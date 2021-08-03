Как Ротшильды и Рокфеллеры делят Россию

Многие загадочные явления в мире трудно объяснить без участия закулисных сил, которые всеми способами избегают публичности, но влияние которых на реальность, возможно, даже больше, чем мы можем предположить. В России и на территории бывшего СССР разгорается война между влиятельнейшими мировыми кланами, в сферу которых входят крупнейшие компании и целые отрасли. Дело ЮКОСа и Ходорковского, борьба вокруг «Норильского никеля», события вокруг «Башнефти» — по сути дела, отголоски борьбы Ротшильдов и Рокфеллеров за экономическое влияние в РФ.

БРЕД, ГОВОРИТЕ?

Как известно, современным миром управляет капитал. Увы, это реальная картина вчерашнего, сегодняшнего, да, пожалуй, и завтрашнего дня. Так уж сложилось, что до тех пор, пока существуют деньги, люди (в подавляющем своем большинстве, за исключением отдельных праведников и сумасшедших) будут стремиться к обладанию ими.

И у одних в силу различных причин это будет получаться успешнее, чем у других — таков закон жизни. Столь же очевидно, что обладатели крупных состояний будут стремиться их как минимум сохранить, а еще лучше — приумножить. И для достижения этой цели нужна власть, позволяющая максимально эффективно решить поставленные задачи. То есть, реальной властью обладают те, кто обладает реальными финансовыми ресурсами. То есть, реальной властью обладают те, кто обладает реальными финансовыми ресурсами.

Именно эти люди (вернее, эти группы) реально управляют мировой экономикой и политикой.Учитывая, что количество доступных капиталов не безгранично, между этими группами существует жесткая конкуренция за сферы влияния и доступ к источникам богатства. Но при всем все участники такой конкурентной борьбы заинтересованы в четких правилах глобальной игры и вынуждены договариваться во избежание бессмысленных потерь. Думаю, мало кто сможет возразить против данных утверждений. А ведь они, по своей сути, являются кратким изложением так называемой «теории заговора», при упоминании о которой у многих на лице появляется снисходительная усмешка: «да-да, как же, слышали — глобальный заговор, тайное мировое правительство, „синдикат“, „комитет 300“, Бильдербергский клуб и прочая белиберда».

Так уж случилось, что рассуждения о «теории заговора» многие воспринимают как параноидальный бред, не удосужившись, однако, при этом хотя бы попытаться задуматься о том, нет ли во всем этом бреде рационального зерна. Именно поэтому и появилась данная статья — как попытка самостоятельно, собственным взглядом, посмотреть на «теорию заговора» применительно к нашей стране.

ЗАГОВОР ИЛИ ЛОББИЗМ?

Начать, пожалуй, стоит с определения, данного Джорджем Энтиным, почетным профессором Пенсильванского университета, в книге «Теории заговоров и конспиративистский менталитет»: «Заговор — это противозаконные действия небольшой, работающей в тайне группы людей, вознамерившихся осуществить поворот в развитии исторических событий, например, свергнуть правительство. Теория же заговора — это попытка объяснить событие, или ряд событий как результат заговора».

Достаточно понятное определение, в котором есть лишь одно «но»: почему действия заговорщиков обязательно должны быть противозаконными? Можно просто добиться принятия законов, обеспечивающих, в конечном итоге, достижение нужной цели. И тогда мы просто получим рядовую ситуацию, при которой группа влиятельных лиц ставит перед собой определенную неафишируемую цель и добивается, задействуя все имеющиеся в распоряжении средства.

Такие ситуации есть сплошь и рядом, даже на низовом уровне. Ведь никто не удивляется, что какая-нибудь крупная финансово-промышленная группа продвигает в депутаты Государственной думы или губернаторы своего человека, задействуя для этого все имеющиеся возможности. И иногда получается даже так, что во власть продвигаются лица, непосредственно связанные с криминалом. То же самое происходит и в других странах — крупные компании финансируют избирательные кампании кандидатов в сенаторы, губернаторы и президенты, и никто даже не задумывается, что это всего лишь частный случай проявления «теории заговора» в действии. И точно также все вполне воспринимают как должное, когда президент или премьер-министр страны в ходе зарубежного визита лоббирует интересы крупной национальной корпорации — считается, что этим самым лидеры стран просто продвигают интересы государства. Как тут не вспомнить крылатую фразу «Что хорошо для „Боинга“, то хорошо и для Америки».

