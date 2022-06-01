Почему мудрым и независимым людям сложнее встретить любовь

Когда человек молод, кажется, что весь мир находится у его ног. Юность известна своей полной открытостью всему неизведанному, именно потому первые влюбленности случаются еще за школьной партой и часто быстро сменяют одна другую.

Любые отношения, детские или более взрослые, дарят нам опыт. Хороший или плохой, но всегда полезный. Казалось бы, с возрастом гораздо проще найти достойного партнера, но на практике с каждым годом это становится все сложнее. Дело в том, что мы начинаем разграничивать влюбленность, которая может охватывать нас чуть ли не каждый день, и любовь – добротное и практически вечное чувство. К тому же, мы тяжелее переживаем каждый новый разрыв и все больше концентрируемся на том, чтобы стать сильнее, жестче, сдержаннее, мудрее, прозорливее и, конечно же, независимее.

Чтобы найти идеального партнера, нужно чувствовать в нем потребность. В ином случае мы сознательно или подсознательно отторгаем всех, по отношению к кому начинает зарождаться привязанность. Даже некоторые счастливые пары распадаются по кажущейся многим незначительной причине – из-за жажды независимости. Когда один из партнеров становится все более самодостаточным, в отношениях возникает беспорядочность из-за того, что ему становится просто тесно в тех рамках, в которых он привык жить годами.

Это заставляет искать свободу – менять круг общения, самостоятельно организовывать свой досуг, находить новые хобби вне стен дома. Когда это происходит, один чувствует трепетную близость новых волнительных приключений, второй – боль.

Испытания приводят к тому, что мы все меньше удивляемся происходящему. Романтика улетучивается, как только человек понимает свою роль в отношениях, точнее, возложенные обязанности.

Немаловажное значение играет и фактор одиночества. Как правило, привыкшие к нему люди все время откладывают любовь. Они считают, что смогут окунуться в омут с головой только в том случае, когда произойдет чудо – либо они сами встретят свою половинку, либо кто-то влюбится в них так, что просто не сможет не вызвать взаимность. В то же время классические одиночки не отдают себе отчет в том, что мир тянется навстречу только тем, кто и сам открыт. Выбравшие этот путь искатели любви поступают по одному и тому же сценарию. Они редко выходят за рамки своего круга общения и делают это только для того, чтобы понять – в новой компании достойного их партнера также нет.

Кажется, что любовь – это естественное чувство, не требующее глубокого понимания. Мы же умеем дышать, осязать, воспринимать, размышлять. Но кто-то ограничивается тем, что бы хотелось приготовить на ужин, а кто-то пытается разобраться в более глобальных и часто неразрешимых вопросах.

На самом деле решение проблемы лежит на поверхности. Волшебна не сама любовь, а наше к ней отношение. Еще одна распространенная ошибка независимого человека – жизнь будущим днем. Сегодня он делает все для того, чтобы завтра оказаться успешным, богатым, получить признание, а после этого уже можно будет и о чувствах задуматься. Но в погоне за всеми мыслимыми и немыслимыми благами именно для любви удачный день может уже и не наступить.

Чем образованнее и интеллектуальнее человек, тем больше он склонен подавлять свои эмоции, а именно на них основано чувство любви. И столько ли в ней хорошего на самом деле, если множеству людей она не принесла ничего, кроме страданий?

Гораздо более успешны и стабильны отношения между людьми, которые одинаково воспринимают, ценят и оберегают собственное личное пространство. Но здесь может включиться еще один влияющий на совместное развитие пары фактор – уровень интеллекта. На протяжении всей жизни мы учимся чему-то у наставников. Сначала это учителя и преподаватели, позднее – коллеги и руководители. Но никто не учит нас любить. Вот почему отношения иногда воспринимаются с точки зрения холодной логики, но не анализируются на инстинктивном уровне.

Мудрость приходит с опытом – это общеизвестный факт. Стоит помнить, что женщины и мужчины мудреют по-разному хотя бы потому, что первые в большинстве своем легче переносят разрыв, а вторые совершенно не способны бороться за любовь. В результате дамы приобретают несвойственный скептицизм, а джентльмены предпочитают больше не давать волю своим чувствам, чтобы вновь не было мучительно больно за бесцельно прожитие годы. А теперь только представьте – два идеально совместимых на самом деле человека не могут рассмотреть друг друга только потому, что руководствуются приобретенной мудростью, а не интуицией.

Не стоит забывать и о возрасте. Самодостаточность и независимость, безусловно, хороши. Но вместе с изменением отношения к любви и мировоззрения мы с каждым годом сами минимизируем вероятность встретить своего человека. При существенно сузившемся круге общения вырастают требования к потенциальному партнеру, так как он должен соответствовать представлениям об идеальном спутнике, сформировавшимся в голове уже полностью постигшего свою личность человека.

Люди по-разному относятся к любви. Одни нашли ее еще в юности и уже многие годы счастливы в спокойных и гармоничных отношениях. Другие активно присматриваются к своему окружению и учатся на своих ошибках. А третьи пытаются переосмыслить свое понимание института семьи и брака, отпускают ситуацию и становятся более открытыми новым эмоциям. Именно так независимые личности находят своих половинок.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2484795398399461420/

А вы знали об этом?

Для некоторых видов пауков характерно явление матрифагии. Это означает, что подрастающие паучки съедают собственную мать. Но происходит это с её согласия.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Передача Крыма Украине в 1954 году: что нарушил Хрущёв (https://otari.mirtesen.ru/blog/43580321071/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!