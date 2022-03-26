Легендарные красавицы, которых провозглашали ведьмами

Этим женщинам завидовали многие. Красота и неординарный ум заставили недоброжелателей обвинить их в колдовстве. И некоторым это стоило жизни… Кстати, не все девушки были так невинны и добросердечны — одни стали жертвами пустых слухов и сплетен, а другие прославились своими страшными поступками.



1.

Анна Болейн

Худенькая, небольшого росточка, она была далеко не красавицей. И лишь большие черные глаза Анны, светящиеся огнем, завораживали любого мужчину, встретившегося с ней. Именно такой и увидел ее однажды французский посланник. И в самом деле, что особенного нашел английский король Генрих VIII в Анне Болейн, во дворце которого всегда обитали десятки пышных красавиц?



Блажь монарха было понять трудно: страстно влюбленный в эту девушку, он любой ценой старался возвести ее на трон. Генрих VIII презрел условности королевского общества, разрушил все преграды на своем пути и в итоге женился на Анне Болейн. И это случилось вопреки воле папы римского, который не давал разрешения на развод с законной супругой Екатерины Арагонской.

А также вопреки ненависти простого народа, который заранее окрестил новую королеву Анну черной ведьмой. Болейн называли исчадием ада, ей приписывали связь с валлийскими колдуньями, с которыми она якобы заключила темную сделку.

2.

Мол, королевой ты станешь, но заплатишь за это страшную цену.



Натали Дормер в роли Анны Болейн

Всеобщее невежество возвело бедную Анну в ранг злобной ведьмы, изводившей своим колдовством несчастного короля. «Благородный» Генрих VIII воспользуется этими слухами и с помощью подкупленных церковников обвинит супругу во всех смертных грехах. Причина будет одна: Анна ему просто надоест, а здесь подвернулся такой случай избавиться от нее. И в общем-то ни в чем не повинную женщину приговорят к сожжению.

Однако король проявит «невиданную милость»: королеве Анне отрубят голову острым французским мечом. Народ будет ликовать, хотя при жизни эта женщина была очень добра к простым беднякам, которым всегда щедро раздавала деньги. После казни, буквально на следующее утро, Генрих VIII обвенчается с новой супругой — Джейн Сеймур. А дочь казненной Анны Болейн войдет в историю Англии в будущем как королева Елизавета Первая.

3.

Маркиза Франсуаза-Атенаис де Монтеспан

«Король-солнце» Людовик XIV в течение семи лет был игрушкой в руках этой фаворитки, которая наделала много шума во французской истории. Атенаис де Тонне-Шарант еще, оказывается, в юности отличалась бойким и живым характером, склонным к авантюрам и всяким темным историям.



Когда ей стукнуло 22 года, возраст для того времени приличный и был риск навсегда остаться в старых девах, она поспешила выйти замуж за своего кузена — маркиза де Монтеспана. Семейная жизнь ей быстро наскучила: она возненавидела мужа, который не имел ни положения в обществе, ни состояния. К родившимся детям Атенаис относилась холодно. И однажды, взглянув на себя в зеркало, глубоко вздохнула и подалась во дворец на поиски своего личного счастья.

Пышнотелая блондинка с высокой крепкой грудью, с белой и нежной кожей и сверкающими глазами, словно отражающими синь неба, не могла не понравиться королю, знающему толк в женской красоте. Добавим сюда обворожительную улыбку, обнажающую белые, словно жемчуг, зубы (большая редкость во дворце!) — и Людовик XIV был покорен этой женщиной. Все его фаворитки беспрекословно уступили дорогу мадам де Монтеспан.

4.



Анна Брюстер сыграла мадам де Монтеспан

Правда, немножко поскандалил муж, который узнал, что она беременна от короля. Но его быстро монаршей волею отослали подальше от Парижа. Новая фаворитка исправно рожает «королю-солнцу» детей, он выполняет любые ее прихоти. Но его любовь к маркизе становится с годами все меньше и меньше. Атенаис приходит в отчаяние: в борьбе с новыми претендентками на королевское ложе она пускается во все тяжкие.