И вряд ли кто-то удивится утверждению, что экономика его страны контролируется узкой группой лиц (вернее, несколькими группами), ведь данное утверждение верно даже для тоталитарных режимов.

В условиях же интернационализации бизнеса, которая сейчас входит в этап глобализации, интересы промышленно-финансовых групп разных стран пересекаются, а сами эти группы сливаются друг с другом или поглощаются более сильными и опытными. А вот этих самых сильных и опытных на мировой арене совсем немного. К их числу относятся группы, исторически создавшие мощные позиции в мировой экономике, и их имена общеизвестны. Прежде всего, это Ротшильды и Рокфеллеры, поскольку подавляющее большинство других групп связаны с этими двумя кланами и либо зависят от них (выступая в качестве агентов), либо полностью им подконтрольны — Морганы, Меллоны, Куны, Лоебы, Варбурги и т.д.

Нет смысла вдаваться в историю этих двух кланов (хотя она настолько увлекательна, что ее экранизация может затмить все доселе снятые мировые киношедевры) — любой желающий запросто найдет ее в интернете. Поговорить хотелось бы, в первую очередь, о матушке-России и, разумеется, отталкиваясь от исторических фактов.

РОТШИЛЬДЫ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА

История отношений между Россией и Ротшильдами началась еще в конце XVIII века. Русская императрица Екатерина II отказала английскому королю Георгу III в посылке карательного экспедиционного корпуса (20 тыс. казаков) на подавление восстания в колониях. На эту просьбу откликнулся принц Вильгельм I Саксонский, который за ?8 млн., выплаченных казначейскими бумагами, предоставил наемников. Его управляющий, А.М. Ротшильд, принял бумаги со скидкой, которую и присвоил. Так начинался взлет семейства Ротшильдов к вершинам финансовой власти.

А.М. Ротшильд участвовал и в финансировании подготовки французской революции. Сын Екатерины II, император Павел I 28 ноября 1798 года принял звание «великого магистра державного ордена святого Иоанна Иерусалимского». Наполеон Бонапарт в 1801 году начал переговоры с Павлом об изъятии совместными усилиями «жемчужины английской короны» — Индии. 18 января 1801 года атаману Войска Донского Василию Петровичу Орлову был отправлен секретный приказ: 30 тысячам казаков с артиллерией двинуться через Казахстан на Индус.

Сторонники Англии — военный губернатор Санкт-Петербурга Пален и граф Панин — организовали переворот в пользу Александра I. Россию втянули в войну с Наполеоном на территории Европы: первая война 1805 года — поражение русско-австрийских войск при Аустерлице; вторая война 1807 года — поражение русской армии в Восточной Пруссии. В 1807-1812 годах Россия уже в союзе с Наполеоном осуществляет континентальную блокаду Англии в морских войнах. Однако в Англию Наполеон не пошел — все закончилось для России войной 1812 года и взятием французами Москвы.

Наполеоновские войны послужили прекрасным механизмом для производства денег международными банкирами. Семья Ротшильдов извлекла немалые выгоды из создания банковской сети (Лондон — Париж — Франкфурт-на-Майне — Вена — Неаполь), покрывшей большую часть Европы, а также системы обмена информацией. К окончанию эпохи наполеоновских войн только французская ветвь семейства стоила 600 млн. франков и на 150 млн. превышала капитал всех остальных банков Франции. Натан Ротшильд привел Банк Англии (который еще с 1694 года был частным банком) под семейный контроль — банк стал главным агентом их последующей международной экспансии.

Сражение при Ватерлоо позволило устранить чрезвычайную угрозу для дальнейшей деятельности международных банкиров. Дело в том, что император Наполеон в конце осознал, что он, французский народ и французская армия выступили расходной пешкой по обеспечению финансового могущества семьи Ротшильдов. Ему принадлежат такие слова: «Деньги не имеют родины; финансисты не имеют ни патриотизма, ни честности; их единственная цель — нажива». Он попытался ввести свою «континентальную систему»: денежная политика направлялась на развитие сельского хозяйства и промышленности. Он стремился к тому, чтобы внешняя торговля не управляла государством. И закончил ссылкой на безлюдный остров.

