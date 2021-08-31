Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел подлыми обвинения в его адрес в оправдании «преступлений сталинизма» из-за того, что вчера он заявил о неправильности подхода к фигуре Иосифа Сталина как к «главному злодею» Второй мировой войны. Об этом глава ведомства заявил сегодня на встрече с представителями национально-культурных объединений.

«Я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить, видеть всегда слабыми. Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ стали затем говорить, что “Лавров оправдывает преступления сталинизма”. Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Лавров пояснил, что люди, требующие воспринимать Сталина наравне с Адольфом Гитлером как виновника Второй мировой войны и «абсолютное зло» без учета «нюансов», пытаются поставить Россию и тех, кто пытался завоевать Европу, «на одну доску».

Вчера Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде сказал, что «нападки на Сталина как на главного злодея» и «сваливание в одну кучу» того, что тот делал перед, во время и после войны, — это атака на ее результаты и прошлое России. По словам министра, цель этого — переписать историю и политически ослабить страну.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об участившихся попытках «оболгать» и «извратить» историю Великой Отечественной войны. Президент выразил мнение, что это делается для сдерживания России. По его словам, с уходом поколения победителей возрастает ответственность за сохранение их наследия.

Источник : https://news.mail.ru/politics/47733491/?frommail=1

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В первую очередь хотелось бы посоветовать министру иностранных дел ,казалось - бы, великой страны Лаврову выражать свои мысли таким образом, чтобы ни у кого, а особенно у его оппозиции, не возникали бы провоцирующие вопросы!

Теперь, что касается сказанного !Уважаемый господин министр, пока власти России официально не признают, что Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ, то весь прогрессивный мир будет считать и нынешнюю Россию агрессором и недемократической страной, тем более что однозначно сегодняшние власти страны не виноваты в кровавых преступлениях палача народов Сталина, именно из-за которого многие страны и сегодня ополчились на Матушку-Россию и стали недолюбливать все русское!

И разве после того, как ,например, авторитетные и известные историки из разных стран мира, основательно исследовавшие тему Голодомора 1932-1933 годов, официально признали Голодомор на Украине актом искусственного геноцида против украинского народа, можно удивляться «пламенной любви» украинцев к русскому народу?Однозначно в этом виноват не сам героический русский народ, а в первую очередь кровавый диктатор и садист Сталин!

И разве после того, как россияне в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного педофила, стукача царской охранки, обыкновенного вора и грабителя ,серийного государственного убийцу, устроившему своему народу геноцид, необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина(порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище ), россиян будут уважать и любить?!

Скажу больше, диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!

В этом отношении насколько циничны и неадекватны заявления некоторых деятелей, которые и сегодня считают, что Сталин бескорыстно освободил Европу от фашизма. Безусловно, он это сделал, но одновременно с этим СССР оккупировал эти страны на многие годы, пытаясь навязать им утопический социализм ! А ведь и это лишний раз доказывает, что Сталин , придерживаясь тактики победы мировой революции,согласно разработанному Жуковым и Тимошенко плану операции «Гроза»,готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с дальнейшим продвижения к историческим землям Германии.



Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития,что ,собственно, и произошло после окончания войны ! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу ,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер развел бездарного полководца Сталина как лоха и первым напал на СССР !

А может напомнить господину Лаврову страдания жителей многих якобы «освобожденных» европейских стран , которым навязали чуждую им идеологию и которые всячески боролись с советским режимом! На деле все оказалось иначе, поскольку до «освобождения» советскими войсками в европейских странах была цивилизованная рыночная экономика, существовала частная собственность, функционировал малый, средний и крупный бизнес, работали коммерческие банки. После же вторжения Советов европейцы в одночасье лишились всего и подверглись массовым арестам и конфискациям!

Например, тогда только в Румынии по мере коллективизации под репрессии и депортацию попали около 30 тысяч мирных жителей (какая знакомая «воспитательная» сталинская тактика)! В этом отношении поучителен так называемый Мармеладный бунт , возникший в 1953 г. в Германии, когда из-за бездарной и неэффективной советской экономики, возникли проблемы снабжения населения мармеладом – основным настольным продуктом немцев .

И разве мало было пролито крови во время восстаний против ненавистного тоталитарного советского режима, например, в Чехословакии, Венгрии и т.д.? Неужели это можно назвать освобождением, когда тебя , освободив, вновь покоряет «освободитель», ущемляя твои права и насильно отбирая твою независимость ?

А может напомнить сторонникам изувера Сталина как доблестная русская армия царя - батюшки на самом деле освобождала европейские страны? В этом отношении разве можно забыть как французы встречали в 1814 г. Александра I в Париже как царя-освободителя, который освободил, но не оккупировал Францию после победы над Наполеоном !

Единственной же европейской страной, которую после выполнения своей освободительной миссии в сентябре 1945 г. покинули и не оккупировали советские войска была Норвегия, в которой из-за этого до сих пор бережно относятся к памятникам павших советских воинов и стихийно не рушат их — как во многих европейских «освобожденных» странах!

Безусловно, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Несомненно, если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы и многие европейские страны не были бы оккупированы кровавым сталинским режимом! Любопытно, что многие историки считают, что снятие с должности генерала Шапошникова было связано именно с его убеждением в необходимости готовится к обороне страны , а не к наступательной войне!

Говоря о победе в Великой Отечественной, мы почему-то в основном упоминаем Сталина, заслуги которого в этой победе ,безусловно, значительно преувеличиваются.Кстати,в этой войне победил не Сталин, а в первую очередь героический и угнетённый им советский народ, который этот кровавый изверг не перестал уничтожать даже после завершения этой кровопролитной войны!

Хотя о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага(как не парадоксально, но на одного убитого немца приходилось три и более советских солдата).В этом отношении поучительны слова царского генерала Деникина ,эмигрировавшего в США «Однозначно, начав борьбу не против большевизма, а против самой России, фюрер уже с самого начала был обречен на поражение»!

Господин Лавров! Исходя из всего вышесказанного, полагаю, как бы сегодня фальсификаторы истории не пытались бы скрыть все кровавые преступления палача народов Сталина им это никогда не удасться сделать, поэтому ,на мой взгляд, власти страны должны окончательно и официально признать все эти преступления кровавого сталинского режима !Особенно это ясно чувствуешь, когда стоишь у мемориала жертв сталинских репрессий, многие их которых к тому же посмертно реабилитированы!Разве это не кощунство , когда ставишь памятник жертвам незаконных кровавых репрессий и одновременно не возлагаешь ответственность на государственного преступника — главного виновника этих жертв, а также геноцида советского народа!

Именно поэтому на родине тирана, в Грузии, «благодарные» соотечественники, полностью разобравшись в преступной деятельности тирана , уничтожившего весь цвет грузинской интеллигенции, снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»!

Вообще же, обеление режима кровавого диктатора Джугашвили должно приравниваться к преступлениям против человечности! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин издох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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