Вскоре она знакомится с женщиной по имени Ла Вуазен, слывшей настоящей ведьмой. Атенаис, будто обезумев, заказывает ей за огромные деньги черные мессы, чтобы вернуть расположение короля и избавиться от фавориток. Надо сказать, что эти обряды были омерзительными и кровожадными, и, наверное, не стоит говорить о них подробно, с описанием деталей.

Но однажды все выплывет наружу: одна из знахарок, принадлежащая к колдовской секте, спьяну проболтается. В итоге история о том, как мадам Монтеспан пыталась отравить короля с помощью зелья, а его новой юной возлюбленной подсунуть отравленные перчатки, стала смертным приговором для Лавузен и около 200 ее сообщников. Опальную маркизу (с клеймом ведьмы) Людовик XIV просто отдалит от себя, назначив ей на жизнь огромный пенсион.

5.

Мари-Мадлен де Бренвилье

Маркиза была невероятно красива: прекрасная фигура, яркая внешность притягивали к себе внимание мужчин. А безмятежное выражение ее милого лица словно бы говорило о чистоте души Мари, неспособности сотворить зло. И в это можно было бы с ходу поверить, не зная, какие страшные планы таились в ее прелестной головке.



Отец Мари — Антуан де Обре слыл человеком строгих правил и занимал важный государственный пост. Хотя по большому счету ему было наплевать на то, что творилось в семье. Позже Мари расскажет о темной и порочной атмосфере, в которой она выросла, о домогательствах братьев и о прочих неблаговидных делах, коими была богата ее жизнь в юности.

И тем не менее, презрев эти обстоятельства, девушка все-таки получила отличное образование, обладала каллиграфическим почерком и умела писать грамотно, без ошибок. Данное качество высоко ценилось дворянами, в среде которых царило едва ли не повальное невежество. Ей думалось, что долгожданную свободу она получит с замужеством. Но супруг Мари — полковник Нормандской армии маркиз Антуан де Бренвилье окажется обычным мотом, кутилой, прожигающим огромное приданое жены.

6.



Французская актриса Ан Парийо воплотила образ безумной маркизы

Вот тогда-то ее сердце и начал точить червь алчности и жадности. Не раз, наблюдая, как утекают денежки из общего семейного кошелька, в голову Мари приходила мысль: почему не она полновластная хозяйка этого баснословного состояния? И в ее душе день ото дня нарастала злоба против недалекого, но в сущности невредного мужа. А вскоре судьба сведет Мари с шевалье Годеном де Сент-Круа, с которым она закрутит страстный роман.

Шустрый капитан даже обоснуется в доме маркиза де Бренвилье в качестве доброго приятеля. Любовники почти не стеснялись своих отношений, на их проделки полковник смотрел сквозь пальцы, наслаждаясь кутежами. Пока разгневанный тесть маркиза, узнав о похождениях замужней дочери, не усадил господина де Сент-Круа в Бастилию. В тюрьме шевалье знакомится с известным отравителем итальянцем Экзили, который на пороге смерти поведает о секретах своего искусства.

Когда Годен вышел на свободу, то в первую очередь поделился знаниями о ядах с Мари. И для маркизы де Бренвилье с этого момента началась новая жизнь. В ней с новой силой проснулась алчность, превратившая ее в настоящую ведьму. Мари с любовником поначалу травит пациентов в больнице Отель Дье, куда была вхожа как благодетельная дама. Потом, понабравшись опыта, отправляет на тот свет отца, братьев. Сестра же чудом спасается от Мари в монастыре.

Наконец-таки исполнилась заветная мечта отравительницы: богатства семье принадлежат теперь ей. Однако все испортил любовник. После его загадочной смерти обнаружили письма капитана, в которых он рассказывал о совместных темных делах. Конец маркизы-ведьмы был ужасен: ее поймали и прилюдно казнили, тело сожгли и пепел развеяли по ветру.

7.

Графиня Елизавета Батори

Кровавая графиня (это имя она получила позже) считалась одной из богатейших женщин Восточной Европы. Утонченная аристократка и красавица с королевской поступью, Елизавета могла сразить мужчину одним только взглядом. Она чувствовала силу собственного обаяния, и ей очень хотелось сохранить себя такой же привлекательной на долгие годы.