РОТШИЛЬДЫ ПРОТИВ РУБЛЯ

В 1816 году Англия демонетизировала серебро и приняла золотой стандарт. К этому времени Ротшильды контролировали значительную часть золотых запасов и фиксировали его цену. Цена на слитки устанавливалась два раза в день на Лондонской золотой бирже пятью ведущими дилерами. Они просто договаривались (естественная суть конкуренции цен) о цене, по которой готовы были торговать золотом в этот день. Поэтому принятие какой-либо страной золотого стандарта означало, что их денежная система оказывалась под контролем Банка Англии (Ротшильдов), т.е. попросту зависима от лондонских посредников по продаже слитков.

В 1839-1843 годах министр финансов России Е.Ф. Канкрин подготовил денежную реформу по установлению твердого курса ассигнаций по отношению к серебряному рублю. Для подготовки реформы он ускорил накопление запасов серебра, ввел режим экономии расходов и только военные расходы сократил вдвое, привлек средства населения за счет выигрышных билетов казначейства и облигаций. В 1843 году вместо ассигнаций стали выпускаться новые бумажные деньги — кредитные рубли, которые свободно обменивались на серебряные в соотношении 1:1. Рубль стал устойчивой денежной единицей — такого Банк Англии допустить не мог.

Десант с англо-французской эскадры овладел русской крепостью Бомардзунд (Балтийское море) 16 августа 1854 года. В августе того же года англо-французский десант высадился в Петропавловске-на-Камчатке. Турецко-французско-английский 60-ти тысячный десант в сентябре того же года высадился в Евпатории в Крыму — началась длительная оборона Севастополя. Войной России стали угрожать Австрия и Швеция. В условиях угрозы еще и японской агрессии Россия была вынуждена подписать 7 февраля 1855 года русско-японский договор о разделе Курильских островов и совместном владении островом Сахалин.

Огромный послевоенный дефицит бюджета привел к отмене крепостного права в 1861 году — государство выкупило земли у помещиков ценными бумагами. Крестьяне стали должниками государства, были объединены в общины и возвращали под коллективную ответственность долг собственному государству «живыми» деньгами с рассрочкой в 49 лет и уплатой 6% годовых. В 1862-1863 гг. министр финансов М.Х. Рейтерн осуществил попытку стабилизировать денежную систему России дополнительным золотым обеспечением по твердому курсу. Для этой реформы Россией был получен крупный внешний займ, предоставленный, разумеется, английскими Ротшильдами, и в 1864 году в нашей стране появился первый коммерческий кредитный банк. Но через несколько лет бюджетный дефицит только увеличился. Для покрытия долга перед Ротшильдами в 1867 году было принято решение продать Аляску Соединенным Штатам Америки за $7,3 млн. (правда, деньги до сих пор не получены — корабль, на котором они якобы перевозились из США, затонул, не дойдя до Санкт-Петербурга). В конце концов, Россия отказалась от золотого обеспечения.

Интересно, кстати, что история России и США имеет довольно много пересечений, многие из которых связаны с Ротшильдами. Так, будучи верными своей традиции зарабатывать на войнах, в период Гражданской войны на Североамериканском континенте Ротшильды финансировали обе воюющие стороны: лондонский банк Ротшильдов финансировал армию Севера, а парижский банк — армию Юга. Узнав об этом, Линкольн отказался в 1862 и 1863 годах выплачивать Ротшильдам огромные проценты. Более того, он поручил Конгрессу начать печатать доллары, чтобы иметь возможность расплачиваться с армией Севера. В 1864 году Линкольн узнал, что русский император Александр II выступил против Ротшильдов, отказав в их непрерывных попытках создать подконтрольный им Центральный банк в России. Такую же борьбу против Ротшильдов, но уже в Америке, вел и сам Линкольн. Он обратился к Александру II с просьбой оказать содействие в гражданской войне, и российский император откликнулся на эту просьбу, послав атлантическую эскадру под командованием адмирала Попова в порт Нью-Йорка, а тихоокеанскую эскадру адмирала Лисовского — в Сан-Франциско. Он приказал Попову и Лисовскому «быть готовыми к бою с любыми силами противника и принять командование Линкольна», дав тем самым понять Англии, Франции и Испании, что в случае их вмешательства Россия поддержит президента Линкольна. В итоге случилось то, что случилось — Линкольн выиграл гражданскую войну, но Ротшильды затаили обиду как на него, так и на Александра II.

