Поганые - почему язычников на Руси называли именно так?

И какое это отношение имеет к слову "деревенщина"?

Фрагмент иллюстрации Степана Гилева

Если помните, то в русских сказках часто используется слово "поганые" по отношению к разным недругам или чудищам. А уж в былинах на эпитет "поганый" совсем не скупятся. Один из главных ворогов богатырей так и зовется Идолище Поганое.

Если присмотритесь к особенностям употребления этого слова, то заметите, что его никогда не применяют по отношению к "своим" злодеям. Ну то есть какие бы разборки ни кипели между самими богатырями (а там немало некрасивых историй было), никто из них "поганым" никогда не назывался. Это словечко припасено было только для язычников - всякой нехристи, говоря по-старинному.

А почему язычников называли именно погаными?

Понять это, оставаясь в рамках только русского языка, невозможно. Для того, чтобы найти правильный ответ, необходимо заглянуть в историю Римской империи христианских времен.

Как известно, Рим официально стал христианским в IV веке нашей эры при императоре Константине. Новая вера и раньше имела довольно сильные позиции в империи, но после того, как было дано добро на самом высшем уровне, стала стремительно распространяться среди элиты.

Вот среди этой самой элиты и возник обычай презрительно называть тех, кто еще не успел приобщиться к новой моде, "деревенщиной". По-латински это будет звучать так: paganus.

Очень быстро за словом paganus закрепилось новое значение - язычник. Позже, во времена Византии, это превратилось в греческое слово "пагани" с тем же значением. А когда на Русь из Царьграда пришло православие, русичи тоже стали называть язычников на греческий лад - погаными.

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