7 фильмов, в которых актеры занимались сексом по-настоящему

На что только не идут актеры, чтобы выглядеть на экране естественно! Некоторые даже согласны терпеть на съемках всяческие удовольствия. Вот семь вполне серьезных фильмов, которые ни один критик не назовет порнографическими, поэтому и мы назовем их натуралистическими. Сцены секса в этих картинах выглядят так естественно потому, что это не имитация, а действительно сцены секса.
1. «Джеймс Джойс: Женщины» (1985), Ирландия
Байопик о великом ирландце Джеймсе Джойсе, авторе «Улисса». Слоган фильма незатейлив: «Шедевр эротики». В центре киноповествования отношения писателя с шестью женщинами — настоящими (вроде его жены Норы) и выдуманными (персонажами его книг).
Всех женщин сыграла Фионнула Флэнаган. В наш список фильм попал из-за сцены, в которой Фионнула открыто и самозабвенно занимается перед камерой мастурбацией, декламируя во время этого увлекательного процесса заключительные строчки романа «Улисс»: «…и тогда я сказала ему глазами, чтобы он снова спросил да и тогда он спросил меня не хочу ли я да сказать да мой горный цветок и сначала я обвила его руками да и привлекла к себе так что он почувствовал мои груди их аромат да и сердце у него колотилось безумно и да я сказала да я хочу Да».Книга, конечно, была лучше, но эта сцена тоже ничего!
2. «Империя чувств» (1976), Япония
Один из главных хитов советских кинотеатров 1990 года: граждане возмущались непристойностями, но толпами валили на показ, чтобы не возмущаться голословно. Праведный гнев «Империя чувств» вызвала не только в СССР.
Сразу по выходе в 1976 году фильм был запрещен к широкому прокату в Европе и США. И даже на родине, в Японии, шла урезанная копия, а самого режиссера четыре года таскали по судам. А в Великобритании полная видеоверсия «Империи» вышла только в 2000-м!
При всем этом картина сразу стала классикой, на Каннском фестивале критики даже удостоили ее титула «первый великий эротический фильм». Все разнообразные сцены секса в этой истории страстных отношений между владельцем отеля и его любовницей-служанкой были сняты вживую. Особо выделяется эпизод с фелляцией, во время которой девушка еще и успевает попутно затягиваться сигареткой. Сейчас такие сцены показывать нельзя, так как это пропаганда курения.
3. «Пола Икс» (1999), Франция
А вот и наш скромный вклад в полупорнокинематограф! В фильме «Пола Икс» Екатерина Голубева играет таинственную Изабель, с которой красиво и торжественно занимается сексом писатель Пьер (Гийом Депардье). Хотя в этой истории инцеста и страсти (Пьер и Изабель вроде как брат и сестра) в самых откровенных сценах участвовали дублеры, не приходится сомневаться, что Голубева и Депардье не стояли безучастно в сторонке, а очень даже активно лежали.
4. «Бурый кролик» (2003), США
Фильм про неприкаянного мотоциклиста, который куда-то едет, и едет, и едет… В общем, больше ничего на экране не происходит. После премьерного показа в Каннах маститый критик Роджер Эберт назвал «Кролика» «наихудшим фильмом за всю историю Каннского фестиваля». Винсент Галло, режиссер, сценарист, оператор, продюсер, монтажер и исполнитель главной роли этой кинокатастрофы, сперва долго возмущался и публично спорил с критиком в прессе, но потом перемонтировал фильм, да так хорошо, что даже заслужил похвалу Роджера Эберта.
Что до без обиняков снятой сцены орального секса между главным героем и его бывшей подружкой, то она осталась без изменения в обеих версиях картины. На момент съемок фильма актриса Хлоя Севиньи и Винсент Галло были любовниками и в жизни. Так что, в принципе, эти несколько минут фелляции можно считать домашним порно.
5. «9 песен» (2004), Великобритания
Довольно унылый рассказ о романе между исследователем Антарктиды (прям вот так, да) и студентки, которые познакомились на рок-концерте. Фильм, как гордо рассказывал режиссер Эндрю Итон, снимался практически без сценария. Большинство происходящего на экране — режиссерская и актерская импровизация. И это, увы, заметно. Фильм состоит из сцен секса, перемежающихся с фрагментами живых выступлений многочисленных рок-групп, которые на момент съемок фильма давали концерты в Лондоне.
Актеры Марго Стилли и Киран О’Брайан проявили себя настоящими профессионалами, для которых работа — всё. Они не общались друг с другом ни на съемочной площадке, ни за ее пределами, но сексом перед камерой занимались далеко не понарошку. Куннилингус, фелляция, игры с вибратором и даже эякуляция — вот она какая, актерская импровизация.
Добавим, что 23 февраля 2008 года, к удивлению многих зрителей, фильм был показан по семейному каналу «СТС». Однако самая активная часть общественности, занятая празднованием Дня защитника, почему-то это пропустила и даже не возмутилась.
6. «Любовь» (2015), Франция
Картина повествует о душевных терзаниях начинающего кинорежиссера, который спит не с той, с кем хочет спать.
Творение Гаспара Ноэ, в оригинале названное понятным всему миру английским словом «Love», — самый свежий фильм в этом списке. «Любовь» снята в формате 3D и хотя бы поэтому выделяется среди остальных пунктов. Ну а самими неподдельными сценами секса она особо не выделяется. Обычный секс, оральный секс, эякуляция — все это есть почти в каждом из перечисленных здесь фильмов.
В России фильм показывали на фестивалях, но он так и не появился в большом прокате, поскольку Министерство культуры насчитало слишком много «сцен порнографического характера». А вот в Грузии после демонстрации «Любви» даже было возбуждено уголовное дело.
7. «Трахни меня» (2000), Франция
Если коротко, то это примерно как «Тельма и Луиза», только с отрицательным знаком. Героини Надин и Ману, пустившиеся в богатое сексом и насилием путешествие по Франции, не вызывают в зрителе ничего, кроме отвращения. Фильм начинается со сцены группового изнасилования, а дальше все только хуже.
Сорежиссером и одним из авторов сценария выступила бывшая порнозвезда Корали Чинь Тхи, которая, видимо, так устала от обычной порнографии, что сварганила фильм, полный примерно тех же самых сцен, но снятых и поданных так, что возбудить они могут только психопата.
В Австралии фильм был запрещен к показу на десять лет, а затем в 2013-м еще на десять. Во Франции же «Трахни меня» мелькнул в прокате, после чего по настоянию общественности был запрещен. Причем сразу на 28 лет. До этого такой чести не удостаивался ни один фильм.
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