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Как выглядит "Хранилище Судного дня"

Человечество уже давно пытается предугадать сценарий, согласно которому из-за изменения климата, стихийного бедствия или ядерной войны жизнь, которую мы знаем, подойдет к концу.

Вне зависимости от сценария, по которому будут разворачиваться события, земля, которая всегда была источником питания и жизни, может превратиться в негостеприимную пустыню. Что произойдет с нами, если все растения погибнут? Как человечество сможет выжить в такой среде?

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

 

Запасной план

Оказывается, ООН уже давно разработала план на случай такой чрезвычайной ситуации. Скрытое на глубине приблизительно 120 метров внутри горы на отдаленном острове между материковой Норвегией и Северным полюсом Всемирное семенохранилище на архипелаге Шпицберген предназначено именно для того, чтобы прийти к нам на помощь, если что-то подобное произойдет. Этот архипелаг был выбран из-за вечной мерзлоты, а также потому, что он отличается низкой тектонической активностью. Здесь хранятся ценные семена зерновых культур со всего мира.

Строительство этого хранилища было начато еще в середине 2006 года, и уже к 2008-му его смогли открыть. Финансировали проект такие мировые финансовые гиганты, как фонды Билла Гейтса, Рокфеллера и ряд других, хотя инициатором строительства выступала Норвегия.

На момент открытия в 2008 году стоимость проекта составила 9,6 млн. долларов.

В последнее время из-за гражданской войны в Сирии оно пришло на помощь человечеству, став первым полиэтническим хранилищем. Хотя «Хранилище Судного дня», как его еще называют, не является открытым для общественности, у вас есть шанс увидеть, что находится внутри, благодаря многочисленным фото, предоставленным в этой статье.

Надежность зернохранилища

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

Шпицберген - это самое северное место в мире, к которому до сих пор есть регулярные рейсы, в соответствии с данными Crop Trust (группа, ответственная за глобальную систему семеноводства).

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

 

Всемирное семенохранилище расположено на высоте 130 метров над уровнем моря, в поселке Лонгийр, и в его воздухе очень мало влаги. При строительстве хранилища проектировщики смоделировали наше возможное будущее на 200 лет вперед. Это значит, что изменение климата и неизбежное повышение температуры, которое произойдет за это время, не сможет навредить семенам, хранящимся внутри. Поселок на архипелаге Шпицберген, где построили хранилище, останется выше уровня моря даже в том случае, если растает значительная часть ледниковых покровов на Северном и Южном полюсах.

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

Так как хранилище утопает в вечной мерзлоте, оно может оставаться замороженным по крайней мере 200 лет. Даже если оборудование, которое поддерживает температуру, выйдет из строя, понадобится несколько недель, чтобы воздух прогрелся хотя бы на 3 градуса. Это возможно благодаря тому, что зернохранилище построили в северных широтах, на самом деле всего в 1000 км от Северного полюса.

Семена каких растений здесь хранятся?

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

 

«Хранилище Судного дня» содержит семена из более чем 60 учреждений и почти из каждой страны в мире. При этом каждая страна получила собственный отсек в зернохранилище. Семена собраны из более чем 1500 мировых банков генов, которые хранят образцы семян всех произрастающих в регионе расположения культур.

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

Резервные копии всех этих семян отправляются на Шпицберген, так как в случае бедствия образцы в мировых банках генов могут оказаться уничтоженными.

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

 

Таким образом, генетическое разнообразие растительных культур со всего мира находится в целости и сохранности.

Система доставки на остров

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

Образцы семян доставляются на Шпицберген в специальных больших коробках, которые сканируются рентгеновскими лучами, после того как они попадают на остров. Такие меры проводят в целях безопасности, чтобы убедиться, что внутри коробок нет ничего, кроме семян.

Уровни безопасности

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

 

Крыша и часть фасада здания являются произведениями искусства с легкой инсталляцией, так как все общественные здания в Норвегии, по закону, обязаны иметь образцы искусства.

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

В «Хранилище Судного дня» ведут пять дверей с кодовыми замками, так что все, кто хочет попасть внутрь, должны их пройти. Все двери являются взрывобезопасными. Между ними расположены герметические тамбуры со шлюзовыми камерами. Кроме того, хранилище оборудовано сенсорами движения. Несмотря на то что оно находится глубоко под землей, толщина стен составляет 1 метр. Благодаря такой дополнительной защите хранилище сможет выдержать землетрясение, или, к примеру, попадание ядерной боеголовки.

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

 

Плюс ко всему, представители Crop Trust говорят, что белые медведи, которые численностью превосходят людей на острове, обеспечивают дополнительный «уровень безопасности».

Условия хранения

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

Температура внутри хранилища поддерживается на уровне -18 градусов по Цельсию. Этого достаточно, чтобы семена не начинали всходить и замедлили свое старение – в некоторых случаях на тысячи лет.

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

 

На сегодняшний день в хранилище содержится более чем 860 тысяч выборок, собранных с момента открытия в 2008 году. Каждый такой образец содержит 500 семян.

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

Зернохранилище на Шпицбергене имеет три основные комнаты. В них есть достаточно места для хранения 4,5 миллионов образцов. Это значит, что общее количество семян превышает 2 миллиарда. Этого будет достаточно, чтобы полностью восстановить те растения, которые окажутся под угрозой исчезновения или же исчезнут в результате возможной катастрофы.

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

 

На остров семена доставляются запечатанными в фольгу. В хранилище их держат в запечатанных коробках, чтобы предотвратить порчу.

Как хранилище справляется со своей функцией

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

В 2015 году банк семян ICARDA, расположенный в Сирии, взял образцы из зернохранилища (подобное случилось в первый раз), чтобы восстановить свои запасы семян, которые были повреждены в результате войны.

Как выглядит "Хранилище Судного дня"

 

Этот случай свидетельствует о том, что «Хранилище Судного дня» исправно выполняет свою функцию. Тем не менее ученые надеются, что в ближайшем будущем не будет никакой необходимости для таких действий. «Это показывает, почему мы построили его, - говорит Кэрри Флауер. - Потеря этой коллекции будет незаменимой... Я говорю людям, что финансирование строительства такого зернохранилища было оправданным, поскольку уже сейчас оно функционирует как страховой полис».

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