РОКФЕЛЛЕРЫ И РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Главной задачей Ротшильдов в России в XIX веке являлось установление контроля над нефтяными месторождениями в Баку. И этот результат был достигнут, чему способствовали итоги русско-турецкой войны — Россия получила Батум. Однако этому предшествовала серьезнейшая закулисная борьба, к которой наша страна, как это ни парадоксально, не имела почти никакого отношения. Собственно, изначально Англия была категорически против. Петр Шувалов, который по поручению Александра II вел тайные переговоры с британским правительством, докладывал императору о наличии секретного англо-турецкого договора: «В случае если Батум, Ардаган, Карс или одно из этих мест будут удержаны Россией, — гласил этот документ, — Англия обязывается силой оружия помочь султану защищать азиатские владения Турции». Собственно, российский самодержец вполне готов был согласиться с тем, чтобы оставить Батум Турции, но вдруг, вопреки всем ожиданиям, англичане все-таки согласились передать его России.

Только спустя много лет выяснилось, что за кулисами этих дипломатических маневров стояли действительно две мощные силы — парижский банкирский дом Ротшильдов и американская нефтяная компания «Стандард ойл» Рокфеллера. Ротшильдам необходимо было добиться, чтобы Батум в любой форме оказывался бы под юрисдикцией России, в то время как Рокфеллер пытался не допустить проникновение Ротшильдов на Кавказ. Но дело кончилось тем, что 25 августа 1878 года в Батум вошла русская армия под предводительством князя Святополк-Мирского.

И вот с 1886 года французский банкирский дом «Братья Ротшильд», купивший акции Каспийско-Черноморского нефтепромышленного и торгового общества, начал принимать активное участие в развитии нефтяной отрасли на Кавказе. Но сначала ему пришлось столкнуться с серьезной конкуренцией, поскольку еще в 1879 году в Баку было зарегистрировано Товарищество нефтяного производства братьев Нобель. Впрочем, соперничество было не очень долгим. Пользуясь тем, что кредитование в России осуществлялось из расчета 6% годовых, Ротшильды выдавали кредиты под 2-3 %. Таким образом, уже к 1888 году это семейство заполучило почти половину всех вагонов Закавказской железной дороги, поставило в зависимость от себя значительное число мелких и средних предприятий, сконцентрировало в своих руках крупные партии бакинских нефтепродуктов. С этого момента Ротшильды приступили к установлению полного контроля над транспортировкой нефтепродуктов на экспорт.

События развивались по проверенному сценарию: Ротшильды традиционно ссужали «дешевыми» деньгами мелких российских нефтепромышленников в обмен на гарантии приобретения добытой ими нефти по выгодным для себя ценам настолько, чтобы сделать нерентабельным бизнес Нобелей, строивших трубопровод Баку — Батум. Он, кстати, в конечном итоге был построен (в том числе благодаря изобретенному Альфредом Нобелем динамиту) и в 1889 году даже введен в строй, но это не помогло победить в борьбе с Ротшильдами, располагавшими громадными финансовыми ресурсами. В итоге, бакинская нефть практически полностью попала под контроль Ротшильдов, а Россия стала крупнейшим после Соединенных Штатов поставщиком нефти в мире. В 1900 году масляные поля Баку в России производили больше сырой нефти, чем во всех США, а в 1902 году более половины добываемой в мире нефти приходилось на Россию.

Разумеется, Рокфеллер не мог смириться с таким положением дел. И выход был найден — революция в России. Как свидетельствуют документы Конгресса Соединенных Штатов, Джон Д. Рокфеллер с первых лет ХХ века оказывал финансовую поддержку Ленину и Троцкому, усилив ее после неудачи революции 1905 года. Наиболее активная работа началась с января 1917 года, когда партнер Рокфеллера Якоб Шифф стал финансировать Троцкого, чтобы совершить социалистическую революцию в России. Троцкого привезли в Соединенные Штаты, где он бесплатно жил в помещении, находящемся в собственности «Standard Oil» в городе Байон, штат Нью-Джерси. (По другой версии, Шифф был как раз человеком Ротшильдов — наглядная иллюстрация к сложностям, с которыми сталкивается теория заговора при попытках объяснить события своими методами. — Ред.)

