Тантрический секс ─ древняя восточная духовная практика. Как йога или дзэн, целью тантры является просветление, а ее философия выходит за рамки всех аспектов жизни. В тантрическом взгляде, секс и оргазм ─ наивысшая точка духовного осознания. И когда Шива (мужская энергия) и Шакти (женская энергия) объединяются в один сексуальный союз, считается, что достигается максимальное просветление и наслаждение.

Впервые термин «тантра» появился несколько тысячелетий назад в Индии, а использовали ее для самосовершенствования и контроля своих чувств и мыслей. Объясняя, что значит тантрический секс, следует указать, что он является практикой для самосовершенствования. Для него используются медленные и плавные движения, медитации и дыхательные упражнения. В результате партнеры получают более сильные, яркие и длительные оргазмы.

Суть тантрического секса заключается в получении эстетического наслаждения и в том, что партнеры не стремятся к получению оргазма, поскольку они должны сосредоточиться на чувствах и эмоциях. Занятия тантрическим сексом могут длиться до трех часов, на протяжении которых партнеры ласкают друг друга, играют и занимаются непосредственно сношением. Движения должны быть природными и легкими.

Важно расслабление, поскольку при напряжении быстро наступает оргазм.. Позы контакта должны быть выбраны так, чтобы энергетические потоки максимально взаимодействовали друг с другом.

Популярность подобного взаимодействия обусловлена рядом преимуществ, отличающих его от обычного соития.В первую очередь тантрический секс между мужчиной и женинщой помогает достигать гармонии в душе и теле.Многие представительницы прекрасного пола не могут при обычном соитии испытать оргазм, а искусство тантрического секса помогает получить сильные многократные оргазмы.Регулярные практики дают шанс справиться с депрессивным и агрессивным состоянием, в результате чего партнеры расслабляются, справляются с комплексами и страхами.

Важным условием поведения тантрического секса является создание необходимой атмосферы и предварительной подготовки . Большое значение имеет предварительное воздержание, так партнеры не должны касаться друг друга минимум 5 дней до контакта.Секс должен проходить натощак. Важно также , чтобы ничего не отвлекало и полностью сосредоточиться только на собственных ощущениях.Рекомендуется использовать легкую восточную музыку, а в качестве освещения свечи. Лучше всего подходят сексуальные позы, когда влюбленные могут смотреть в глаза друг другу. Мужчины продлевают эрекцию при помощи медленных, контролируемых движений тазом, тогда как женщины испытывают множественные оргазмы при помощи массажа и стимуляции мускулов влагалища.

Зародившись в Индии более 6 тысяч лет тому назад, Тантра представляла собой протест против организованной религии, которая утверждала, что для достижения духовного просвещения следует отвергать сексуальность. Хотя Тантра уже давно практикуется во многих восточных культурах, на Западе она лишь начинает развиваться, хотя почти в каждом западном магазине интима продаются различные аксессуары для Тантры.