Надо сказать, что в то время Трансильвания была скопищем ведьм и магов, служители темной нечисти водились едва ли не при каждом дворе. Не стала исключением и Елизавета. Она завела у себя колдунью Доротту Шентез — Дорвулю, которая навсегда осталась в ее замке с потайными ходами и прочими секретами. К слову, будто унаследовав все дурное из знаменитого рода Батори, Елизавета обладала скверным характером.

Более всех страдали бедные подданные: иногда казалось, что в слепой ярости госпожа готова живьем закопать их в землю. После смерти мужа графиня превратилась в настоящую мучительницу: бить до крови своих служанок — одно из ее любимых занятий, помимо того, что она любила выгонять провинившихся по любой мелочи голыми на лютый мороз. Однажды Елизавета, взглянув в зеркало, ужаснулась. Появившиеся морщинки на лице привели графиню в ужас.

8.



Кадр из фильма «Кровавая леди Батори»

Она обратилась за советом к домашней ведьме — Дарвуле. Колдунья быстро нашла рецепт вечной молодости и красоты: ежедневно принимать ванны из крови невинных девушек. И машина смерти вовсю заработала в замке графини Батори. Загадочным образом исчезали простые крестьянские девушки, юные аристократки, приглашенные в гости Елизаветой, также пропадали без следа.

Десять лет правления графини повергли округу в глубокий страх. Слухи о темных делах, творившихся в замке, дошли до властей. Но все решил случай: новый священник, которого позвали в замок, должен был отпевать сразу девять покойников. Он забил тревогу — и представители власти силой ворвались во владения кровавой графини. Увиденное всех потрясло.

Обнаруженные горы трупов девушек в подземелье, умирающие женщины от пыток (рядом лежали инструменты палача) — вот такая перед ними предстала картина изуверства, которое войдет в историю самых жестоких преступлений против человека.

Судить графиню Батори было довольно сложно. Учитывая ее знатность, благородное происхождение, Елизавету не казнили. Графиню заточили в собственном замке, в крохотной каморке и всю еду, воду ей подавали через небольшое отверстие. Елизавета продержалась почти три года. Ее смерть все жители округи встретили с радостью и с облегчением.

9.

Анна Эскью

Печально известный король Генрих VIII, коего сильно недолюбливают английские историки и писатели, одним росчерком пера монаршего указа объявил Анну еретичкой и чуть ли не ведьмой за ее религиозные взгляды. Миловидная женщина в одночасье стала врагом государства: она якобы покушалась на устои государства.



Анна Эскью родилась в дворянской семье, уже в юности увлеклась литературой, сочиняла баллады, одну из которых Анна прочитает за день до казни. Обстоятельства вынудили девушку выйти замуж за Томаса Кайма, католика. Анна же была протестанткой и настояла на том, чтобы сохранить девичью фамилию. К сожалению, муж оказался слабым человеком, он так и не стал для Анны опорой в семейной жизни.

Напротив, придет время и по его указу, который вернее назвать доносом, ее бросят в мрачную тюрьму Тауэра. За что же так ополчился на эту женщину сам король? Да, Анна Эскью смело отстаивала свои религиозные взгляды, распространяла протестантскую литературу, но за ней не числилось тех смертных грехов, которые приписывали Анне. Может быть, Эскью вменяли в вину то, что из-за противоречий в вере она была изгнана из дома мужем, оставив двоих детей.

Правда, ходили слухи, что через Анну Генрих VIII хотел добраться до ее друзей, занимавших высокие посты при дворе. В тюрьме Тауэра, куда заключили Эскье, местные заплечных рук мастера стали сразу пытать женщину на дыбе. Анна мужественно терпела боль, никого не оговаривая и стойко держась своих убеждений. И констебль Тауэра, не выдержав подобного зрелища, обратился к королю с просьбой отменить пытки.

Генрих VIII простил его выходку, но не смилостивился к Анне Эскье. Ее казнили 16 июля 1546 года. Эта необычная женщина с перебитыми палачами ногами и руками, которую принесли на эшафот, даже во время сожжения вела себя настолько мужественно, что собравшиеся были потрясены ее поведением. После своей смерти Анна Эскью оставила на память потомкам замечательную книгу «Испытания», рассказывающую о поисках настоящей веры, о трудностях, возникающих на этом пути.

10.

Жанна д’Арк

Ее трагическая судьба, когда вначале Жанну возвели в ранг национальной героини, а потом заклеймили ведьмой и еретичкой, довольно долго оставалась предметом неутихающего спора.