Когда в 1917 году Николай II отрекся от трона, Троцкий с $10 тысячами, которые ему выделил Рокфеллер на дорожные расходы, отправился с группой из 300 революционеров в Европу. Однако по пути он был задержан канадскими властями по требованию англичан «до получения дальнейших указаний». Спохватившись, английский премьер-министр Ллойд-Джордж отправил по телеграфу срочные распоряжения из Лондона секретной службе Канады, чтобы они немедленно освободили Троцкого, но они не отнеслись к этому с должным вниманием. В итоге, Троцкий был освобожден благодаря прямому вмешательству Рокфеллера, который напрямую обратился к своему преданному другу — канадскому министру Макензи Кингу.

Таким образом, Джон Д. Рокфеллер оказал очень большую поддержку делу революции в России. И результат оказался вполне впечатляющим. Мало того, что Россия, погруженная в хаос революции и гражданской войны, уступила свои позиции на мировом рынке нефти, так Рокфеллер еще и получил право на продажу российской нефти — в 1926 году нью-йоркская компания «Standard Oil», принадлежащая Рокфеллерам, и ее партнер «Vacuum Oil Company» через «Chase Manhattan Bank» заключили договор на продажу советской нефти в европейские страны. В это же время появилась информация, что Джон Д. Рокфеллер предоставил большевикам заем в размере $75 миллионов, часть цены за договор. В результате соглашения в 1927 году нью-йоркская «Standard Oil» построила нефтеперерабатывающий завод в России. Таким вот образом, Рокфеллер внес свою лепту в дело восстановления большевистской экономики, при том, что правительство Соединенных Штатов официально признало Советское государство только в 1933 году.

ТАЙНЫЕ ДРУЗЬЯ СССР

Конгрессмен США Луис Макфадден, председатель Банковского комитета Палаты представителей, выступая перед членами Конгресса 10 июня 1932 года, сказал: «Откройте книги Военторга, торговой организации советского правительства в Нью-Йорке, Госторга, главного органа торговой организации Советского Союза, и Государственного банка СССР, и вы будете удивлены тому, сколько денег американцев пошло из казны Соединенных Штатов в Россию. Проверьте, какие сделки осуществлялись между Государственным банком СССР и „Standard Oil“ Нью-Йорка». Стоит отметить, что Макфадден занимался расследованием манипуляций Федеральной резервной системы, контролирующей Казначейство США, что стоило ему трех покушений на жизнь. В конечном итоге он умер при так и не выясненных до конца обстоятельствах.

По утверждению американского профессора Энтони Саттона, Рокфеллеры на протяжении всего периода советской истории оказывали финансовую и технологическую помощь Советскому Союзу в обмен на предоставление им исключительных прав в сфере нефтеторговли. В 1972 году, выступая перед субкомитетом Республиканской партии, Саттон, основываясь на полученных им документах, заявил: «Более 2/3 всех судов (торгового фота) было построено за пределами Советского Союза, а 4 из каждых 5 двигателей для этих кораблей были также произведены за пределами страны. Все автомобили, грузовики, оружие, танки, самолеты и советские технологические разработки идут с Запада. Горьковский автозавод, созданный предприятиями „Ford“ и „Austin“, выпустил большую часть грузовиков, которые были использованы для поставок советского оружия Хо Ши Мину. Предприятия автомобилестроения могут быть также использованы для производства танков. Все тот же Горьковский автозавод произвел в 1964 году первую управляемую противотанковую систему. В Советском Союзе размещался самый крупный в мире завод железа и стали. Он был построен корпорацией „МсКее“. Это копия фабрики стали в штате Индиана, в Соединенных Штатах».

