Женщины-воины: ярость персидских амазонок

В древности власть Персидской империи охватывала почти всю Азию. Соседним государствам было просто нечего противопоставить агрессивной политике Ахменидов, каждое свое слово подкреплявших огромной армией под командованием сильнейших военачальников. К удивлению археологов, ДНК-тесты погребенных воителей двухтысячелетней давности обнаружили, что уже в ту пору женщины упорно боролись за свои права, смело отстаивая позиции на поле боя с мечом в руке. Несмотря на то, что мало кто слышал об этих амазонках, их храбрость, интеллект и героизм вполне достоин отдельной легенды.









Томирис, королева-воительница



Томирис считается самой свирепой женщиной из всех когда-либо живших. Эта красотка обладала нулевой терпимостью к тем, кто рискнул посягать на ее территорию, или на ее трон. Мудрая, дикарски жестокая девушка прославилась военными победами. Кроме того, Томирис была известна изобретательными пытками — к примеру, королева заставляла неугодных совершать самокастрацию.





Бану, жена Бабака



В 816 году н.э., Бану и ее муж Бабак возглавляли сопротивление власти арабского халифата, захватившего их племенную территорию. Бану была очень опытным лучником и прекрасным, но жестоким командирам. 23 года продержались они в своей горной крепости, стены которой не мог сокрушить враг. Не проиграв ни одной битвы, Бану и Бабак были преданы доверенным человеком и отданы противнику.





Хавла бинт аль-Азвар



Хавла бинт аль-Азвар была целительницей при армии мусульман, стремившихся распространить слово Аллаха по всей Персии в 7 веке н.э. Во время бушующей битвы против Византийской империи пал брат Хавлы: вне себя от горя, девушка сбросила одежду целительницы, спрятала лицо под зеленым шарфом, схватила ятаган и бесстрашно бросилась в самую гущу схватки. Напор ее был столь страшен, что византийцы попятились, а воодушевленные соратники Хавлы повернули ход сражения в свою пользу.





Апраник, воин Сасанидов



Дочь персидского военачальника выросла в звуках битвы. Апраник пошла по стопам отца и стала профессиональным солдатом, безо всякой протекции поднявшись от простого бойца до командира. В сражениях против Праведного Халифата девушка приняла командование остатками военных сил Сасанидов и несколько лет выматывала врага внезапными молниеносными атаками.





Самси, аравийская королева



Королева Самси Аравийская вошла в историю как бесстрашная воительница, с которой считались даже великие цари соседней Ассирии. Самси наладила торговый путь в эту мощную державу и поклялась в верности ее правителям. Но и такого положения было для девушки недостаточно: Самси объединилась с Дамаском, чтобы вытеснить ассирийцев из региона. Кровопролитная война закончилась полным разгромом для Дамаска, а Самси попала в плен. Вместо того, чтобы казнить девушку, ассирийцы вернули ее на трон, показав свое уважение такой невероятной смелости.





Пантея, командир Бессмертных



Пантея считалась одной из самых успешных командиров в армии Кира Великого. После того, как Кир завоевал Вавилонскую империю, Пантея организовала элитный отряд Бессмертных, бойцы которого внушали трепет врагам одним своим видом. В отряде всегда было ровно 10 000 воинов: погибшие в бою сразу же заменялись новыми обученными солдатами.





Зенобия



Зенобия правила Пальмирой в 1 веке н.э. и была в ту пору одной из немногих людей, рискнувших бросить вызов авторитету Рима. Умными политическими уловками Зенобия смогла нанести болезненный удар великой империи, оставив без продовольственных поставок половину страны. Королева на равных поддерживала отношения с военными и политическими лидерами соседних стран, что в то время было беспрецедентным достижением для женщины.



источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Зачем англичане спровоцировали февральскую революцию https://otari.mirtesen.ru/blog/43468069773/

Исторические находки, которые поставили учёных в тупик https://otari.mirtesen.ru/blog/43732598607/

Малоизвестные и весьма занимательные факты о государственных флагах разных стран (https://otari.mirtesen.ru/blog/43565869062/)