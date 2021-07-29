7 фильмов, в которых актеры занимались сексом по-настоящему

Байопик о великом ирландце Джеймсе Джойсе, авторе «Улисса». Слоган фильма незатейлив: «Шедевр эротики». В центре киноповествования отношения писателя с шестью женщинами — настоящими (вроде его жены Норы) и выдуманными (персонажами его книг).

Всех женщин сыграла Фионнула Флэнаган. В наш список фильм попал из-за сцены, в которой Фионнула открыто и самозабвенно занимается перед камерой мастурбацией, декламируя во время этого увлекательного процесса заключительные строчки романа «Улисс»: «…и тогда я сказала ему глазами, чтобы он снова спросил да и тогда он спросил меня не хочу ли я да сказать да мой горный цветок и сначала я обвила его руками да и привлекла к себе так что он почувствовал мои груди их аромат да и сердце у него колотилось безумно и да я сказала да я хочу Да».

2. «Империя чувств» (1976), Япония

Книга, конечно, была лучше, но эта сцена тоже ничего!