Стоит отметить, что Дэвид Рокфеллер неоднократно встречался с советскими лидерами и высокопоставленными деятелями — в 1964 году с Никитой Хрущевым (за 2 месяца до его смещения), в 1973 — с Алексеем Косыгиным. Во всех случаях обсуждались самые насущные для Рокфеллера вопросы — расширение торгово-экономического сотрудничества. В 1989 г. Дэвид Рокфеллер посетил СССР во главе делегации Трёхсторонней Комиссии, включавшей Генри Киссинджера, бывшего французского президента Жискар д’Эстена (члена Бильдербергского Клуба и впоследствии главного редактора конституции ЕС), бывшего премьер-министра Японии Ясухиро Накасоне и Уильяма Хайлэнда, редактора издаваемого Советом по Международным отношениям журнала Foreign Affairs. На встрече с Михаилом Горбачёвым делегация интересовалась тем, как СССР собирается интегрироваться в мировую экономику, и получила соответствующие объяснения Михаила Горбачёва. Следующая встреча Д. Рокфеллера и других представителей Трёхсторонней комиссии и Михаила Горбачёва с участием его окружения состоялась в Москве в 1991 г., незадолго до путча. Кстати, забегая вперед, стоит отметить, что в 1992 году Горбачёв, будучи уже частным лицом, нанёс ответный визит Рокфеллеру в Нью-Йорк. В результате этой встречи, состоявшейся в отеле «Уолдорф Астория», бывший президент СССР смог заручиться согласием своего «старого друга» выделить Михаилу Горбачёву финансовую помощь в сумме 75 миллионов долларов для организации глобального фонда и «президентской библиотеки по американскому образцу».

ВЫТЕСНЕНИЕ РОКФЕЛЛЕРОВ

Таким образом, на протяжении всей советской истории единственной иностранной финансово-промышленной группой, обладавшей влиянием на 1/6 части суши, был клан Рокфеллеров. С этим, однако, совсем не собирались мириться их главные конкуренты в лице Ротшильдов.

Если верить заявлениям главы советского правительства Валентина Павлова, сделанным весной 1991 года, Ротшильды готовили геополитический заговор против СССР. В этой связи стоит вспомнить, с чего начиналась перестройка. В конце 80-х годов прошлого века Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев санкционировал создание в Москве мощного международного коммерческого «Банка общественного финансирования и кредитования национальных программ» (БНП). Его основным акционером должен был стать швейцарский банк Ротшильдов Banque Privee Edmond de Rothschild SA. Претендуя на получение тотального контроля над экономикой Советского Союза, Ротшильды требовали от Комиссии по изучению природных сил и ресурсов АН СССР проведения полной инвентаризации всех континентальных ресурсов страны. Но тут в дело вмешался столь ненавистный иностранцам КГБ, заявивший, что руководители ряда совместных предприятий, подключенных к созданию БНП, связаны с международной мафией (в том числе наркомафией). При этом было установлено, что основной поток доходов наркосиндикатов шел в Швейцарию, где его часть оседала в банках Ротшильдов. Разумеется, назревавший скандал был, в конечном итоге, погашен, а в обмен на это Ротшильды через подконтрольные им фирмы начали финансировать перестройку. Результат превзошел все самые смелые ожидания — СССР распался, а клан Ротшильдов получил возможность отвоевать у Рокфеллеров позиции, утраченные после революции 1917 года.

Собственно, факты новейшей истории России свидетельствуют о том, что Ротшильды постепенно добиваются нужного результата. Впрочем, судите сами.

После известного скандала с арестом Михаила Ходорковского из публикации британского еженедельника «Санди Таймс» стало известно, что Михаил Ходорковский, уже находясь под стражей, передал свои акции (а это 53%) лорду Джекобу Ротшильду, поскольку с этого момента вступило в силу заключенное между ними ранее соглашение о попечительстве, согласно которому эти акции передавались Ротшильду в случае, если Ходорковский утратит способность действовать в качестве бенефициара, т.е. лица, получающего доходы от акций. Но, как полагают многие эксперты, это соглашение, по сути, означает, что Ходорковский был лишь номинальным владельцем «ЮКОСа», а в действительности компания принадлежала Ротшильду, который, по-видимому, и инициировал заключение этого соглашения, когда стало ясно, что Ходорковский ввязался в политическую борьбу за власть с Кремлем.

Стоит отметить, что некоторые конспирологи считают, что к аресту Ходорковского «приложили руку» Рокфеллеры, ведь принадлежащий им американский нефтяной концерн ExxonMobil сам стремился к поглощению «ЮКОСа», но не смог этого сделать, завязнув в судебных разбирательствах в США из-за штрафа в 11,8 млрд. долларов, наложенного судом штата Алабама за финансовые махинации и недоплаты в бюджет. Весьма, кстати, забавно, что губернатор этого штата Боб Райли на своем интернет-сайте с гордостью сообщал о своей принадлежности к масонам, с которыми традиционно принято ассоциировать Ротшильдов.