Масло в огонь подлил и великий французский вольнодумец Вольтер, написавший сатирическую поэму «Орлеанская девственница». Он в фривольном тоне, даже скабрезно интерпретировал подвиг отважной девушки. Однако пусть это остается на совести философа, который прожил всю жизнь в бегах и не очень праведно.

Факт, что Жанна д’Арк сыграла важную роль в истории Франции, теперь никто не отрицает. Она появилась в смутное время, когда страну терзали внутренние противоречия и не прекращались войны.

Милая семнадцатилетняя девушка добилась аудиенции у дофина Карла VII и предсказала, что именно он станет королем Франции. Ведь Жанну еще в детстве одолевали видения, в которых ее призывали помочь ему взойти на трон, изгнать из страны захватчиков-англичан и снять осаду с Орлеана. Все сбылось, как хотела юная девушка: она возглавила военный отряд и добилась многих побед.

11.



Кадр из фильма «Жанна д’Арк»

Жанна д’Арк в рыцарских доспехах наводила ужас на врагов, и народ еще при жизни считал ее святой, которая принесет долгожданный мир и свободу. После коронации Карл VII, мягко говоря, повел себя недальновидно. Он неожиданно заключил перемирие с предателями-бургундцами, а Жанна д’Арк в одном из сражений попала в плен к англичанам. Тут сыны Туманного Альбиона припомнили ей все свои поражения и на помощь призвали инквизицию.

Карл VII остался равнодушным наблюдателем, он и пальцем не пошевелил в ее защиту. Суд обвинил Жанну в ношении мужской одежды, в ереси и в том, что она, мол, будучи ведьмой, колдовскими чарами окрутила французского короля. В итоге девушку приговорили к сожжению.

Говорят, что палач плакал после казни, утверждая, что сердце Орлеанской девы не сгорело в огне. Все споры и досужие домыслы о том, была ли Жанна д’Арк ведьмой или ее просто оболгали, закончились в 1909 году. Ватикан официально канонизировал национальную героиню, причислив ее к лику святых.

12.

Клеопатра

Знание философии, нескольких языков, написанный трактат по математике, необычный голос, будто переливающийся серебром, и яркая внешность — вот что отличало ее от других женщин древнего мира.



Клеопатра в 18 лет стала фараоном — правителем Египта, хотя власть пришлось делить с малолетним братом Птолемеем XII, за которого, как требовали законы династии, вышла замуж. Вся ее жизнь прошла в борьбе за трон и будущее своих детей. И здесь Клеопатра была беспощадна и безжалостна.

А еще египетская царица умела страстно и безоглядно любить. Она очаровала Юлия Цезаря, который ради нее очистил путь к единоличной власти, уничтожив врагов Клеопатры. Впрочем, и сама Клеопатра лично приложила к этому руку. Она мастерски готовила ядовитые снадобья, испытывая их на узниках тюрем.

13.



Кадр из фильма «Клеопатра»

Ходили слухи, что это Клеопатра отравила молодого правителя Птолемея XIV, едва появившись в Египте. Странная череда загадочных смертей высокопоставленных сановников лишь усилила подозрения. Ее можно было оправдать только тем, что в каждом уголке дворца таилась опасность, где Клеопатру мог ждать наемный убийца. Просто она благодаря незаурядному уму, интуиции всегда опережала врагов на шаг.

А еще Клеопатра была сказочно богата. Древние алхимики на полном серьезе утверждали, что она владеет философским камнем. Дескать, прикоснется Клеопатра к любому металлу, как он тут же превращается в золото. О колдовской силе египетской царицы ходили легенды, и ее обаяние действительно не имело границ. Она, к примеру, умела заворожить любого мужчину, который ей понравится.

Не избежал этой роковой участи и прославленный римский полководец Марк Антоний. Но в данном случае и Клеопатра безумно влюбилась в Марка. Эта взаимная страсть сожгла их дотла: они даже поклялись умереть в один час. В одном из проигранных сражений Марк Антоний, чтобы избежать позора, бросился на меч. А Клеопатра, узнав об этом, покончила с собой. Укус кобры, которую она всегда держала при себе в корзинке, прервал жизнь этой необычной женщины.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2443081098132720383/

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