользовались религиозными особенностями гастрономических предпочтений нападавших мусульман, и стали разводить почти только одних поросят. На них интерес разбойников не распространялся – согласно Корану, свиное мясо считается нечистым, и запрещено к употреблению. Так, популярным стало и сало.

Для выживания без коров и овец требовались большие заготовки мяса, а свиное сало превосходно хранилось. Сметливые украинцы, замечая религиозный ужас мусульман перед салом, натирали им даже другие продукты, для того, чтобы запах свинины отпугнул захватчиков. Делались даже специальные сальные полотна. Вывесив такое перед погребом, украинец мог гарантированно защитить свой погреб со съестными припасами от нашествия мусульман. В итоге, даже после татарских набегов, сало осталось символом украинской кухни.

50 оттенков сала

Современные рецепты различают сало по способу заготовки – в Украине традиционным считается сало с чесноком, шкварки из него также бросают в борщ.

В Венгрии, к примеру, его обваливают в красном перце, в Эстонии – коптят. Известно, что меню партийного работника СССР обязательно включало в себя 50 грамм сала.

Однако культовым в Украине стали не только блюда из сала, но и юмор о нем: песни о «белом-душистом сале запашистом», шутливый гимн «Союз нэпорушный любытэлив сала», шоколадные батончики «Сало в шоколаде» (на самом деле роль «сала» там играет молочная патока), многочисленные рекорды на самый большой бутерброд с салом и т.д. стали настоящей национальной традицией, формирующей своеобразный культ сала.

«Саломания» не стоит на месте: в 2008 году в Луцке энтузиасты попытались организовать «Партию любителей сала», а в 2011 году во Львове был открыт музей «Сало», в котором экспонируются скульптуры исторических и литературных персонажей, к примеру, Мэрилин Монро, Тараса Бульбы, Николая Гоголя, а также картины и фотографии, посвященные теме сала. В качестве сувенира там можно купить мороженое с «салом» или «сало» в шоколаде. Ежегодно в Украине проводятся специализированные фестивали и ярмарки, к примеру, «Верховинское сало», где посетители могут подобрать себе сало по вкусу. В Украине есть даже журнал с «кодовым» названием «САЛО». Ничего удивительного, для страны этот продукт стал по-настоящему культовым символом.

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