Но Ротшильды не были бы Ротшильдами, если бы «складывали все яйца в одну корзину». Помимо «ЮКОСа» в нефтяной отрасли России присутствует детище Ротшильдов «Бритиш петролеум». Именно сделка между ВР и «Роснефтью» о взаимном обмене акциями считается «сделкой века» и вызывает у Рокфеллеров дикое раздражение, поскольку речь идет не просто об обмене акциями, но о глобальном сотрудничестве в стратегически важном арктическом регионе. Именно в этом и кроются корни нынешних судебных разборок, в ходе которых совместное предприятие ТНК-ВР пытается оспорить эту сделку. Пока Рокфеллерам удалось добиться определенного успеха, поскольку недавнее судебное решение обязало ВР и «Роснефть» учитывать интересы ТНК-ВР, но не стоит сомневаться, что оно будет оспорено.

Пока же решения нет, Натаниэль Ротшильд обратил свое внимание на компании «Башнефть» (она совсем недавно выиграла конкурс на разработку двух весьма перспективных месторождений имени Требса и Титова) и «Русснефть», намереваясь выкупить их акции, принадлежащие АФК «Система» российского олигарха Владимира Евтушенкова (для этого в совет директоров АФК «Система» ввели стоявшего у истоков «нового лейборизма», британского пэра и «спин-доктора мирового уровня» гомосексуального еврея П. Мандельсона, лоббиста алюминиевых предприятий Дерипаски и обслуги интересов Натаниэля Ротшильда, а также президента аналитического центра «Сетевой политики» в сефардской группе Lazard International — прим. Communitarian.ru.).

«Я ВЕРНУЛ РОТШИЛЬДОВ В РОССИЮ»

Впрочем, «не нефтью единой». В настоящее время в сферу интересов Ротшильдов в России входят почти все ключевые ресурсные сферы. Достаточно только сказать, что председателем наблюдательного совета UC Rusal (РУСАЛ — компания-владелец алюминиевой отрасли России) является Натаниэль Ротшильд. Кстати, именно ему принадлежит фраза «Я вернул Ротшильдов в Россию», которую он произнес в интервью газете «Ведомости». Н. Ротшильд, с его собственных слов, уже давно дружит с О. Дерипаской (ключевым акционером РУСАЛа) и хорошо знаком с В. Потаниным (совладельцем «Норникеля»), планируя возглавить в России ещё и Совет директоров «Норникеля». Впрочем, с последним все оказалось совсем не так просто — неоднократные попытки РУСАЛа ввести новых людей в управление «Норникелем» пока так и не увенчались успехом. (Натаниэля Ротшильда не случайно в иностранной прессе называют «кукловодом Дерипаски». Между тем, ситуация не столь однозначна, как ее трактует автор, — поскольку нужно учесть, что Натан является представителем той ветви, которая на сегодня фактически откололась от клана Ротшильдов, поскольку ему было отказано в праве стать предводителем кагала. В результате Натан Ротшильд и основанный его отцом независимо от кагала инвестиционный фонд RIT Capital Partners вошел в стратегический альянс с кланом Рокфеллеров, которые продали Натану 37% акций Rockefeller Financial Services (RFS), основанной еще «самим» Джоном Рокфеллером в 1882 году с целью инвестирования собственных накоплений. — Прим. Communitarian.ru).

В этой связи как раз стоит вспомнить об объявленном в январе 2011 года создании так называемого «холодного термояда» — установки, работающей на основе холодного термоядерного синтеза и позволяющей производить поразительно дешевую электроэнергию с использованием водорода и никеля. Просто это сообщение как-то очень совпало со стремлением Натаниэля Ротшильда войти в состав Совета директоров «Норникеля» — крупнейшего мирового производителя этого металла. И точно так же вдруг отказ «Норникеля» допустить новых лиц к управлению компанией удивительно перекликается с прекращением разговоров об установке «холодного термояда». Так и напрашивается крамольная мысль, что, потерпев фиаско в получении контроля над «Норникелем», некие «заинтересованные структуры» приняли меры, чтобы до поры до времени заморозить внедрение технологий, позволяющих получать дешевую электроэнергию с использованием никеля по принципу «так не доставайся же ты никому!» А это значит, что борьба за «Норникель» будет продолжаться.

