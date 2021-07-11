Можно ли креститься второй раз?

Последнее время многие «захожане» задают один и тот же вопрос: можно ли креститься со вторым именем? И это, как правило, не Рустэмы и Тимуры, которых так или иначе нужно крестить с другим именем (ведь нет таких имен в святцах), а вполне себе обычные Иваны и Марии.

Бывают и вариации вопроса: можно ли креститься повторно или поменять имя, данное в Крещении. Причина этого явления очень простая: в интернете сейчас очень распространены советы разных «белых магов» и прочих оккультистов о борьбе с порчей путем… перекрещивания.

Вредные советы

Начнем с примеров. Вот какие «полезные советы» дают в интернете для тех, кто хочет креститься сам или крестить ребенка. Нельзя крестить ребенка сразу после отпевания в храме, нельзя вытирать воду, которая выплеснулась на пол во время Крещения, нужно позвать на Крещение четное количество гостей. Эти и многие другие советы мы читаем как на самых разных эзотерических сайтах, так и на вполне благопристойных сайтах для молодых родителей.

Но самым выдающимся советом является следующий: «Если вы возьмёте себе при Крещении иное имя, порчу вам сделать станет значительно сложнее, поскольку «адрес изменился»». Читаем дальше: «Абсолютное большинство церковных батюшек не одобряют идею повторного крещения и скорее всего откажутся проводить ритуал, если вы им откроете всю правду.

Так что вам придётся слукавить и сказать, что Крещение будет проводиться впервые. И сразу же называете только то новое имя, которое вы подобрали! Если у вас потребуют официальный документ (например, паспорт) для проверки имени, просто идите в другую церковь».

То есть для того, чтобы креститься с другим именем, нужно соврать! И соврать в храме. Давайте дадим оценку этому совету с точки зрения православия: человек пытается отгородиться от порчи путем совершения магического действия. И чтобы обряд точно «подействовал», советуют совершить грех, советуют соврать в храме. Как мы знаем, лукавому нужна одна жертва – человеческий грех. И эту жертву надо принести лукавому.

Всё это напоминает советы, как «правильно» гадать на святках: надо украсть свечу в храме и т.д. То есть для того, чтобы лукавый ответил на твои вопросы, нужно совершить грех воровства. Ну или любой другой грех. Главное – грех. Главное – принести жертву дьяволу.

Церковь против Крещения со «вторым именем» просто потому, что не верит в порчу. Мы, православные люди, верим в то, что Господь посылает нам только то, что необходимо в нашей жизни. Да, зачастую это бывают какие-то испытания и скорби, но они нужны для нашего спасения.

Если православный христианин живет нормальной духовной жизнью, если он регулярно причащается, исповедуется, постится и т.д, то никакая порча его не возьмет. В Евангелии есть следующие слова Спасителя: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30). То есть нельзя быть «средним», не хорошим и не плохим. Если человек не со Христом, если он не живет церковной жизнью, то он становится противником Христа.

Если современный человек не заполняет свою жизнь Богом, не ставит Его во главу угла, то в его жизнь приходит лукавый и с удовольствием поселяется в ней. И если нет духовного опыта, нет жизни со Христом и во Христе, то человек начинает «защищаться» от лукавого всякого рода магическими действиями. Борется с порчей и вешает подвеску или амулет, а потом доходит и до таких крайностей, как Крещение со вторым именем.

Бороться с порчей «магическими способами» – это то же самое, что заливать костер бензином или лечить диабет сахаром.

Поменять имя

Еще одна печальная вариация борьбы с порчей и привлечения удачи – это желание поменять имя. Для православной традиции характерно понимание, что святой, в честь которого назван человек, – это пример для подражания в духовной жизни. Крестили в честь миссионера – должен стараться проповедовать, крестили в честь преподобного – проявлять смирение и воздержание в своей жизни. Но суеверие искажает и это. Некоторые люди считают, что если крестили в честь мученика – значит, всю жизнь будешь мучится. Хочешь избежать этого мучения – меняй имя. Обратите внимание: не меняй жизнь, а меняй само имя. Иди по пути наименьшего сопротивления – этот призыв в высшей степени странен для христианина, к которому обращены слова Спасителя: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Мф. 7, 13).

Православие знает только один способ изменить имя – монашеский постриг. Но это способ только для тех, кто очень сильно хочет изменить свою жизнь.

Подробнее я уже писал о выборе имени для Крещения и не буду повторяться.

Крестите еще раз

Есть и еще одно, совсем страшное проявление «борьбы с порчей» – это попытки креститься повторно. Логика этих «полезных советов» та же самая: если на имя при Крещении навели порчу, то надо поменять его. Лучше всего путем второго Крещения. Напомню одно интересное выражение: «дьявол – обезьяна Бога». То есть дьявол как бы пародирует всё то, что делает Господь. В традиционном православном понимании Крещение – это начало новой жизни, второе рождение человека от «воды и Святого Духа». Дьявольская пародия на Крещение – второе крещение – ставит перед собой одну цель: решить какие-то житейские проблемы. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6, 3-4).

Христианин крестится в смерть Христову с тем, чтобы с Ним пострадать в жизни и потом воскреснуть. Господь Сам призывает своих учеников взять на себя Его иго: «ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11, 30). Обратите внимание: мы верим в Крещение как призыв следовать за Христом непростым, но верным путем. А «второе крещение» – это попытка креститься ради решения проблем земных. То есть настоящий сатанинский путь.

И в заключение напомню один момент из житий древних святых. Многие мученики первых веков на вопрос об их имени говорили, что имя им христианин, и это имя для них самое главное в их жизни. Настолько важное, что они шли ради него на смерть, а уж никак не пытались сменить его ради получения земных благ.

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