И ТЕМ, И ДРУГИМ

Впрочем, борьба будет вестись не только за это. В прессу попал правительственный документ от 25 октября 2010 г. № 1874-р, определяющий порядок приватизации российских госпредприятий, которую планируется осуществить в 2011-2013 гг. Согласно этому распоряжению, российское государство уполномочивает осуществить продажу подлежащей приватизации госсобственности нескольким уполномоченным структурам, среди которых фигурируют: ЗАО «Банк Кредит Свисс», ООО «Дойче Банк», ООО Коммерческий банк «Дж.П.Морган Банк Интернешнл», ООО «Меррилл Линч Секьюритиз», ООО «Морган Стэнли Банк» и «Голдман Сакс» (т.е. усилиями Д. Медведева национальное имущество народа России и ведущие финансовые институты нашей страны по идеологическим соображениям было поручено распродать банкам, входящих и в группу Ротшильдов и в группу Рокфеллеров. Причем, эта распродажа была обозначена и в предвыборных обещаниях президента Путина.— Прим. Communitarian.ru). Впрочем, есть среди «обласканных» структур и российские, в частности, «ВТБ Капитал», но при этом продажа акций самого ВТБ поручена почему-то «Меррилл Линч Секьюритиз». Список предприятий, госпакеты акций которых будут проданы, утверждён Министерством финансов России и Минэкономразвития списку госактивов и включает в себя «Роснефть», «Транснефть», Сбербанк, «Совкомфлот», ВТБ, Россельхозбанк, «Росагролизинг», «Росспиртпром», ОЗК, ФСК и «РусГидро». Но это только «самый крупняк», здесь будут продаваться небольшие пакеты акций, которые все же позволяют их владельцам в полной мере участвовать в управлении делами компаний. В гораздо больших масштабах планируется провести приватизацию «менее значимых» предприятий, в число которых, как это ни странно, вошли даже морские порты. Думается, желающих найдется немало, ведь порт — это возможность участвовать в регулировании внешней торговли.

Так что основная борьба еще только начинается, и происходить она будет не только в России, но и на территории всего бывшего СССР, где в последнее время набирают силу интеграционные процессы. Ротшильды, кстати, довольно хорошо это поняли и озаботились тем, чтобы создать позиции даже в таком «неудобном» месте, как Белоруссия. Так, в 2009 году по просьбе белорусского правительства специалисты финансовой группы Rothschild провели оценку рыночной стоимости одного из ведущих банков Белоруссии — БПС-Банка, предоставив ее в трех вариантах: от 150 до 500 миллионов долларов. В результате, в конце 2009 года БПС-Банк был продан российскому Сбербанку за 280,7 миллиона долларов. Белорусская сторона осталась весьма довольна итогами сотрудничества и решила его продолжить — в феврале 2010 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил финансовую группу Rothschild провести оценку приватизируемых в республике предприятий, озвучив это предложение в ходе личной встречи с управляющим директором группы Rothschild Ариэлем де Ротшильдом.

Естественно, что в современных условиях ни Ротшильды, ни Рокфеллеры, какими бы сильными они ни казались, не могут претендовать на то, чтобы единолично «снимать сливки» в России и на постсоветском пространстве. Глобализация привела к тому, что все финансово-промышленные кланы вынуждены считаться друг с другом и сотрудничать, устанавливая единые правила игры на регулярных заседаниях типа Бильдербергского клуба. И при этом финансисты также вынуждены считаться со своими правительствами, как бы снисходительно они на них ни смотрели.

Что же касается России, то в этой ситуации у нее есть уникальная возможность использовать конкурентную борьбу международных финансово-промышленных группировок в своих целях. Глупо и безрассудно было бы смириться с ролью объекта воздействия и не попытаться стать его субъектом, каким бы сложным это ни казалось. При решении этой задачи вполне можно скооперироваться с Китаем, который считается «вотчиной» Ротшильдов (именно в Поднебесную они в последние годы перенесли свою основную базу). Пока Ротшильды считают, что КНР действует по подсказке принадлежащего им банка HSBC (который действительно консультирует китайское правительство по финансово-экономическим вопросам), Пекин ведет свою игру и не собирается проигрывать.

Другими словами, пока Ротшильды с Рокфеллерами разыгрывают свою шахматную партию, Москва и Пекин могут попытаться обыграть их в «подкидного дурака».

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